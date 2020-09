C'est à un jet de pierre du Venezuela. Ils l'appellent "Aruba l'île heureuse". Ou plus précisément, les publicités la "définissent" comme telle.

En réalité, elle n'est pas du tout heureuse. Cette colonie néerlandaise entourée par la mer des Caraïbes se sent profondément frustrée et incertaine quant à son identité. Par rapport à Cuba ou même à la Jamaïque, les gens ici n'aiment pas parler en public ; s'ils acceptent de commenter quelque chose, ils le font sous la stricte condition de l'anonymat. Aruba n'est pas en paix avec elle-même, ni avec le monde. Par association, elle fait partie de l'OTAN. Elle est dépendante de son maître européen, d'outre-mer. En conséquence, elle intimide sa sœur, sa belle et fière voisine, le Venezuela.

La frontière maritime entre Aruba et le Venezuela est désormais hermétiquement fermée, les vols entre les deux pays étant annulés, pour une durée indéterminée. Une énorme raffinerie CITGO, ou du moins une grande partie de celle-ci, qui traitait le pétrole brut vénézuélien, est fermée ; certaines parties sont en train de pourrir. "En raison de l'embargo américain", nous dit-on encore et encore.

CITGO garantissait des revenus importants. Et le climat agréable et les plages impressionnantes attiraient chaque année des centaines de milliers de touristes étrangers, principalement des États-Unis. Mais le tourisme a été fortement endommagé, en raison de la COVID-19.

Une autre "grande entreprise" continue de prospérer : celle d'être une colonie néerlandaise, d'être la rampe de lancement potentielle de l'OTAN contre le Venezuela socialiste. Aruba et Curaçao "accueillent" le Commandement Sud des États-Unis (SOUTHCOM). Tous deux jouent avec le feu.

Cette "politique" rapporte de l'argent et ne fait l'objet que de très peu de critiques. "Nous faisons partie de la Hollande", déclare une femme chauffeur de taxi, qui nous a conduits de l'aéroport à l'hôtel. "Pourquoi devrions-nous protester ?"

*

Nous avons rencontré un éminent homme d'affaires local, qui est marié à une Vénézuélienne. Il ne voulait pas être nommé, mais parlait avec colère et passion :

"J'ai vécu aux Pays-Bas pendant 17 ans, je sais donc ce que c'est que d'être là-bas ; comment ils traitent les non-Néerlandais. Il est vrai que le Venezuela est maintenant entouré de régimes fascistes de droite et qu'il y a une menace et une tentative constante d'attaquer le pays, mais je crois que cela n'arrivera pas parce que le Venezuela est fortement soutenu par la Russie, la Chine et l'Iran. Il ne peut y avoir de guerre mondiale.

Vous connaissez la tactique que les impérialistes veulent utiliser : tout bloquer - la nourriture et les médicaments et affamer les gens à mort. A Aruba, les gens ne sont pas vraiment contre les Etats-Unis. A Curaçao, 1500 soldats néerlandais sont là et prêts à se battre. Mais les gens ouvrent peu à peu les yeux".

Nous avons parlé de l'énorme raffinerie fantôme, que nous avons réussi à photographier quelques jours plus tôt. Notre amie nous a expliqué, amèrement :

"Quand la raffinerie a fermé ici à Aruba, beaucoup de pétrole a été volé par des sociétés multinationales. Avant, il y avait de très bonnes relations entre Aruba et le Venezuela. De bonnes affaires avec beaucoup d'argent.

CITGO n'est ici à Aruba que depuis trois ou quatre ans et loue des locaux à Aruba. C'est une filiale de CITGO basée aux États-Unis (avec des investissements américains), dirigée par des Vénézuéliens très corrompus aux États-Unis. Bien sûr, cette entreprise ne fonctionne qu'avec du pétrole qui vient du Venezuela".

La piste de l'aéroport d'Aruba en très bon état

Les habitants d'Aruba sont-ils favorables ou opposés aux actions militaires contre le Venezuela ?

"Nous, les Arubains, nous nous opposons à l'installation d'une base américaine ici. Mais nous faisons partie du Royaume des Pays-Bas, et ils ont leur base navale ici. Nous avons notre propre force militaire volontaire appelée ARUMIL et nous avons le potentiel pour la faire grandir.

