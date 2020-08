Sous le radar des médias américains, un tribunal de district de Floride a rejeté une affaire de corruption de plusieurs milliards de dollars en mars 2018 grâce aux témoignages d’un ancien membre de l’administration fantôme du coup d’État vénézuélien Juan Guaidó .

Cet ancien fonctionnaire, José Ignacio Hernandez, a été procureur général de la junte Guaidó soutenue par les États-Unis jusqu’en juillet de cette année. Comme le révèlera cette enquête, le témoignage de Hernandez a été acheté et payé par des géants pétroliers étrangers intéressés à frauder la société pétrolière d’État du Venezuela avec des milliards de dollars.

Ces titans, qui comprenaient certaines des plus grandes sociétés pétrolières du monde, ont soudoyé des fonctionnaires corrompus au sein de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la compagnie pétrolière vénézuélienne gérée par l’État, pour truquer des contrats en leur faveur.

En 2018, une fiducie pour les litiges créée par le gouvernement vénézuélien a déposé une plainte contre les sociétés pétrolières et leurs collaborateurs, réclamant des milliards de dollars de dommages et intérêts pour leurs actes de corruption. L’affaire a marqué l’une des poursuites civiles les plus coûteuses de l’histoire juridique américaine récente.

Malgré de nombreuses preuves, notamment des documents bancaires, des courriels et des témoignages des membres de la famille de consultants de sociétés pétrolières accusés d’avoir permis le vol massif, l’affaire a été rejetée pour des raisons techniques par un tribunal de district du sud de la Floride. Le témoin expert amené devant le tribunal pour délégitimer l’affaire du gouvernement vénézuélien était Hernandez, un avocat affilié à l’opposition.

À ce stade, Hernandez était devenu l’un des experts rémunérés les plus fiables pour les sociétés luttant contre le Venezuela devant les tribunaux. Comme ce journaliste l’a déjà révélé, il a témoigné auprès de la société minière canadienne Crystallex pour soutenir la lutte juridique de l’entreprise contre le gouvernement du Venezuela .

Hernandez a également récolté un paiement de 163 000 $ du groupe européen OI en échange de son témoignage contre Caracas. Dans l’affaire PDVSA Litigation Trust qui a été classée en 2019, il a été payé 350 $ de l’heure par un who’s who de l’industrie pétrolière pour son expertise.

Hernandez récoltait donc de lourds honoraires auprès des ennemis du même État vénézuélien qu’il prétendrait plus tard représenter lorsqu’il accède au poste de «procureur général» dans l’administration fantôme de Guaidó. Ses relations lucratives avec des sociétés étrangères qui complotent pour exploiter la richesse du Venezuela lèvent le masque sur les forces réelles derrière les efforts de changement de régime de Guaidó, et leur futur programme axé sur le profit. Ils soulèvent également de sérieuses questions quant à savoir s’il a violé la loi américaine.

En août 2019, Jorge Alejandro Rodríguez, ingénieur vénézuélien et critique de Guaidó, actuellement secrétaire politique du parti d’opposition vénézuélien Progressive Advance (Avanzada Progresista), a annoncé qu’il avait déposé une demande officielle auprès du ministère américain de la Justice pour enquêter sur Hernandez pour son travail. sur le boîtier Crystallex.

“Nous avons des raisons de croire que [la conduite de Hernandez] doit faire l’objet d’une enquête”, a déclaré Rodríguez à The Grayzone. Il a évoqué la possibilité que l’avocat ait violé la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger interdisant aux citoyens et entités américains de soudoyer des fonctionnaires étrangers au profit de leurs intérêts commerciaux.

Le 18 juillet 2020, Hernandez est devenu le dernier «officiel» représentant le chef de l’opposition vénézuélienne Guaidó aux États-Unis à démissionner. Bien qu’il n’ait fourni aucune explication pour le départ soudain, l’annonce fait suite à une divulgation embarrassante diffusée au public vénézuélien sur les médias d’État ce jour-là.

L’opposition du Venezuela exclut Jose Ignacio Hernandez et ses collaborateurs de la Banque mondiale

Le départ soudain de Jose Ignacio Hernandez du régime fantôme reconnu par Juan Guaidó aux États-Unis est intervenu quelques heures après que le vice-président du Venezuela, Delcy Rodríguez, a publié un audio incriminant du récent témoignage de Hernandez devant l’Assemblée nationale contrôlée par l’opposition.

