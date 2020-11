Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a annoncé mercredi que l'ancien footballeur argentin Diego Armando Maradona a collaboré avec le gouvernement vénézuélien pour apporter de la nourriture à la population.

"Nicolas, je vais t'aider à résoudre ce problème", lui a dit Maradona lors d'une visite qu'il a effectuée dans le pays le 22 janvier 2020 et dans laquelle il s'est intéressé à connaître les produits alimentaires et leur coût. "Comme toujours, il s'est déplacé et nous a aidés secrètement pour apporter de la nourriture au peuple du Venezuela. Je peux le dire aujourd'hui", a ajouté le président.

Ainsi, il a été révélé que l'amitié inconditionnelle de Maradona pour le peuple vénézuélien et la cause de Chavisme l'a conduit à se proposer comme intermédiaire pour l'achat de nourriture à l'étranger, alors que le gouvernement américain a bloqué les canaux réguliers vers Caracas pour accéder aux approvisionnements.

Le 25 novembre, la légende du football latino-américain a subi une crise cardiaque et est décédée. Il avait 60 ans.

Le président Nicolás Maduro a exprimé sa tristesse suite au décès de Maradona, et a rappelé comment cette personnalité publique, malgré les menaces et le chantage, est toujours restée "courageusement fidèle" à la cause du Venezuela.

Source: Misión Verdad - Traduction: Romain Migus