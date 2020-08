Le gouvernement américain aurait développé une stratégie pour lancer un coup d'État au Nicaragua dans les deux prochaines années, a révélé aujourd'hui l'émission "Sin Fronteras", de la radio La Primerísima.

L'excellente émission de cette radio de la capitale a révélé un plan orchestré financé par l'Agence internationale de développement ( AID ), en collaboration avec l'Agence des Etats-Unis pour le développement international ( USAID ), qui chercherait à déstabiliser le pays.

Ce plan admet que le Front sandiniste de libération nationale (FSLN) remportera les élections de 2021 de manière transparente et que la tâche de ces institutions américaines est de fournir les ressources nécessaires pour créer les conditions d'une nouvelle tentative de coup d'État.

À cette fin, ils s'efforcent d'impliquer la société civile, les médias, les hommes d'affaires et les étudiants.

La manœuvre prévoit l'embauche d'une société américaine, dont le nom n'est pas précisé, pour mener des actions de vandalisme conduisant à ce scénario avant, pendant ou après 2021, tout en établissant trois moments qui définissent une "transition démocratique au Nicaragua".

La première est que le président Daniel Ortega démissionne après la création d'une nouvelle crise politique, la seconde est qu'il y a des élections anticipées et que l'opposition gagne, et enfin qu'en 2021 les forces opposées au gouvernement actuel seront victorieuses par des élections.

Le plan ajoute qu'une fois au pouvoir, l'opposition devra donner la persécution politique aux militants sandinistes, et dissoudre la police nationale et l'armée nicaraguayenne, entre autres institutions.

Elle affirme également que les pressions internes contribueront à provoquer un coup d'État beaucoup plus rapidement, c'est pourquoi elle appelle ses acteurs à approfondir la crise politique, économique et aussi sanitaire créée dans le cadre du Covid-19.

D'autre part, elle reconnaît que malgré les sommes d'argent que l'opposition nicaraguayenne a reçues des États-Unis, elle n'a pas réussi à s'unir autour d'un parti politique ou d'un candidat.

Source: Prensa Latina

Note des 2 Rives: En 2018, le Nicaragua a du faire face à une insurrection dont le but était de tester les résistances de l'État nicaraguayen, ainsi que ses faiblesses. Copie conforme des évènements qui avaient eu lieu au Venezuela un an plus tôt (les "guarimbas"), ces foyers insurrectionnels visent à atomiser l'État nicaraguayen et s'approprier des voies de transport et de communication du pays dans le but de le balkaniser. Comme dans le cas du Venezuela, une alliance entre secteur ultra-réactionnaires, étudiants des facs privées en manque d'adrénaline et membres du crime organisé avait mis certains territoires du pays á feu et à sang durant quelques semaines. Une féroce opération psychologique planifiée a fait passer les victimes pour des tyrans réprimants leur peuple dans le sang. Cette fake news s'est particulièrement répandue dans le monde occidental par la complicité de médias aux ordres, des oligarchies locales, et de la gauche radicale.Toutefois, ces épisodes insurrectionnels doivent être compris non pas comme une tentative de coup d'État mais de morcellement du territoire et d'atomisation des institutions. Ils s'inscrivent comme une étape dans un scénario visant à annihiler toutes structures étatiques dans les pays visés.