Dans l’enregistrement du 3 juin, l’avocat vénézuélien a admis aux parlementaires de l’opposition affiliés à la commission de l’énergie de l’Assemblée nationale qu’il avait «dirigé une stratégie» concernant les combats juridiques du Venezuela avec des multinationales géantes. Il faisait spécifiquement référence à la coordination avec le Centre international des différends relatifs aux investissements (CIRDI) de la Banque mondiale, y compris la collaboration «directe» avec le bureau du président de la Banque mondiale, David Malpass.

La confession a mis en danger l’autorité du CIRDI de la Banque mondiale en tant qu’arbitre prétendument neutre des différends internationaux en matière d’investissement.

Il a également soulevé des questions quant à savoir si Malpass avait violé les règles de son employeur. Comme le stipulaient les statuts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement de la Banque mondiale, la banque et «ses officiers ne doivent s’ingérer dans les affaires politiques d’aucun membre; ils ne seront pas non plus influencés dans leurs décisions par le caractère politique du ou des membres concernés. » Mais cela semble être exactement ce que le président avait fait.

En particulier, plusieurs groupes d’opposition ont refusé de participer aux commissions de l’Assemblée nationale, ce qui signifie que seuls les législateurs représentant les soi-disant partis d’opposition du «G4» (Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática et Volaidad Popular de Guaidó) étaient présents pour le témoignage de Hernandez.

Cela signifie qu’à moins que le gouvernement du Venezuela n’ait espionné la réunion, l’audio devait avoir été divulgué soit par les propres associés de Hernandez, soit par Hernandez lui-même.

Plutôt que de nier son authenticité, Hernandez a répondu à la fuite audio en réprimandant ses alliés pour l’avoir apparemment fournie au gouvernement du Venezuela.

La fuite n’a été “possible que s’il y a une complicité interne”, a tweeté Hernandez quelques instants après que le gouvernement vénézuélien a dévoilé ses aveux.

Hernandez a ensuite annoncé sa démission de l’administration fantôme de Guaidó à peine cinq heures plus tard, dans la soirée du 18 juillet.

Bizarrement, l’avocat a affirmé avoir soumis sa lettre de départ des semaines plus tôt le 28 mai – une tentative possible de minimiser l’importance de l’audio.

Jorge Alejandro Rodríguez, l’ingénieur et critique de Guaidó (qui n’est pas lié au ministre du gouvernement vénézuélien Jorge Rodríguez ni au vice-président Delcy Rodríguez), a remis en question le timing étrange de la lettre à la radio nationale vénézuélienne. Rodríguez a même offert 1000 dollars à quiconque pourrait prouver que Hernandez avait effectivement démissionné le 28 mai.

“C’est la deuxième fois que M. Hernandez surprend l’opinion publique avec une déclaration du type:” Je l’ai déjà fait ceci et cela “”, a déclaré Rodríguez à The Grayzone. “Nous devons nous rappeler le triste épisode de sa récusation présumée et jamais clarifiée de l’affaire Crystallex.”

En effet, après qu’il a été révélé qu’il avait précédemment servi de témoin expert dans la lutte juridique de Crystallex contre le gouvernement vénézuélien, Hernandez a affirmé s’être récusé de l’affaire lors de son entrée en fonction en tant que «procureur général» – mais ne l’a fait que rétroactivement.

Au cours de la conférence de presse du gouvernement vénézuélien révélant l’existence de l’enregistrement fatidique, la vice-présidente Rodríguez a accusé le président de la Banque mondiale Malpass de “collusion” avec le bureau de Hernandez, qu’elle a dénoncé comme rien de plus qu’une “société criminelle qui pille les actifs vénézuéliens”.

Un examen du site Web du CIRDI révèle que 16 affaires en cours ont été déposées contre le gouvernement du Venezuela. Les demandeurs comprennent des géants d’entreprises tels que Koch Industries, Air Canada et ConocoPhillips. Lorsque Hernandez se vantait bâclement d’avoir élaboré une «stratégie» avec le CIRDI et le bureau du président de la Banque mondiale, il aurait été question de ces affaires pendantes.

Mais Hernandez élaborait-il des stratégies au nom du gouvernement qu’il représentait, ou les vautours corporatifs se disputaient-ils une part des richesses stockées au niveau international du Venezuela? Sur la base de son histoire, il faudrait conclure cette dernière.

Le scandale de l’audio divulgué de Hernandez n’est que le dernier à avoir secoué le bureau du «procureur général» de Guaidó. À l’été 2019, il a été révélé avoir fourni des témoignages à la société minière canadienne Crystallex afin de soutenir la lutte juridique de la société contre le gouvernement du Venezuela avant de devenir le représentant légal le plus puissant de ce gouvernement aux yeux des tribunaux américains.

