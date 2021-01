Ces accusations avaient déjà été exposé par la journaliste vénézuélienne (d'opposition et basée à Miami) Patricia Poleo. Les 2 Rives avaient d'ailleurs donné écho à ces révélations. Poleo insistait plus sur la dimension de racket élaboré par l'entourage de Guaido et visant les entrepreneurs qui étaient intéressés pour spolier des biens du Venezuela. Que le Wahington Post reprenne à son compte ces accusations, à quelques jours de l'installation d'une nouvelle Assemblée Nationale au Venezuela n'est pas un hasard. Le vent semble définitivement tourner pour Guaido malgré les dernières manoeuvres de Donald Trump visant à faire du mafieux vénézuélien le seul interlocuteur officiel des USA. Les 2 Rives

Le leader de l'opposition vénézuélienne Juan Guaidó a eu la reconnaissance des États-Unis et le soutien de millions de personnes dans les rues.

Mais comme Nicolás Maduro occupait toujours le palais présidentiel et commandait les forces de sécurité vénézuéliennes, le soi-disant gouvernement intérimaire de Juan Guaidó avait besoin de liquidités pour projeter son "pouvoir" à l'étranger et saper le président Maduro dans son pays.

Deux entrepreneurs de Miami proposaient un plan pour l'obtenir.

Jorge Reyes et Pedro Antar ont déclaré qu'ils avaient identifié jusqu'à 40 milliards de dollars d'actifs du gouvernement vénézuélien dans l'ensemble des Caraïbes. Ces avoirs, comprenant des actions de sociétés, des voitures de luxe, des maisons luxueuses et des dettes non recouvrées, étaient liés à la compagnie pétrolière contrôlée par l'État vénézuélien.

Guaidó, a déclaré Reyes au Washington Post, a lui-même appelé ces hommes en avril 2019 pour exprimer son intérêt. Cela a conduit à plus d'une douzaine de réunions avec des membres de l'opposition soutenue par les États-Unis et leurs agents.

Mais lors d'une réunion en décembre 2019 à Doral, dans la banlieue de Miami, Reyes a déclaré que lui et Antar avaient reçu une lettre manuscrite, dont une photo a été fournie à The Post, avec une liste de demandes qu'il a décrites comme "choquantes".

Ces demandes comprenaient un paiement initial de 750 000 dollars à une société de Floride dont les registres de l'État montrent qu'elle est la propriété conjointe de Magin Blasi, frère d'un haut fonctionnaire de l'ambassade du Venezuela à Washington, contrôlée par Guaidó. Cette société deviendrait également leur partenaire, stipulait la lettre, partageant la commission de 18 % que les hommes avaient négociée avec les fonctionnaires de Guaidó.

"J'ai été étonné", a déclaré Reyes. "Je me suis demandé si le président Guaidó était au courant de cela. Je veux dire que ces gars essayaient clairement de faire quelque chose d'illégal. On ne peut même pas parler de quelque chose comme ça sur le sol américain. C'était de l'extorsion. . . . Soit on paie, soit on n'a pas le contrat."

Après que Maduro ait revendiqué la victoire lors d'élections largement considérées comme frauduleuses, l'administration Trump a reconnu en 2019 Guaidó, le président de l'Assemblée nationale démocratiquement élu du Venezuela, comme le dirigeant légitime du pays. Les responsables américains ont décrit Maduro comme le chef d'un empire criminel corrompu, engagé dans le trafic de drogue et d'autres activités illégales ; le ministère de la justice a inculpé Maduro et plusieurs membres de son entourage l'année dernière pour narcoterrorisme. Maduro et les autres personnes inculpées ont nié avoir commis des méfaits.

L'accession de Guaidó au poste de président par intérim était assortie d'une promesse implicite : son gouvernement serait tenu de respecter des normes plus élevées que celles de ses prédécesseurs ; la corruption ne serait pas tolérée.

Les deux responsables du gouvernement de Guaidó avec lesquels Reyes et Antar ont discuté de l'accord de Miami - Javier Troconis et Fernando Blasi - nient tous deux avoir commis des méfaits. Ils affirment que la découverte tardive d'une précédente affaire de fraude impliquant Reyes les a conduits à rejeter l'accord. (Reyes fait appel des accusations dans cette affaire).

"Je ne mets pas mes mains dans le feu pour qui que ce soit", a déclaré Vecchio. "Je crois que s'il y a des preuves, nous devons enquêter."

