La dirigeante Sabina Orellana Cruz a prêté serment en tant que ministre des cultures, de la décolonisation et de la dépatriarcalisation, dans un acte dans lequel elle a appelé à la fin du racisme. Le président Luis Arce a expliqué que l'importance de ce ministère a conduit à la fusion du ministère de l'énergie et du ministère des hydrocarbures.

"Je suis une femme fière de mes racines parce que je suis quechua, et nous devrions tous être fiers d'avoir des racines indigènes", a déclaré Mme Orellana, dans un acte protocolaire qui a eu lieu à la Casa Grande del Pueblo.

"Nous travaillerons à partir des arts et de la culture, de l'est et de l'ouest, de la campagne et de la ville, nous travaillerons ensemble, je vous demande de me donner l'opportunité de travailler pour une gestion culturelle collective et diverse, au bénéfice de notre peuple en Bolivie", a-t-il ajouté.

Tous les Boliviens doivent se sentir fiers "d'être et de porter nos polleras, nos abarcas, nos chapeaux, nos ch'ullus", en plus de parler dans les langues des 36 nationalités qui composent l'État plurinational, puisque ce sont "nos racines".

"Mettre fin au racisme est une responsabilité qui nous incombe à tous, en allant vers une coexistence pacifique où personne ne voit une femme ou un homme comme inférieur parce qu'ils sont différents, nous sommes aussi divers que les couleurs de notre wiphala", a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que la Bolivie doit construire "un pays décolonisé, dépatriarcalisé, fier de ses racines et de sa grande richesse culturelle". "Je pense que ce sera le meilleur héritage pour nos fils et nos filles qui vivent dans l'État plurinational de Bolivie", a-t-il déclaré.

Après l'inauguration, Cergio Prudencio Bilbao a été nommé vice-ministre de l'Interculturalité, et Pelagio Condori a été nommé vice-ministre de la Décolonisation et du Dépatriarcat.

Pelagio Condori (à gauche), vice-ministre de la Décolonisation et du Dépatriarcat.

Arce a souligné que les nouvelles autorités devraient "mener des politiques visant au développement culturel, économique et social de notre pays". "Ce portefeuille ministériel remplira une mission structurelle, en ouvrant la présence et la participation d'une si riche diversité à la reconstruction de notre dignité et de notre souveraineté", a-t-il insisté.

"Notre gouvernement, en faisant des efforts économiques, a réussi à fusionner le ministère de l'énergie et le ministère des hydrocarbures pour n'en faire qu'un, et à permettre et donner de l'espace à la chose la plus importante que nous, Boliviens, avons : la culture", a déclaré le chef de l'État.