En outre, comme cela a été précédemment documenté par ce journaliste, Hernandez a reçu un paiement de 163 000 $ d’une autre société poursuivant le gouvernement du Venezuela , OI European Group, en échange de son témoignage contre ce gouvernement.

Compte tenu de la nature nue et corrompue de la conduite de Hernandez en tant que «procureur général», la récente fuite audio était exactement ce qu’il fallait pour le pousser à sortir de la «fonction publique». Et l’histoire de sa perfidie aurait pu s’arrêter là.

Mais il s’est avéré que les relations d’Hernandez avec des sociétés comme Crystallex, Ol European Group et la fuite audio incriminante ne représentaient que le niveau de surface de ses transactions louches.

L’avocat n’a pas seulement conspiré pour liquider la possession internationale la plus prisée de son pays; il était également au centre de l’une des affaires les plus appréciées actuellement en attente d’une décision devant les tribunaux américains.

Dans ce procès, Hernandez travaillait à protéger certaines des plus grandes sociétés énergétiques du monde contre les sanctions pour leur projet réussi de frauder sa patrie avec plus de 15 milliards de dollars.

Le projet choquant représentait l’héritage d’une industrie pétrolière vénézuélienne qui est restée infectée par la corruption malgré des décennies de lutte pour la maîtriser.

La bénédiction et la malédiction d’un État pétro

Bien avant l’élection de l’ancien colonel de l’armée Hugo Chávez Frías en 1998, le Venezuela était considéré comme l’un des premiers pétrostats du monde .

Depuis la découverte de l’or noir au Venezuela il y a près de 100 ans, les entreprises étrangères ont cherché à contrôler l’approvisionnement en pétrole du pays – considéré aujourd’hui comme les plus grandes réserves du monde.

Pendant des décennies, cela a signifié que les géants mondiaux du pétrole se sont entendus avec l’élite locale du Venezuela pour exploiter les réserves du pays avec peu ou pas de retour pour la population nationale.

Le président Carlos Andrés Pérez a tenté pour la première fois de résister à la dynamique d’exploitation en 1976 lorsqu’il a décidé de nationaliser l’industrie pétrolière du pays, donnant naissance à Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Mais l’espoir de Perez d’exploiter les richesses pétrolières du Venezuela afin de développer le pays était malheureux. L’effondrement du pétrole des années 80 et les politiques néolibérales des administrations successives (y compris le deuxième mandat de Pérez de 1989 à 1993) ont signifié qu’au milieu des années 90, les compagnies pétrolières étrangères étaient confortablement rentrées au Venezuela – et que les inégalités étaient généralisées.

Ces conditions ont préparé le terrain pour l’élection de Chávez en 1998. Sa révolution bolivarienne a inauguré une nouvelle constitution et une litanie de réformes qui n’ont laissé aucun aspect de la nation intact, y compris son cœur battant en tant que «pétrostate»: PDVSA.

Chávez avait besoin d’avoir accès aux lucratifs coffres pétroliers de l’État pour financer sa vision de ce qu’il finirait par appeler le «socialisme du 21e siècle». Pour ce faire, il a dû inverser la politique néolibérale de ses prédécesseurs qui avait permis aux intérêts étrangers de dominer le Venezuela et achever le travail de socialisation de l’industrie pétrolière.

Au début de 2002, Chávez a pris pour cible PDVSA avec la décision de licencier tout son conseil d’administration. L’oligarchie vénézuélienne a riposté en lançant une grève pétrolière qui a paralysé l’économie du pays, et a même déclenché un coup d’État manqué contre le leader socialiste en avril de la même année.

Bien que Chávez ait finalement écrasé la grève et revendiqué un contrôle accru de l’État sur PDVSA, la tâche d’éliminer la corruption au sein de l’industrie pétrolière vieille de plusieurs décennies du pays s’est révélée être une tâche ardue.

Dénoncer un système de corruption criminelle à succès

Alors que Hugo Chávez resserrait l’emprise de l’État sur l’industrie pétrolière du Venezuela, licenciant des milliers d’employés de PDVSA et CITGO, un nombre croissant d’anciens apparatchiks de l’industrie ont fui à l’étranger. En 2004, deux de ces refus de PDVSA, Francisco Morillo et Leonardo Baquero, ont déménagé de Caracas à Miami, en Floride, où ils ont installé leur magasin de conseil et de négoce d’énergie, Helsigne Inc.