Ce serait une catastrophe dévastatrice pour l'île si un affrontement militaire avec le Venezuela avait lieu et que les Pays-Bas "activaient" leur "défense" dans le cadre de l'alliance de l'OTAN.

L'infrastructure est très bonne ici. La piste de l'aéroport peut facilement accueillir des avions militaires et notre port peut se transformer en chantier naval.

Il est vrai que le Venezuela a subi des attaques féroces ces dernières années. Mais à mon avis, en allant très souvent au Venezuela, je vois le pays se développer, grâce à un excellent partenariat avec la Russie, la Chine et l'Iran. Les Américains peuvent essayer d'entrer au Venezuela. Mais ils n'en sortiraient jamais. Un terrain très dur et un peuple courageux".

Y a-t-il des ONG locales qui sont payées pour faire de la propagande contre le Venezuela ?

"Il n'y a pas d'organisation locale qui paie pour faire de la propagande contre le Venezuela. Il s'agit plutôt d'un groupe de personnes qui sont plutôt anonymes, actives dans les médias sociaux comme Facebook et qui utilisent également le journal Diario pour publier des articles contre le Venezuela. Même contre la Chine.

Le journal appartenait à un Arabe du nom de Jossy Mansur (Libanais) qui était un trafiquant connu de toutes sortes. Avec l'argent, tout est possible. Les politiciens ou ceux qui ont des intérêts et de l'argent paient beaucoup pour attaquer le Venezuela.

Le danger, à mon avis, ce sont les Pays-Bas. Si le Premier ministre décide de se soumettre aux Pays-Bas, nous aurons beaucoup de problèmes, nous aurons de gros ennuis.

Je me sens très mal à cause de ce qui se passe, et ce n'est pas facile de se rendre au Venezuela. Nous payons tous les conséquences de la terrible politique étrangère des Pays-Bas. Nous sommes tous concernés par cette politique.

Les habitants d'Aruba ont peur de parler. Je n'ai rien à perdre et je dis ce que je pense. Ils parlent, perdent leur emploi, leurs moyens de subsistance, etc. Comme vous le savez, nous sommes une île ici. Vous savez à quel point nous sommes dépendants ici. Sur ces îles, tout est compliqué".

*



Le nombre d'antennes de communication, de radars et d'autres équipements de surveillance, à l'extrémité sud de l'île, dirigés vers le Venezuela est étonnant.

Dans la ville de Savaneta, je photographie l'entrée du Korps Mariniers, la base militaire néerlandaise permanente, qui peut être propulsée au combat dans un court délai.

En fait, Aruba est parsemée d'installations militaires "dormantes" : de l'immense piste et du complexe militaire de l'aéroport international Queen Beatrix, au terminal des bateaux de croisière de la capitale - Oranjestad - qui peut accueillir des cuirassés de l'OTAN dans des bref délai.

La présence militaire à Curaçao est encore plus prononcée.

Le port d'Oranjestad à Aruba

*

Nous avons rencontré à Aruba un partisan éminent du Venezuela, un vrai Chaviste, qui a offert son témoignage à l'intérieur de notre voiture de location. Il a toutefois demandé à ne pas être identifié par son nom :

"Il y a une installation militaire à Savaneta. Je m'y suis rendu à plusieurs reprises. Elles sont ouvertes au public une fois par an, le 1er mai, jour de la fête du travail. Vous pouvez voir des démonstrations de l'utilisation des armes et même entrer dans les bateaux.

Ils ont des navires de la marine, mais ceux-ci ne sont pas stationnés là, mais à l'extérieur, en mer, pour la surveillance. Dans la prison, il y a des radars qui détectent l'entrée illégale des bateaux, et qui surveillent les eaux entre Aruba et le Venezuela.

A l'aéroport, il y a deux parties : l'une étasunienne et l'autre arubaine. Il n'y a pas de présence permanente des États-Unis, mais lorsque le vice-président des États-Unis se rend en Amérique du Sud, par exemple en Colombie et en Argentine, ils y stationnent l'avion présidentiel officiel. Normalement, il n'y a pas d'avion de guerre ni rien de ce genre. Quand le roi des Pays-Bas arrive, ils surveillent Aruba et les autres îles en utilisant les avions militaires disponibles dans la région".

J'ai observé et photographié la partie militaire de l'aéroport. Il est parfaitement prêt pour une action militaire, sans préavis.

