Les résultats des élections dans les grandes villes du Brésil montrent la défaite des candidats soutenus par le président Jair Bolsonaro, favorisant les candidats du centre et de la droite modérée.

Selon les résultats publiés par le Tribunal Supérieur Electoral, à Sao Paulo, la ville qui compte le plus d'électeurs dans le pays -9 millions-, l'actuel maire, Bruno Covas du Parti Brésilien de la Démocratie Sociale (PSDB), a aréalisé 32,8 pour cent des voix.

Cependant, Covas devra affronter l'ancien candidat présidentiel de gauche Guilherme Boulos au second tour du 29 novembre. Ce dernier a réalisé 20,2 %.

Le candidat soutenu par Bolsonaro, le conservateur Celso Russomanno, a terminé à la quatrième place avec un peu plus de 10 % des voix.

A Rio de Janeiro, la deuxième ville du Brésil, le centre-droit Eduardo Paes a terminé premier avec près de 40 % des voix. Il affrontera l'actuel maire, le leader ultra-conservateur et évangélique Marcelo Crivella, au second tour de scrutin avec 21,9 % des voix.

Les résultats à Belo Horizonte, la troisième ville avec le plus grand nombre d'électeurs, l'actuel maire Alexandre Kalil a obtenu plus de 50 % des voix, laissant hors course l'aspirant "bolsonariste" Bruno Engler, qui est resté autour de dix pour cent.

Recife, l'une des capitales du nord-est du Brésil, verra s'affronter au 2e tour Joao Campos, du Parti socialiste brésilien (PSB), et Marilia Arraes, représentante du Parti des travailleurs.

La chef de la police Patricia Domingos, soutenue par Bolsonaro, a terminé à la quatrième place avec moins de 15 % des voix.

Dans la ville de Belém (capitale du Pará), considérée comme la plus grande ville du nord du pays, avec 98,65 % des votes comptés, le candidat du Parti du socialisme et de la liberté (Psol) Edmilson Rodrigues a obtenu 34,24 % des voix, dépassant le candidat de Patria, Delegado Eguchi, qui a 23,06 points de pourcentage.

À Manaus, la capitale de l'État d'Amazonas, les anciens gouverneurs de l'Amazonie, Mendes et David Almeida, s'affronteront au second tour de scrutin. Le colonel Menezes, soutenu par Bolsonaro, a remporté un peu plus de 10 % des voix et n'est plus dans la course à la mairie.

La ville de Fortaleza a donné un peu de satisfaction à Bolsonaro, car le candidat qu'il soutient, Wagner Sousa Gomes, dit "Capitaine Wagner", va disputer le second tour avec un candidat du centre gauche.

Après l'annonce des premiers résultats des élections qui ont marqué la défaite de ses candidats, Bolsonaro a retiré de ses réseaux sociaux un poste des jours précédents dans lequel il demandait à ses partisans de voter pour différents candidats dans les villes du pays, dont Crivella et Russomanno.

A Rio de Janeiro, Monica Benício, veuve de Marielle Franco, conseillère municipale du Parti du Socialisme et de la Liberté (PSOL) et défenseur des droits de l'homme, a été élue aux élections municipales.

Selon le TSE, Benício a obtenu 22 916 voix avec 99,9 % des bureaux de vote comptés, ce qui lui garantit un siège à la chambre municipale de l'État le plus touristique du pays.

Lors des élections de dimanche, près de 148 millions de Brésiliens ont voté pour élire leurs maires et conseillers municipaux pour un mandat de quatre ans.

Malgré leur caractère local, ces élections municipales peuvent également être interprétées comme un thermomètre de ce que seront les élections présidentielles de 2022.

Source: Telesur - Traduction: Romain Migus