Morillo et Baquero avaient créé Helsigne Inc. à Caracas trois ans auparavant, ayant auparavant travaillé comme négociants PDVSA (les circonstances de leur sortie restent inconnues).

Selon son site Internet , Helsigne Inc. se spécialise «dans le commerce physique des produits énergétiques et pétrochimiques», avec une expertise «dans d’autres domaines du secteur de l’énergie, y compris l’exploration, le stockage, la veille économique et la gestion des risques».

Sous le couvert de leur cabinet de conseil en énergie, Morillo et Baquero ont supervisé un système de corruption et de truquage d’offres de plusieurs milliards de dollars, dont les détails ont été révélés par un tribunal américain il y a plus de deux ans.

En mars 2018, une fiducie pour les litiges établie par le gouvernement vénézuélien pour enquêter sur le complot de corruption massive a intenté une action en justice contre Helsinge, Morrillo, Baquero, plusieurs sociétés internationales de l’énergie et plusieurs banques, ainsi que de nombreuses personnes impliquées dans l’activation du vol.

La plainte initiale, qui se lit comme un argumentaire pour un drame policier à succès, a expliqué comment Baquero et Morillo ont créé une série de sociétés écrans au Panama, puis ont utilisé Helsigne comme intermédiaire pour les grands géants internationaux de l’énergie et les responsables corrompus de PDVSA afin de frauder l’entreprise de milliards de dollars.

Selon le document, “en 2004, Morillo et Baquero ont tiré parti de leurs contacts au sein de” PDVSA, concluant “un accord illicite avec plusieurs chefs d’entreprise … par lequel Morillo et Baquero versaient des pots-de-vin aux employés de PDVSA en échange d’informations préalables et confidentielles concernant l’avenir de PDVSA appels d’offres pour ses achats et ventes de produits d’hydrocarbures et les offres faites par les négociants en pétrole concurrents. “

En d’autres termes, les compagnies pétrolières ne contractaient pas simplement Helsigne pour des services de «conseil» – elles payaient en réalité Morillo et Baquero pour leur capacité à obtenir des informations privilégiées sur les futurs contrats de PDVSA.

Les sociétés ont déposé de l’argent dans les comptes de Helsinge au Panama, par l’intermédiaire desquels Morillo et Baquero ont versé des pots-de-vin aux responsables de PDVSA travaillant dans le service commercial et d’approvisionnement de l’entreprise.

«Peu de temps avant ou après le paiement de ces pots-de-vin, les Oil Company Conspirators recevraient les informations préalables sur l’appel d’offres PDVSA et les offres concurrentes de leurs concurrents afin que les Oil Company Conspirators soient assurés de remporter leur choix de contrats PDVSA», a déclaré la plainte de PdVSA.

Elle a affirmé que «les employés de PDVSA soudoyés ont modifié les offres de PDVSA de telle sorte que seuls les complices de la compagnie pétrolière et Helsinge pouvaient répondre aux exigences des offres» et même «ont rejeté les offres concurrentielles des concurrents du marché».

La conspiration était à double tranchant. Non seulement les compagnies pétrolières ont fraudé PDVSA alors qu’elle tentait de vendre son pétrole sur le marché, mais elles ont également truqué des offres concernant l’achat par PDVSA de solvants pétroliers et de produits bruts légers nécessaires pour affiner son brut lourd.

Le régime a eu pour effet qu’à partir de 2004, les compagnies pétrolières «achetaient les produits PDVSA à des prix artificiellement bas; et [vendu] des produits et services à PDVSA à des prix artificiellement élevés », selon la plainte.

La plainte allègue en outre que Helsigne a “incité” les employés de PDVSA soudoyés “à ne pas percevoir la totalité des sommes dues à PDVSA pour la vente des produits PDVSA aux conspirateurs de la compagnie pétrolière et à ignorer l’échec des conspirateurs de la compagnie pétrolière à livrer le montant total de produits achetés et payés par PDVSA. »

Cela signifie que malgré le fait que les sociétés pétrolières payaient déjà le pétrole PDVSA à un prix dégonflé et leur vendaient des produits à un prix gonflé, elles échouaient régulièrement à suspendre la fin de leurs contrats, ce qui aggrave le préjudice financier infligé à PDVSA.

La plainte a conclu que «en raison du stratagème frauduleux des défendeurs, PDVSA a subi des milliards de dollars de pertes».

Une source proche du dossier a estimé les dégâts à plus de 15 milliards de dollars.