Notre camarade a poursuivi son témoignage :

"Au moment du coup d'État manqué soutenu par les États-Unis contre le Venezuela au début de cette année, il y avait, en effet, une alerte élevée ici. Le Premier ministre d'Aruba a déclaré que s'il y avait une guerre là-bas, elle demanderait aux Pays-Bas de protéger l'île.

Certaines personnes ont eu peur. Nous ne savions pas comment la situation allait s'aggraver. Je pense que le consulat du Venezuela à Aruba serait fermé parce qu'ils n'accepteraient pas qu'Aruba soit utilisée comme base pour de telles aventures militaires.

Dans les médias, il y a beaucoup de propagande contre le Venezuela, notamment par le biais du journal local Diario. Beaucoup d'articles s'opposent à la migration des Vénézuéliens.

Dans la sphère politique, la Premiere ministre est très opposée au gouvernement Maduro mais il semble y avoir une division interne car il y a un ministre, qui est marié à une Vénézuélienne. Il est favorable au Venezuela. Les gens ici sont très divisés ; plus de 90 nationalités travaillent ici.

Une grande partie de la "propagande" contre le Venezuela est diffusée sur Facebook. Il y a beaucoup de commentaires postés par des Arubains contre le Venezuela et les Vénézuéliens. Ils publient également des photos et des vidéos lorsque des Vénézuéliens sont expulsés et si vous achetez Diario, il y a toujours quelque chose contre Maduro et le Venezuela.

Je ne suis pas personnellement au courant de l'existence d'une ONG contre le Venezuela mais je ne serais pas surpris qu'il y en ait une, car cet endroit est fortement financé par les Etats-Unis. Aruba est très américanisée ; en revanche, il n'y a vraiment aucun système organisé connu pour soutenir le chavisme et lutter contre l'impérialisme.

Yury Bracho est à peu près la seule dont je connaisse l'existence, non pas parce qu'elle a une organisation, mais parce qu'elle croit en la cause. C'est une figure très connue, la plus importante d'Aruba, je dirais".

Et il se trouve que Mme Yury Bracho est notre "guide" à Aruba ; une amie qui expose les plans sinistres de l'empire, contre son Venezuela bien-aimé.

Notre camarade chaviste termine son témoignage :

"Sur le plan diplomatique, notre consulat vénézuélien est ici, mais il est toujours attaqué. Les médias se garent devant le bâtiment du consulat pour faire des reportages et filmer. Pas d'attaques physiques, mais Aruba est un petit endroit où si vous êtes attaqués par les médias, cela fait beaucoup de dégâts.

Il y a toujours une possibilité d'invasion car les îles se trouvent en face de la côte du Venezuela. Les liens entre Aruba et les États-Unis sont particulièrement forts. Le fait que l'avion du vice-président soit stationné ici lors de ses visites officielles en Amérique du Sud en dit long. Aruba a la capacité d'accueillir des avions militaires et des bateaux de la marine. L'infrastructure de l'île est très bonne.

Aruba fait partie du Royaume des Pays-Bas, donc oui, c'est un pays de l'OTAN. Il y a eu un mouvement d'indépendance, mais un référendum a été organisé et a été perdu. Seuls 40% de l'électorat était pour l'indépendance, 60% contre. Il n'y a pas de manifestations contre l'OTAN ou pour le Venezuela. C'est un si petit pays. Si vous vous impliquez, vous êtes photographié, vous apparaissez sur une page Facebook ou dans un journal, et votre vie est littéralement terminée.

Curaçao a eu l'opportunité d'obtenir son indépendance en 2010, mais ne l'a pas obtenue.

Le Venezuela est en effet entouré de pays fascistes de droite - Colombie, Guyane, Aruba, Curaçao, Brésil.

En ce moment, il existe un plan pour alimenter les réservoirs de pétrole en sommeil sur Aruba. Rappelez-vous qu'Aruba était une station de ravitaillement stratégique pour les puissances européennes pendant la Seconde Guerre mondiale.

La raffinerie a toujours été la propriété des Américains. Une filiale américaine de CITGO est dans les parages. Pour l'instant, les réservoirs n'ont de pétrole que pour approvisionner le marché local.

Tout le reste se trouve à Curaçao. Bonaire est très petite. Il n'y a vraiment rien là-bas.

Si, par exemple, un pétrolier iranien en route pour le Venezuela était bombardé, Curaçao jouerait un rôle majeur mais Aruba serait là pour aider aussi, avec du carburant ou d'autres choses. Les deux îles sont à environ 20 km des côtes du Venezuela".

