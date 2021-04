L'Armée de l'Air des Etats-Unis (USAF) a envoyé 4 avions de « transport stratégique » C-17 ‘Globemaster’ sur plusieurs aéroports de Colombie pendant ces dernières heures, un fait qui a peu de précédents dans l’histoire récente du pays.

Les gros porteurs ont atterri mardi 30 mercredi 31 sur las aéroports d'El Dorado à Bogotá, José María Cordova à Rionegro, Ernesto Cortissoz à Barranquilla et au Commandement Aérien de Combat N°2 de la Force Aérienne Colombienne à Apiay, Meta.

Les Boeing C-17 Globemaster III qui ont atterri en Colombie sont immatriculés 03-3126, 02-1106, 09-9206 et sont basés sur les bases aériennes de McGuire AFB au New Jersey, McChord AFB à Washington et Charleston AFB en Caroline du Sud.

On ne connaît pas encore la raison pour laquelle ces 3 gros porteurs géants se trouvent en même temps dans le pays. La dernière fois où autant d'avions C-17 ont été déployés en Colombie, c'était en 2019, quand le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement de la Colombie ont tenté sans succès de transporter de l'aide humanitaire pour la population civile du Venezuela par les passages frontaliers situés à Cúcuta.

Les Boeing C-17 Globemaster III sont des avions de transporte militaire lourd à longue portée développés par McDonnell Douglas​ entre 1980 et 2010 pour la Force Aérienne des Etats-Unis (USAF). Le C-17 Globemaster III est utilisé comme avion stratégique de transport de troupes et de matériel et est capable de réaliser des missions de transport tactique, d'évacuation sanitaire, de déploiement de troupes aéroportées et de lancer des parachutistes. Le -17 Globemaster III est capable de déployer rapidement des troupes stratégiques et n'importe quelle sorte de charge pour que des bases restent opérationnelles ou de créer directement des bases avancées. Il est propulsé par 4 moteurs F117-PW-100 avec une poussée de 180 kN.

Source: Resumen LatinoAmericano - Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos