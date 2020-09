La justice brésilienne a annulé mardi l'une des neuf affaires ouvertes pour corruption présumée contre l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva.

La décision a été prise par un tribunal de Brasilia, considérant qu'il n'y avait pas "suffisamment de preuves" pour poursuivre le processus. Ce serait le cinquième procès contre l'ancien président qui serait annulé par la justice brésilienne.



Ce tribunal avait déjà rejeté certaines de ces accusations contre Lula da Silva l'année dernière, mais il jugeait encore celles correspondant aux crimes présumés de corruption et de trafic d'influence.



L'affaire annulée fait référence aux accusations de corruption, de trafic d'influence, de blanchiment d'argent et d'association illicite portées contre Lula sous l'hypothèse non prouvée qu'il favorisait les activités illicites de l'entreprise de construction Odebrecht en Angola.



Dans une déclaration, la défense de Lula da Silva a salué la décision et a noté que la cour a compris que l'accusation avait fait une "accusation précaire, sans aucun support probatoire minimum et sans même préciser les comportements attribués à Lula.



La défense a annoncé qu'elle se concentrera sur les deux recours introduits auprès de la Cour suprême fédérale, qui demandent l'annulation des procédures contre Lula dans le cadre de l'opération Lava Jato à Curitiba.



Ils affirment que l'ancien juge Sérgio Moro et les procureurs dirigés par Deltan Dallagnol n'étaient pas impartiaux, de sorte que l'ancien président aurait droit à une répétition du procès qui l'a condamné pour corruption et l'a mis en prison.



Lula da Silva a affirmé être victime d'une "persécution judiciaire et politique" qui l'a empêché de se présenter aux élections de 2018, qui ont été remportées par Jair Bolsonaro.

Source: Telesur - Traduction: Romain Migus