Notre amie, Mme Yury Bracho, est la plus éminente militante sociale d'Aruba, née au Venezuela. Elle est littéralement scandalisée par la position anti-vénézuélienne de l'île :

"Je ne comprends pas pourquoi Aruba a fermé ses frontières avec le Venezuela et que les habitants d'ici sont contre mon pays. Les Vénézuéliens ici ne font rien de mal, ne commettent pas de crimes, ne tuent pas, ou quoi que ce soit de ce genre. Il en va de même pour ceux qui étaient venus avant la fermeture des frontières. Je ne vois aucune raison à cette hostilité.

Curaçao est un cas beaucoup plus sinistre, qui fait beaucoup de sale boulot contre le Venezuela avec les bases militaires américaines et néerlandaises et qui s'y implique alors que le pays continue à bénéficier du Venezuela, par exemple par le biais du trafic de marchandises.

Je veux que vous compreniez quelque chose à propos de la position politique des Vénézuéliens ici : ces gens ont vraiment peur et s'inquiètent. Ils disent qu'ils sont contre le gouvernement vénézuélien, pour ne pas perdre l'asile. En réalité, ils ne sont pas du tout contre le gouvernement vénézuélien".

Nous nous rendons en voiture dans plusieurs parties de l'île. Nous parlons à de nombreux migrants vénézuéliens. Beaucoup d'entre eux vivent dans des conditions déplorables, certains même avec des cochons et d'autres animaux domestiques. Ils sont comme des "ombres au paradis". Cette destination touristique hédoniste pour les Gringos les traite terriblement, avec dépit.

Mais l'embargo occidental brutal et insensé et les sanctions contre leur pays d'origine les ont rendus désespérés. Ils ont quitté leur terre autrefois prospère, pour un avenir incertain. Une fois à Aruba, la plupart ont été humiliés, dépouillés de leur dignité.

*

L'épouse vénézuélienne de M. Juan, homme d'affaires d'Aruba ayant des liens étroits avec le Venezuela :

"Je sais que le Premier ministre d'Aruba a entièrement vendu le pays aux Pays-Bas. Avec une escalade croissante contre le Venezuela, je crains que l'implication d'Aruba dans un éventuel incident militaire soit terrible et que cela puisse se produire".

*

Le 3 mai 2020, le Venezuela a envoyé un avertissement fort à Aruba :

"Le Venezuela a alerté le gouvernement d'Aruba sur l'utilisation de son territoire pour fournir un soutien logistique et d'approvisionnement aux groupes terroristes mercenaires qui menacent la souveraineté vénézuélienne.

C'est ce qu'a rapporté la vice-présidente exécutive de la République, Delcy Rodríguez, après avoir rencontré l'ambassadeur des Pays-Bas au Venezuela, Norbert Braakhuis.

Lorsqu'un groupe de mercenaires a effectué une incursion contre la souveraineté nationale, la vice-présidente a souligné que "l'engagement international contre le terrorisme ne peut pas avoir deux poids deux mesures, il doit être unique et ne peut pas être utilisé pour renverser un gouvernement constitutionnel et légitime".

M. Rodríguez a déclaré que la lutte contre le terrorisme doit être encadrée par les lois internationales qui régissent la matière et la coopération judiciaire ; "C'est la voie : la légalité".

Dans ce sens, l'État vénézuélien agira avec force pour défendre les droits légitimes du Venezuela à sa sécurité territoriale, sa souveraineté et sa paix, a communiqué la vice-présidente lors d'un message offert à la Nation depuis la salle de presse "Simón Bolívar" du Palais de Miraflores".

Dès 2009, le président du Venezuela, Hugo Chavez, a avertit l'Occident :

"Les Pays-Bas et les États-Unis planifient une agression militaire contre le Venezuela depuis les Antilles néerlandaises"

Puis, en 2019, l'Orinoco Tribune a publié un rapport intitulé "A Walk Through US Military Bases in Curacao and Aruba" (Une promenade dans les bases militaires américaines de Curaçao et d'Aruba)

"L'évolution de l'utilisation de ces bases militaires américaines a conduit à la formation d'un "arc stratégique", qui serait composé de troupes d'assaut, stationnées dans les colonies de contrôle et de surveillance de plusieurs pays d'Amérique centrale et des Caraïbes, avec pour objectif de réaliser des tâches de guerre électronique, d'espionnage et de concentration de dispositifs logistiques.

