En deux mois, le gouvernement vénézuélien a rénové les autorités électorales, gracié des putschistes et invité l'UE et l"ONU á participer aux élections en tant qu'observateurs. Le président Maduro, pour qui la préservation de la paix au Venezuela, est primordiale à donc fait des pas significatifs dans les négociations avec l'opposition et l'Union Européenne.