Antar a dit que le FBI l'avait interrogé en octobre. Le Département d'Etat et le FBI n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Une enquête menée par Post, comprenant plus de 20 entretiens et un examen des documents, y compris des contrats potentiels, a mis au jour de multiples propositions d'accords impliquant Troconis qui auraient nécessité ce que certains membres de l'opposition ont qualifié de paiements importants et inhabituels, notamment pour un contrat potentiel avec le gouvernement du Paraguay avec une commission de 26 millions de dollars à verser à des tiers qui ont suscité des inquiétudes au sein de la propre équipe juridique de Guaidó. Une autre proposition d'accord, visant à récupérer des actifs dans une banque britannique, aurait impliqué un contrat que les responsables de l'opposition affirment que Troconis n'était pas autorisé à signer.

Troconis, un ancien dirigeant du secteur pétrolier soutenu par de puissantes figures de l'opposition, est toujours le commissaire spécial de Guaidó pour le recouvrement des avoirs, travaillant depuis son exil principalement à Miami, Bogota, Colombie et Washington. Dans une longue interview, il a nié tout méfait. Lors d'une récente audition devant la commission, il a semblé blâmer les ennemis de Guaidó pour ces allégations.

"C'est une attaque contre nous tous", a-t-il déclaré. Il a insisté sur le fait que toutes les preuves produites par Reyes et Antar étaient "fausses".

"Je suis le plus intéressé à ce que la vérité soit révélée parce que c'est moi qui dis la vérité", a-t-il dit.

Mais au sein de l'opposition vénézuélienne, la consternation s'accumule à propos de la décision du gouvernement intérimaire de maintenir Troconis dans son poste.

"Moralement, cela n'a pas de sens qu'il conserve son poste", a déclaré Elimar Díaz, membre de la commission de l'Assemblée nationale qui enquête sur Troconis.

Les fonctionnaires actuels et anciens du gouvernement intérimaire ont fait part de leurs inquiétudes concernant au moins deux autres propositions d'accord négociées par Troconis.

José Ignacio Hernández, l'ancien procureur général de Guaidó, a déclaré avoir averti "à plusieurs reprises" les hauts fonctionnaires du gouvernement de Guaidó que Troconis agissait au-delà de son autorité - il était censé identifier les biens du gouvernement, mais pas chercher personnellement à les récupérer - lorsqu'il a tenté de négocier l'accord avec le Paraguay en 2019.

Selon deux projets de contrat non exécutés obtenus par le Washington Post, l'accord aurait permis d'annuler la moitié de la dette de 269 millions de dollars que le Paraguay reconnaît devoir au Venezuela. Hernández a déclaré qu'il avait été négocié à l'insu des superviseurs de l'industrie pétrolière nommés par Guaidó. Il aurait versé ce que Hernández a appelé une commission "disproportionnée" à un avocat argentin nommé Sebastián Vidal. Dans la deuxième version du contrat, Vidal aurait reçu 20 % du règlement, soit plus de 26 millions de dollars.

Troconis a déclaré à l'Assemblée nationale que les Paraguayens l'avaient approché avec cet accord. Il a nié avoir engagé Vidal.

Les fonctionnaires paraguayens contestent ces affirmations. Juan Ernesto Villamayor, chef de cabinet du président paraguayen Mario Abdo Benítez, a déclaré que Vidal s'était présenté comme "un représentant de PDVSA", la compagnie pétrolière publique du Venezuela, au sein de laquelle Guaidó a nommé un nouveau conseil d'administration [illégal, Ndlr]. En octobre, a déclaré M. Villamayor, Vidal a demandé une rencontre entre des fonctionnaires paraguayens et Troconis. Le mois suivant, a-t-il dit, Vidal et Troconis ont présenté l'accord proposé.

Troconis a déclaré au Washington Post qu'il avait été mis en contact avec Vidal par des membres de l'opposition vénézuélienne dont il ne se souvenait pas des noms. Il a dit que Vidal l'avait appelé pour lui proposer de devenir médiateur, et qu'il avait accepté. Il a contesté l'affirmation de M. Hernández selon laquelle son travail ne lui donnait pas le droit légal de négocier des accords et a montré une lettre de Guaidó qui, selon lui, autorisait sa participation aux pourparlers avec le Paraguay.