Les soupçons concernant la transformation opérationnelle de ces "FOL" ne sont pas restés sans réponse, comme en témoignent les révélations de ces derniers mois concernant les intentions de la Maison Blanche d'intervenir militairement au Venezuela pour destituer le président légal, Nicolás Maduro.

En février, le gouvernement de Cuba a déclaré, dans un communiqué, qu'entre le 6 et le 10 juillet, il avait détecté des vols d'avions de transport militaire en provenance des États-Unis vers des bases à Porto Rico, en République dominicaine et dans d'autres îles des Caraïbes, "certainement à l'insu des gouvernements de ces nations".

Ces mouvements "proviennent d'installations militaires américaines à partir desquelles opèrent des unités des Forces d'opérations spéciales et du Corps des Marines, qui sont utilisées pour des actions secrètes, même contre les dirigeants d'autres pays", a averti le gouvernement cubain.

En effet, le mouvement militaire serait camouflé comme une prétendue "intervention humanitaire" au Venezuela et impliquerait un déploiement tactique pour attaquer directement le haut commandement vénézuélien et déclencher une situation de guerre de plus grande ampleur".

Madeleine Klinkhamer, une des co-fondatrices de la campagne handsoffvenezuela aux Pays-Bas, a expliqué la position de son organisation face aux attaques contre le Venezuela :

"Nous nous sommes rassemblés pour soutenir le Venezuela parce que nous pensons que la défense de la souveraineté du Venezuela est d'une importance capitale pour l'humanité. Le bellicisme, la guerre économique et les tentatives de coup d'État ont augmenté en nombre, en intensité et en folie ; le droit du plus fort prend de plus en plus le dessus sur les principes fondamentaux de la souveraineté et du droit international.

Pendant ce temps, après des années de progrès en Amérique latine et des millions de personnes sorties de la pauvreté dans un certain nombre de pays riches en ressources naturelles qui emploient les revenus localement, le complexe militaro-industriel reprend le contrôle (et les profits) de pays qui cherchent à tracer leur propre voie comme la Bolivie et menace les autres avec la plus grande flotte de navires de guerre US/Canada/Néerlandais/Royaume-Uni/France depuis 1989, mobilisée à proximité du continent, juste au large des côtes du Venezuela.

Il est important pour le monde entier que la balance du continent soit équilibrée de manière juste et équitable et que les bellicistes ne s'en sortent pas avec ce nouvel assaut impérialiste impitoyable".

C'est bien sûr exact. Pendant des décennies, les gouvernements de gauche d'Amérique latine ont été renversés, les pays, de la République dominicaine au Chili, ont été baignés dans le sang. Il faut que cela cesse. Si ce n'est pas par la raison, alors par la force. L'empire occidental doit être confronté et dissuadé. Et ses colonies soumises doivent être convaincues que servir des maîtres agressifs et meurtriers ne paie pas.

Aruba n'est pas un paradis. C'est une île abandonnée aux goûts nord-américains : ceux des touristes, ainsi que ceux des planificateurs militaires et des faucons. Et les Pays-Bas, de plus en plus à droite, jouent les intermédiaires. Ils prostituent littéralement ses colonies, les offrant pour un combat immoral contre le Venezuela.

C'est le Venezuela qui est beau. Parfois, quand il fait beau, on peut apercevoir ses rivages depuis des endroits élevés.

Je connais les villes vénézuéliennes, je connais ses rivages et ses îles, ses hautes montagnes, ses plaines, ses chutes d'eau, ses rivières puissantes. Et je connais son système politique, qui est le plus avancé d'Amérique du Sud.

Si le Venezuela tombe, c'est toute l'Amérique du Sud qui tombera.

Le socialisme vénézuélien doit être défendu par tous les moyens. Il l'est ; et il le sera.

Aujourd'hui, nous avons découvert l'un des avant-postes, face à la révolution bolivarienne, qui menace. Cet avant-poste, c'est Aruba.

Nous ne nous arrêterons pas là. Un par un, les ennemis du Venezuela seront visités, analysés et exposés. Pour le bien du peuple vénézuélien et du continent.

Adre VLTCHEK et Yayoi SEGI

Source: Hands Off Venezuela Netherlands - Traduction: Romain Migus