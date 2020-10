Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a dénoncé samedi le fait que des actions sont organisées en Colombie pour saboter les élections législatives du 6 décembre prochain mais il a déclaré que son Gouvernement est prêt à faire front à ces menaces.

Dans une opération destinée à « saboter le climat politique et électoral » du Venezuela, plus de 1 000 mercenaires sont entraînés par l’armée colombienne et les services de renseignement.

« Ils sont connus du président Iván Duque de Colombie qui les protège et les soutient, et fait partie de ces plans destinés à entraîner des mercenaires, des terroristes qui cherchent à s’infiltrer au Venezuela pour saboter le climat politique et électoral qui doit nous conduire, le 6 décembre prochain, aux élections pour élire l’Assemblée Nationale. »

« Le Venezuela doit activer tous ses mécanismes de renseignement, de protection, ses mécanismes sociaux, politiques, militaires, policiers, parce que nous sommes un pays assiégé, un pays sous une menace permanente, soumis à un complot et à une conspiration permanents mais ici, nous sommes debout, » a-t-il déclaré.

« Le Venezuela a vécu 24 élections pendant ces 20 ans, sur ces 24 élections, nous en avons gagné 22 avec le vote du peuple, nous en avons perdu 2 et nous l’avons reconnu immédiatement. »

« Le mouvement bolivarien, révolutionnaire, qu’a construit le commandant (Hugo) Chávez et que je dirige aujourd’hui sait gagner des élections, sait diriger des luttes sociales, sait gouverner, sait affronter des situations mais aussi il sait perdre quand nous devons perdre. »

« Aujourd’hui les portes d’un grand processus électoral avec les plus larges garanties électorales qui aient jamais été données au Venezuela se sont ouvertes. elles ont été décidées avec les groupes et les partis d’opposition. »

Le chef de l’Etat a invité, samedi, les mouvements et les organisations sociales dans le pays pour qu’ils viennent en tant qu’observateurs internationaux aux élections législatives du 6 décembre prochain.

« Nous avons invité le monde à venir avec nous et à nous accompagner pour qu’ils viennent voir la vérité du Venezuela et je profite de ce festival mondial des organisations sociales, des mouvements sociaux, des intellectuels, pour les inviter à venir au Venezuela, à venir en tant qu’accompagnants, en tant qu’observateurs des élections, à venir partager cette fête démocratique. »

Il a précisé que lors de ces nouvelles élections, on renouvellera l’Assemblée Nationale pour la période 2021-2026 et qu’il y aura toutes les garanties constitutionnelles ainsi que les mesures de sécurité nécessaires pour éviter la propagation du coronavirus.

Et il a souligné que plus de 14 000 membres de 107 organisations politiques se sont inscrits pour participer aux élections et que plus de 13 000 font partie de l’opposition vénézuélienne.

Il a affirmé que la pré-campagne a déjà commencé dans le pays et qu’on a convoqué plus de 20 000 000 de Vénézuéliens pour qu’ils élisent les 277 nouveaux députés du Parlement.

Source: Telesur - Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos