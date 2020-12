Sans terre, il n'y a pas de possibilité de vie. Cette phrase est parfaitement connue des Indiens et des paysans. Le principal problème socio-économique, juridique et politique du pays est lié à cette réalité - le problème de la terre. La situation n'est pas inconnue des autorités et c'est peut-être pour cette raison même qu'elles ne cherchent pas, et n'ont pas cherché dans le passé, à assumer des solutions définitives qui leur permettraient d'établir une nécessaire justice sociale et une réforme agraire globale sur le régime foncier.

Cette semaine, à l'occasion du 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme (10 décembre), un projet de loi a été présenté au Parlement qui vise à créer une Commission nationale (interinstitutionnelle) [1] pour étudier les mécanismes de récupération des gains mal acquis identifiés dans le Rapport final 2008 de la Commission Vérité et Justice.

L'initiative, promue par la Plate-forme sociale pour les droits de l'homme, la mémoire et la démocratie, ramène sur la scène politique un thème central récurrent mais chaque fois éludé d'une manière ou d'une autre par les autorités nationales. Les près de 8 millions d'hectares remis illégalement par divers organismes d'État à des militaires, des politiciens, des amis, des acolytes et des amants, et à Alfredo Stroessner lui-même sous sa dictature et même après (6 744 005 entre 1954 et 1989 et 989. 589 entre 1989 et 1993, selon la Commission), constituent une raison fondamentale sans laquelle il ne sera pas possible d'offrir une vraie démocratie à la population ainsi que la possibilité d'une avancée différente dans l'agriculture familiale paysanne, la souveraineté alimentaire et l'autonomie de la production diversifiée.

De nombreuses autorités parlent de la nécessité de produire des réparations, tant avec les propriétés destinées à la réforme agraire (32% de toutes les terres arables du pays), raflées parmi les sbires du tyran, qu'avec les terres indigènes volées de la même manière pendant les presque 35 ans de terrorisme d'État institutionnalisé, ainsi que pendant la longue transition qui a duré 31 ans. Les déclarations opportunes et opportunistes n'ont rien donné. À diverses reprises, le sujet a été abordé dans diverses sphères de pouvoir, mais dans aucun cas il n'a dépassé le stade de la reconnaissance et n'est passé à d'autres sujets moins importants.

À la mi-novembre, la commission consultative du Sénat sur la réforme agraire et le bien-être rural a abordé, dans une série d'entretiens, le cas des gains mal acquis. En dehors de la déclaration selon laquelle la solution au problème devait impliquer les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire [2], il n'y avait rien d'autre. Un précédent important pour l'exigence de récupération des gains mal acquis est la demande de l'Assemblée permanente des droits de l'homme présentée en octobre 2012 au gouvernement putschiste du libéral Federico Franco [3].

La réponse était nulle et non avenue. En avril 2016, la Fédération nationale des paysans, l'Organisation de la lutte pour la terre et l'Organisation des femmes paysannes et indigènes (Conamuri) ont également promu une campagne avec le même objectif dans l'urgence de défendre la souveraineté alimentaire [4].

Tout au long de la transition politique malmenée et très malmenée, de nombreux secteurs de la société (organisations paysannes, autres secteurs sociaux, politiciens, citoyens, etc.) ont formulé la même demande, mais celle-ci n'a pas été prise au sérieux par les autorités.