Troconis a déclaré avoir envoyé une lettre à Vidal en janvier dernier pour mettre fin aux négociations parce qu'il avait conclu que "ce n'était pas un bon accord". Mais M. Villamayor a déclaré que M. Guaidó avait demandé au gouvernement paraguayen, en mars, d'envoyer la proposition à M. Hernández pour examen. Hernández a déclaré qu'il avait reçu le contrat en mars et avait dit aux Paraguayens qu'il n'était pas légalement valable et qu'il ne serait pas accepté. Hernández a démissionné de son poste de procureur général de Guaidó ce mois-là.

Guaidó, par l'intermédiaire d'un porte-parole, a refusé de répondre à nos questions.

La commission de l'Assemblée nationale a également enquêté sur un contrat que Troconis a signé avec un cabinet d'avocats du sud de la Floride pour récupérer un compte en Grande-Bretagne contenant près de 1,7 milliard de dollars du ministère vénézuélien de l'alimentation.

Troconis et le cabinet ont tous deux déclaré avoir signé le contrat avec le cabinet au nom du gouvernement de Guaidó. La commission n'a pas commenté l'accord dans son rapport préliminaire. Mais l'actuel procureur général de Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, a déclaré que Troconis n'avait pas l'autorité nécessaire pour le signer.

"Le seul autorisé à signer des contrats avec des cabinets d'avocats ou des sociétés de recouvrement, au nom de la République ou des entreprises publiques, est le procureur général de la République", a écrit M. Falcón dans un courriel adressé à The Post. "Tout contrat signé par des personnes autres que celles mentionnées dans la réponse précédente sera illégal et donc invalide".

Troconis a déclaré avoir été présenté à Reyes et Antar par le membre de l'Assemblée nationale Carlos Prosperi, chef de l'un des quatre principaux partis d'opposition qui soutiennent Guaidó, en décembre 2019. Il a ajouté que Magin Blasi était également présent à la réunion. Blasi est le frère de Fernando Blasi, le chef de la section commerciale de l'ambassade vénézuélienne à Washington, contrôlée par Guaidó. Troconis a déclaré qu'il avait engagé Magin Blasi comme "conseiller" pour l'accord : "C'était ma décision. Il avait de l'expérience".

Magin Blasi, par l'intermédiaire de son frère, Fernando Blasi, a refusé de commenter. Il n'a pas répondu aux messages directs.

Troconis a déclaré que l'accord semblait attrayant. Début janvier 2020, il a remis à Antar et Reyes une lettre d'accord, censée servir de passerelle vers un contrat officiel. Mais cela a débouché sur une action en justice dans laquelle Reyes a été condamné à une amende de près de 4 millions de dollars par l'Autorité de régulation du secteur financier [des USA, NdT] et s'est vu interdire toute association avec un membre de Finra pour avoir prétendument fraudé les investisseurs entre 2013 et 2016. Finra est une organisation indépendante qui régit les courtiers enregistrés aux États-Unis. Reyes fait appel des accusations.

"Quand nous commençons à examiner leurs documents, c'est quand nous nous rendons compte qu'il y avait des problèmes de fraude", a déclaré M. Troconis. "Quand j'ai examiné la proposition, je n'imaginais pas qu'ils avaient ce genre d'intentions."

Reyes et Antar ont déclaré qu'ils avaient divulgué les allégations de fraude au gouvernement intérimaire avant de recevoir la lettre d'accord.

Selon Reyes et Antar, l'accord est tombé à l'eau après qu'ils aient refusé de payer une avance de 50 000 dollars sur les 750 000 dollars demandés. Reyes et Antar ont produit une facture de 50.000 dollars d'Energica Power, une société qui, selon les archives de Floride, appartenait à Magin Blasi jusqu'en septembre, date à laquelle elle a été dissoute.

Selon eux, la demande a été faite par le biais d'un numéro de WhatsApp qui aurait appartenu à Magin Blasi.

Troconis, interrogé sur la facture, a déclaré : "Je suppose que ce n'est pas vrai".

"Je pense que Magin est une personne sérieuse", a-t-il dit. "Mais je ne sais pas."

Fernando Blasi a confirmé que son frère était propriétaire d'Energica Power, mais a nié que des paiements extraordinaires aient été exigés. Il a suggéré que la facture et les messages WhatsApp montrés par Reyes et Antar avaient été trafiqués.

"Rien de tout cela ne peut être cru", a déclaré Blasi.

Source: Anthony Faiola et Ana Vanessa Herrero /The Wahington Post - Traduction: Romain Migus