Selon la plainte légale, le racket de l’industrie pétrolière “empêche les sociétés [ed], y compris de nombreuses sociétés américaines légitimes, de concurrencer les activités de PDVSA”, tandis que les conspirateurs “ont nui au flux du commerce entre les États-Unis et le Venezuela”.

En 2005, à peine un an après leur lancement, Morillo et Baquero se sont associés à un employé corrompu de PDVSA nommé Luis Liendo, qui travaillait sous l’alias “The Nerd”, pour mettre en place un “serveur clone” au sein du système informatique de PDVSA. Le système leur a permis «d’obtenir un accès« en temps réel »aux informations de PDVSA» ainsi que de «[voler] les communications électroniques et les informations confidentielles de PDVSA stockées sur le système informatique PDVSA».

Des preuves à l’appui de ces allégations sont jointes à la plainte et peuvent être lues ici.

Pour enquêter sur le stratagème, le PDVSA Litigation Trust a fait appel aux services d’un ancien détective principal de Scotland Yard nommé John Brennan (pas l’ancien directeur de la CIA des États-Unis) qui a fondé une société de renseignement privée appelée The Brennan Group LLC.

Brennan a pu confirmer l’étendue du crime grâce à des entretiens avec la femme de Morillo, Vanessa Friedman.

Dans sa déclaration au tribunal, Brennan a noté comment Friedman a affirmé que son mari «et les personnes avec qui il s’associe sont des personnes extrêmement violentes», alléguant qu’il avait agi «violemment envers elle» et «commencé à s’associer avec des personnes qui, selon elle, étaient impliquées dans la drogue trafic.”

Après avoir réussi à l’enfermer hors de leur maison, Brennan a expliqué: “Morillo a alors commencé une campagne de terreur contre sa femme éloignée”, disant qu’elle “avait reçu un certain nombre de menaces de personnes qui, selon elle, étaient liées à Morillo” exigeant “qu’elle abandonne le ordinateur portable », ont-ils partagé.

Brennan a déclaré à la cour que Friedman a été “confronté à plusieurs reprises à Caracas par des individus faisant des demandes au nom de Morillo pour le retour de l’ordinateur portable et d’autres documents”. Elle a même «fait l’objet d’une tentative d’enlèvement».

Mais l’intimidation n’a pas réussi. Friedman a finalement remis l’ordinateur portable aux enquêteurs, qui, selon Brennan, «[contenait] littéralement des milliers de messages instantanés, de communications par courrier électronique, de registres bancaires et d’autres documents attestant les détails du complot».

Un échange de courriels a fourni une illustration frappante de l’effort visant à établir le serveur clone au sein du bureau de PDVSA, y compris des instructions sur la façon de le configurer. »

Un livre de banque soumis au tribunal a documenté plus de 430 000 $ de paiements effectués par Morillo à un individu répertorié comme «Gigante» – que Brennan a identifié comme «le beau-père d’un employé corrompu du PDVSA, René Hecker». Les paiements n’ont offert qu’une petite fenêtre sur toute l’étendue de la corruption, car la somme massive a été versée au cours d’une courte période de quatre mois en 2004.

Au moment de la soumission de la plainte au tribunal en mars 2018, Brennan a déclaré: “Hecker reste à ce jour l’un des principaux contacts de Morillo au sein de PDVSA, son rôle actuel étant celui de chef de la joint-venture PDVSA avec Chevron.”

Dans une autre chaîne de courriels jointe à la plainte, Brennan a décrit comment «Morillo et les principaux négociants de Glencore [ont discuté] de la façon de manipuler l’offre publique d’achat de PDVSA pour l’achat de pétrole brut russe afin de profiter d’une offre de Glencore».

Ce ne sont là que quelques exemples des éléments de preuve explosifs que Brennan a pu obtenir au nom du PDVSA Litigation Trust et soumettre au tribunal.

Dans l’ensemble, les informations semblaient prouver l’existence d’un vaste complot et démontraient la profondeur à laquelle les conjurés avaient recours pour mener à bien leur stratagème criminel.

Pourtant, un an seulement après le dépôt de l’affaire, en mars 2019, la juge d’instruction Alicia M. Otazo-Reyes a rejeté le procès.

Compte tenu de la montagne de preuves présentées au tribunal et de l’ampleur du crime, sa décision était déroutante. Il semble que la seule explication plausible soit le témoignage fourni par l’ancien «procureur général» de Juan Guaidó, José Ignacio Hernandez.

Un mercenaire légal se bat à nouveau pour les pillards du Venezuela

Comme ce journaliste l’a documenté en détail , Hernandez a fourni des témoignages d’experts pour au moins deux sociétés étrangères – Crystallex et OI European Group – dans leurs combats juridiques contre le gouvernement du Venezuela.