Le problème des gains fonciers mal acquis, qui est entre les mains de nombreuses personnalités de la scène nationale, est une question d'État qui doit être traitée en tant que telle. Il est inacceptable que des centaines et des milliers d'hectares de terres auxquelles ils n'avaient pas droit restent entre les mains de tous ceux qui en ont bénéficié illégalement. Parmi eux figurent le défunt général Andrés Rodríguez (24 317 hectares, aujourd'hui entre les mains de ses héritiers), le défunt ancien président Luis María Argaña (7 163 hectares), le pasteur évangélique Emilio Abreu (4 000 hectares), Mario Abdo Benítez [le père de l'actuel président -NdT] (2 906 hectares), l'ancien ministre des affaires étrangères Eladio Loizaga (16 000 hectares), Luis Aníbal Schupp (12 000 hectares), Rubén Viveros Cartes (6). 457 hectares), Enrique Baccheta Chiriani (4.086 hectares), Conrado Pappalardo (8.000 hectares), le dictateur nicaraguayen exécuté Anastasio Somoza (8.000 hectares), César Zavala Serrati (1. 359 hectares), l'ancien directeur d'Itaipu Ernst Bergen et son épouse (2 000 hectares) [5] etc... [6] Certains restent entre les mains de leurs héritiers et d'autres sont vendus à des entrepreneurs de l'agroalimentaire, pour la plupart étrangers. Les terres appartenant à la réforme agraire doivent revenir à ceux qui y sont soumis, pour la justice, pour le droit, pour l'appartenance et pour la dignité.

Parallèlement aux initiatives sectorielles, sociales et populaires qui réclament la récupération des terres mal acquises, il en existe d'autres qui ont l'intention de les blanchir et de régulariser l'ampleur du crime. À la mi-juillet, un sommet des trois branches du gouvernement (exécutif, législatif et judiciaire) a eu lieu et l'un des accords qui a ensuite été traduit et présenté sous forme de projet de loi au Parlement a été la création du système national d'enregistrement du cadastre (Sinacare) et de la Direction nationale du cadastre et des archives publiques (Dinacare). Le document a été signé par les sénateurs Fidel Zavala (Patria Querida), Enrique Riera (Colorado), Óscar Salomón (Colorado), Arnaldo Franco (Colorado), Abel González (PLRA) et Hermelinda Alvarenga (PLRA). La proposition est née dans le dos des secteurs touchés (paysans, société civile, autres propriétaires terriens, populations indigènes, etc.) et a ouvert les vannes pour légaliser des gains mal acquis.

La situation mise en garde et dénoncée publiquement par la Fédération Nationale des Paysans [7], impose un scénario qui peut conduire aux secteurs du pouvoir, aux faux propriétaires terriens et aux mafias implantées dans diverses propriétés, cherchant à accélérer la sanction et la promulgation comme loi pour fermer les voies à la critique, aux revendications et à la récupération des terres et territoires volés à la paysannerie et aux peuples indigènes. Le porte-parole officiel est le sénateur Riera qui, face à ces revendications, parle d'être ouvert au débat dans les commissions, alors qu'il devrait y avoir un appel national officiel à la population pour discuter d'une question d'importance décisive pour le pays. Le syndicat des fonctionnaires de la Direction générale des archives publiques a mis en garde, dans une déclaration, contre la nécessité de participer et de discuter du document, qui constitue un organe qui coordonnera les données de 19 institutions publiques, tout en avertissant du risque que la question soit politisée.

La terre est au centre de beaucoup des grands problèmes nationaux. Toute discussion ou décision à ce sujet touche l'ensemble de la population. Sa récupération, sa restitution, ainsi que la décision relative à sa titularisation, sont des raisons d'État qui doivent impliquer tous les secteurs touchés, sans distinction. Dans tous les cas, l'objectif principal doit être la défense de la souveraineté territoriale et alimentaire.

Miguel LOPEZ

Source: Adelante - Traduction: Romain Migus

Notes:

[1] https://www.ultimahora.com/en-dia-los-ddhh-exigen-recuperar-tierras-malhabidas-n2917998.html

[2] http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7124-comision-inicio-ciclo-de-dialogo-en-torno-a-problematica-de-la-tierra-en-paraguay

[3] https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/piden-a-franco-impulsar-ley-para-recuperar-las-tierras-malhabidas-468801.html

[4] https://porlatierra.org/novedades/post/108

[5] https://www.ultimahora.com/millones-hectareas-tierras-malhabidas-siguen-aun-impunes-n2897981.html

[6] http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/paraguai/cv_paraguai_tomo_04_parte_1.pdf

[7] https://www.ultimahora.com/fnc-se-posiciona-contra-proyecto-que-busca-unificar-registro-tierras-n2901125.html