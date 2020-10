Le candidat présidentiel du Mouvement vers le socialisme (MAS), Luis Arce, a alerté mardi les organisations internationales telles que l'ONU, la Celac, l'UE et l'OEA sur les "risques" pour le rétablissement de la démocratie, et a demandé une observation électorale pendant et après les élections du 18 octobre.

"Nous mettons en garde la communauté internationale contre les risques liés au rétablissement de la démocratie en Bolivie, et c'est pourquoi nous vous demandons votre soutien et une observation active pendant la campagne électorale, le jour du 18 octobre et les jours qui suivent les #ElectionsBo", a écrit le candidat par l'intermédiaire de ses réseaux sociaux.

L'ancien ministre de l'économie a accompagné le message d'une lettre adressée au secrétaire général des Nations unies, Antonio Gutérres, au président pro tempore de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), Andrés Manuel López Obrador, au haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les affaires étrangères, Josep Borrell, et au président du Conseil permanent de l'Organisation des États américains (OEA), Luis Fernando Cordero.

"Les récentes déclarations des autorités du gouvernement de facto montrent qu'elles ne renoncent pas à leurs tentatives d'entraver le processus électoral en essayant de générer la peur et en menaçant maintenant d'utiliser la force militaire. Je le répète : quelles autres provocations sont-elles prêtes à générer dans le but de faire dérailler les élections", a dénoncé le candidat du MAS, à travers la lettre envoyée aux organisations internationales.

Arce a demandé à la communauté internationale d'être attentive aux "risques" auxquels la Bolivie est confrontée pour "retrouver la démocratie", et a également dénoncé les "provocations" du gouvernement en place pour ternir le processus électoral.

Il a déclaré que le ministre du gouvernement, Arturo Murillo, et le vice-ministre de l'intérieur, Javier Issa, ont tous deux fait des annonces "irresponsables" (...) concernant un prétendu plan du MAS-IPSP visant à déstabiliser le pays après les élections et l'activation d'un "groupe anti-terroriste" pour faire face à ce prétendu scénario", a-t-il déclaré dans la lettre.

En ce sens, il a souligné que les autorités de gestion de la transition ont tenté à plusieurs reprises d'arrêter le processus électoral et a réitéré la demande faite à la communauté internationale de mener une observation électorale active le 18 octobre et les jours suivants.

"Leur présence sera un facteur de tranquillité pour les citoyens, un facteur de dissuasion contre ceux qui tentent de subvertir l'exercice démocratique, et une garantie importante du respect des résultats électoraux", a-t-il déclaré.

Aujourd'hui, l'ancien ministre des affaires étrangères, Diego Pary, a déclaré que le voyage du ministre de l'intérieur, Arturo Murillo, pour rencontrer l'OEA et le Département d'État, aux États-Unis, est un signe qu'il y a "un plan de plus derrière" les élections générales.

"Étonnamment, nous avons rapporté que le ministre Murillo s'est déplacé pour rencontrer Luis Almagro, au Département d'État, et ce sont donc des signes clairs qu'il y a un plan de plus derrière les élections, pour affecter le développement normal de celles-ci", a déclaré l'ancien fonctionnaire.

L'ancien ministre des affaires étrangères a déclaré que le ministre de l'intérieur doit assurer l'ordre public et ne pas assumer des pouvoirs qui correspondent à ceux du Tribunal électoral (TSE).

"Un ministre de l'intérieur qui rencontre des organismes internationaux n'est pas normal. Les ministres de l'intérieur sont responsables du maintien de l'ordre public", a-t-il déclaré à Panamericana.

En ce sens, il a ajouté que Murillo "n'a pas le pouvoir de prendre des mesures au nom du TSE car la seule institution chargée de prendre des mesures sur les questions électorales, les observateurs électoraux, est le TSE".

La semaine précédente, le ministre de l'intérieur s'est rendu aux États-Unis pour une réunion avec le département d'État, dirigé par Mike Pompeo, et avec le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, concernant le déroulement des élections.

En outre, l'achat d'armes militaires a été annoncé, ce qui, selon le ministre Murillo, servira à renforcer la police et les forces armées, pour la défense de la "démocratie".