En tant que procureur général de Guaidó, Hernandez a ensuite pris plusieurs mesures qui ont soutenu les arguments juridiques des entreprises contre le gouvernement du Venezuela, conduisant à des décisions favorables pour les deux entreprises.

Grâce aux manœuvres juridiques douteuses d’Hernandez, CITGO Petroleum, l’actif international le plus précieux du Venezuela, doit être liquidé afin de satisfaire les réclamations d’arbitrage de plusieurs milliards de dollars contre Caracas.

Pourtant, le long bilan de Hernandez en tant que mercenaire légal représentant des sociétés étrangères cherchant à piller la richesse du Venezuela ne se limitait pas aux procès Crystallex et OI European Group.

Enterré dans les 721 documents et les milliers de pages qui constituaient le dossier judiciaire du procès PDVSA Litigation Trust contre les individus et les sociétés impliqués dans le projet Helsinge, le nom de Hernandez a refait surface.

En août 2018 – cinq mois seulement avant que Guaidó ne nomme Hernandez comme son principal représentant légal aux États-Unis – les conspirateurs de la compagnie pétrolière accusés dans le cadre du truquage d’offres d’Helsinge ont recherché l’expertise du jeune avocat afin de sauver leur peau devant les tribunaux.

La tâche de Hernandez n’était pas de prouver que les compagnies pétrolières étaient innocentes, mais d’invalider l’affaire portée contre elles en faisant valoir le PDVSA Litigation Trust qui a recueilli les preuves et rassemblé le procès “n’était pas valide en vertu de la loi vénézuélienne”.

Pour faire valoir ses arguments, Hernandez a fait valoir que la fiducie était inappropriée en raison du fait qu’elle avait été créée par plusieurs responsables, dont le ministre du Pétrole de l’époque, Nelson Martinez, qui “n’avait pas le pouvoir de conclure un contrat pour céder des créances au nom de PDVSA ou ses affiliés. “

Pour son travail, Hernandez a déclaré que les conspirateurs de la compagnie pétrolière lui avaient payé 350 $ de l’heure. Il a insisté sur le fait que ses honoraires n’étaient «pas subordonnés à une conclusion ou à un résultat particulier» dans l’affaire, comme si les honoraires lucratifs n’avaient pas influencé son analyse.

Essentiellement, Hernandez et les compagnies pétrolières espéraient rejeter la poursuite Helsigne sur la base de l’argument technique selon lequel le PDVSA Litigation Trust, qui avait introduit l’affaire en premier lieu, était illégitime.

Leur stratégie a été un succès retentissant. Comme l’a déclaré le rejet de l’affaire Helsinge, déposée le 8 mars 2019 : «Le juge Otazo-Reyes, s’appuyant sur le témoignage du professeur Jose Ignacio Hernandez, a conclu que l’accord de fiducie était nul en vertu de la loi vénézuélienne.»

À ce stade, Hernandez était le «procureur général» du Venezuela aux États-Unis. En tant que prétendu meilleur avocat de l’État vénézuélien, il aurait dû être dans son intérêt de prouver qu’une fraude massive avait été perpétrée contre PDVSA et le Venezuela dans son ensemble. Cela aurait permis à l’Etat qu’il prétend représenter de récupérer des milliards de dollars de richesse.

Au lieu de cela, le «procureur général» Hernandez se tenait du côté des sociétés énergétiques étrangères responsables de tromper son pays avec des milliards de dollars.

La conduite de Hernandez semble avoir violé les règles de conduite professionnelle des avocats de la Cour suprême des États- Unis . La règle 1.7 stipule qu ‘«un avocat ne doit pas représenter un client si la représentation implique un conflit d’intérêts simultané», y compris si «la représentation d’un client» (dans ce cas, les conjurés de la compagnie pétrolière) «sera directement défavorable à un autre client» (dans ce cas, PdVSA). En outre, la règle 1.9 stipule qu ‘«un avocat qui a précédemment représenté un client dans une affaire ne doit pas représenter par la suite une autre personne dans la même affaire ou dans une affaire étroitement liée dans laquelle les intérêts de cette personne sont matériellement contraires aux intérêts de l’ancien client».

“J’ai cherché un cas similaire et je n’en ai pas trouvé – parce que c’est tellement évident”, a déclaré à The Grayzone le critique de Guaidó, aligné sur l’ opposition, Jorge Alejandro Rodríguez.

