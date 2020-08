Au vu de ce qui se passe dans le sud, comment se déroule votre combat ? Comment peut-on imaginer ce que sera cette lutte lorsque s’ouvre la porte de ce qu’on appelle la « nouvelle normalité », bien que pendant cette quarantaine, il y a eu des expressions claires de rébellion, des concerts de casseroles, et d’autres colères ?

Personne ne le sait. Comment les gens vont-ils s’exprimer à nouveau face à un scénario très complexe, avec une crise économique, sociale et politique ? Nous sommes favorables à cette révolte continue. Nous espérons occuper rapidement les espaces publics que nous avons tenus pendant plusieurs mois. C’est ce que nous aimerions. Mais surtout, c’est l’expérience qui se présente dans la dernière période, avec des degrés d’organisation plus élevés que ceux que nous avions dans les derniers mois de 2019. C’est-à-dire que nous avons réussi à structurer une certaine coordination comme celle qui s’est mise en place aujourd’hui sur tout le territoire avec les soupes populaires, des assemblées, etc. Ces espaces qui se créent peuvent avoir un réel pouvoir d’articulation, de discussion du projet politique et social que nous voulons, et d’action. Nous avons besoin d’une organisation sociale et politique, à un niveau plus élevé que ces derniers mois. C’est notre premier objectif, le second est de visualiser comment on va s’y prendre pour reprendre la mobilisation populaire dans les centres ville et aussi dans les autres endroits. Le rythme et la dynamique ne sont pas très clairs. Il y a quelques jours, nous avons vu un sondage réalisé par la droite qui a relève que 81 % des personnes interrogées pensent que les manifestations deviendront aussi puissantes, voire plus puissantes. Plus de 70 % des personnes interrogées pensent que les mobilisations sont importantes pour un changement. Et une donnée, plus difficile à comprendre en raison du système politique, est que 39 % des personnes interrogées pensent qu’il n’y a pas de possibilité de changement sans violence dans les manifestations. On a donc le sentiment que cela va exploser. Personne ne le sait. J’ai l’impression que l’important est qu’il y ait un processus qui permette d’obtenir des degrés d’organisation plus importants, qui soit solide, dynamique. Peu importe que nous repartions sans les grands événements des manifestations, nous n’avons pas besoin de sortir et de tout brûler en premier lieu. Mais il est important que nous sortions régulièrement, que nous retransmettions ce sentiment de peur dans la caste politique. Le peuple peut apporter des changements. Cela rejoint les changements de novembre qui ont jeté une bouée de sauvetage entre le gouvernement et l’opposition, qui ont produit une sortie institutionnelle, avec un plébiscite pour changer la constitution nationale, c’est dans le scénario, parce que ce premier jalon qu’est le plébiscite aura lieu le 25 octobre et le 18 nous avons la célébration de la révolte. Le tout dans le même mois.