«En premier lieu, personne n’engagera un expert qui a travaillé pour l’autre côté. C’est la faute du Venezuela. Et si vous engagiez cette personne, l’autre entreprise le récuserait et lui dirait: «Non! Vous ne pouvez pas embaucher ce type. Ce mec connaît mes secrets! C’est une situation de catch-22 », a expliqué Rodríguez.

L’opposition vénézuélienne accuse le «procureur général» de Guaidó de corruption, demande des réponses

Lors du témoignage du 3 juin devant les législateurs qui a ensuite été divulgué au gouvernement du Venezuela, un membre de l’opposition du pays a fait référence au travail de Hernandez au nom de Trafigura, l’un des conspirateurs de la compagnie pétrolière accusé dans l’affaire Helsigne.

“Depuis quelque temps, les choses avancent”, s’est plaint Jorge Millán du parti Primero Justicia. Il a ajouté qu ‘«il n’y a pas de réponse» du bureau de Hernandez concernant les questions pressantes des législateurs.

«Des cas comme celui de Trafigura», a poursuivi Millán, «ont augmenté en pourcentage pour devenir le principal partenaire commercial de CITGO au cours de la dernière année.»

Millán a ensuite évoqué le rôle de Trafigura dans l’affaire Helsinge, déclarant à Hernandez: “Au fait, je ne connais pas M. le procureur général, je pense que vous étiez un témoin expert dans cette affaire.”

«Par conséquent, il y a des choses sur lesquelles nous (législateurs) avons posé des questions et nous n’avons reçu aucun document jusqu’à ce jour.»

Millán avait des raisons de s’inquiéter de la relation d’Hernandez avec Trafigura. Après tout, c’était l’une des compagnies pétrolières qui a fraudé PDVSA avec des milliards de dollars pendant plus d’une décennie.

Bien qu’il ait été impossible pour ce journaliste de vérifier de manière indépendante l’affirmation selon laquelle Trafigura avait remplacé PDVSA en tant que principal partenaire commercial de CITGO, il est raisonnable de supposer que Millan a fait cette affirmation sur la base de données internes auxquelles il avait accès dans le cadre de l’Assemblée nationale de l’énergie. Commission.

Si son allégation était vraie, cela signifiait que Trafigura avait bénéficié de sanctions restreignant la capacité du Venezuela à exporter du brut vers les raffineries CITGO basées aux États-Unis – après avoir placé Hernandez sur sa liste de paie.

CITGO a officiellement rompu ses liens avec sa société mère, PDVSA, en février 2019 après la reconnaissance par Juan Trump de Juan Guaidó et l’introduction de sanctions sévères qui interdisaient aux entités américaines d’acheter du pétrole vénézuélien.

L’interrogatoire de Millán a indiqué une frustration croissante face à la conduite contraire à l’éthique des responsables de Guaidó parmi les rangs même farouchement anti-chavistes de l’opposition du Venezuela. C’est dans ce contexte que l’audio de l’audience a finalement été divulgué au gouvernement du Venezuela, provoquant la démission de Hernandez.

Le président de PDVSA nommé par Guaidó détourne les questions sur la corruption

Le 22 mai 2020, des avocats représentant le PDVSA Litigation Trust ont demandé à une cour d’appel d’Atlanta de rétablir leur dossier contre les conspirateurs, les banques et les individus responsables de la fraude de plusieurs milliards de dollars perpétrée contre PDVSA.

David Boies, un éminent avocat du cabinet d’avocats basé à New York, Boies Schiller & Flexner, a plaidé au nom de PDVSA.

Selon CourtHouse News, Boies «a déclaré à un panel de trois juges de la cour d’appel d’Atlanta que la création de la fiducie était nécessaire parce que« tout le monde craignait que les personnes impliquées dans la corruption utilisent leur influence politique pour tenter de obtenir une faction ou une autre pour tuer ce litige. »

Jusqu’à présent, l’affaire n’a pas encore progressé.

Indépendamment de ce qu’un tribunal de district pense de la légitimité de la fiducie, une question importante persiste: pourquoi le conseil d’administration de Guaidó PDVSA ou ses fonctionnaires basés aux États-Unis n’ont-ils pas tenté d’engager leur propre poursuite contre les conspirateurs sur la base des preuves soumises au tribunal de Floride?

Ce journaliste a posé ces questions à Luis Pacheco, président nommé par Guaidó du conseil d’administration ad hoc du PDVSA.

Étonnamment, Pacheco a répondu en affirmant ne pas être au courant de la fraude de plusieurs milliards de dollars, affirmant que son équipe manquait de ressources et se concentrait donc sur les «cas qui mettent en danger des actifs». Il a ensuite demandé à ce journaliste “d’avoir la gentillesse de” le mettre au courant de l’affaire.

Il était difficile de croire que Pacheco, qui est censé être en charge de PDVSA, n’était pas au courant de la fraude Helsinge de plusieurs milliards de dollars. Mais ce journaliste a fait droit à sa demande et lui a envoyé tout le dossier du tribunal de Floride.

“Je suis heureux d’annoncer que nos avocats ont été occupés à naviguer dans cette affaire”, a déclaré Pacheco après avoir apparemment examiné les dossiers. Il a ajouté, “il y a encore des complexités liées à la légalité du trust du litige et à la légitimité des représentants de Maduro dans l’affaire.”

“Vous avez raison de souligner qu’il s’agit d’un cas important car il met en évidence la corruption généralisée de PDVSA sous Chavez et Maduro et je vous remercie de l’intérêt que vous portez à exposer ces faits”, a poursuivi Pacheco.

Il était difficile de prendre les commentaires de Pacheco pour argent comptant étant donné que les «avocats» auxquels il a fait référence auraient nécessairement inclus Jose Ignacio Hernandez – quelqu’un qui avait clairement les intérêts des compagnies pétrolières énumérés comme défendeurs dans l’affaire, plutôt que les intérêts de PDVSA, dans l’âme .

“J’espère que M. Pacheco n’a pas soumis cette affaire à M. Hernàndez pour consultation, car ce serait le témoignage d’un manque total de jugement et de bon sens”, a déclaré Rodríguez à The Grayzone. «S’il le faisait, ce serait une raison suffisante pour son renvoi. Et si Hernandez a fourni des conseils à M. Pacheco sur cette affaire, une enquête devrait être ouverte par les autorités américaines et vénézuéliennes. »

Pourquoi le département américain de la Justice n’enquêtera-t-il pas sur un cas clair de corruption?

Au moment de la soumission de la plainte légale au tribunal en mars 2018, les avocats représentant le PDVSA Litigation Trust ont allégué que le crime détaillé dans son contenu était «en cours et que les conspirateurs continuent d’utiliser les mêmes sociétés et banques panaméennes pour blanchir les paiements à la soudoyé des agents et des fonctionnaires de PDVSA. »

Au moment de la publication de cet article, le site Web d’Helsinge Inc était toujours actif, bien qu’il ne soit pas clair où Morillo et Baquero sont basés.

Il était également impossible pour ce journaliste de retrouver les employés de PDVSA impliqués dans le procès ou de confirmer si le serveur de clonage mis en place par les collaborateurs d’Helsinge au sein du bureau de PDVSA est toujours opérationnel.

Les avocats représentant le PDVSA Litigation Trust, dont David Boies, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de ce journaliste.

Pourtant, pour les critiques de l’opposition de Guaidó comme Rodríguez, la démission de Hernandez de l’administration fantôme soutenue par les États-Unis est insuffisante. Il aimerait voir les autorités américaines enquêter sur l’avocat pour son manquement à l’éthique.

” M. Hernandez n’a pas fourni à l’Assemblée nationale du Venezuela son contrat Crystallex, ce qu’il était clairement censé faire, et les Vénézuéliens n’ont aucune idée, si par exemple, il a une clause de réserve ou quelque chose de ce genre”, a commenté Rodríguez.

«Sachant que l’instabilité politique dans les pays entraîne généralement des crimes en col blanc – ce que nous avons vu la Russie et toutes les anciennes républiques communistes – dans le cas du Venezuela en ce moment avec cette agitation politique, il est évident que le MJ doit enquêter [Hernandez et Crystallex] en vertu de la Foreign Corrupt Practices Act. Crystallex est une entreprise étrangère, une entreprise canadienne, donc ils ont des restrictions sur ce qu’ils peuvent faire aux États-Unis et ce qu’ils ne peuvent pas. Il y a donc un cas ici, je suis positif à ce sujet », a poursuivi Rodríguez.

Alors qu’un scandale de corruption aux proportions stupéfiantes se déroule devant ses propres tribunaux, le gouvernement américain qui a habilité Hernandez semble balayer sa saleté sous le tapis. L’inaction de Washington soulève la question de savoir si la corruption qui se déroule sous sa surveillance n’était qu’un effet secondaire de son opération de changement de régime au Venezuela, ou un élément central de sa stratégie.

Anja PARAMPIL

Source: The Grayzone - Traduction: Danielle Bleitracht