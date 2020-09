Sophie Zhang, une ancienne employée de Facebook, a écrit un mémo après avoir quitté l'entreprise dans lequel elle révèle que le géant des réseaux sociaux n'a pas agi, ou a réagi tardivement, à la connaissance d'éventuelles activités malveillantes ou de manipulation politique dans plusieurs pays, selon le site Buzz Feed.

La note de service de ce spécialiste des données indique que dans de nombreux pays d'Amérique latine, les comptes ont été utilisés à grande échelle avec des actions coordonnées au profit des dirigeants de centre-droit ou des gouvernements sur cette plate-forme numérique populaire.

Honduras

Zhang révèle qu'elle ne travaillait pour la société que depuis six mois lorsqu'il a remarqué un "comportement inauthentique coordonné", un terme utilisé pour désigner l'utilisation de multiples faux comptes pour diffuser des contenus opportuns, au profit de l'actuel président du Honduras, Juan Orlando Hernandez.

Dès qu'elle a perçu la manœuvre, qui impliquait des milliers de comptes activés par un administrateur de la page du président, elle en a informé Facebook. Il a également fallu des mois pour que le cabinet réponde, a-t-elle dit.

"Les équipes politiques locales ont confirmé que le groupe marketing du président Hernandez a ouvertement admis avoir organisé l'activité en son nom", a-t-elle déclaré.

Elle ajoute : "Cependant, malgré la nature manifestement violente de cette activité, il m'a fallu près d'un an pour éliminer leur opération.

En juillet 2019, le réseau social a annoncé qu'il avait désactivé ce mécanisme irrégulier qui améliorait l'image d'Orlando Hernández. Cependant, seulement deux semaines plus tard, il a été réactivé, "avec un volume d'utilisateurs similaire". Cependant, cette dernière information n'a pas été communiquée par Facebook.

Bolivie

Dans ce pays andin, Zhang a découvert "une fausse activité de soutien au candidat de l'opposition à la présidence en 2019", faisant allusion à Carlos Mesa. Cependant, elle a choisi de ne pas donner la priorité à cette affaire.

Des mois plus tard, une grave crise politique et sociale a éclaté, avec des protestations et des affrontements avec les forces de sécurité, qui se sont soldés par un coup d'État contre Evo Morales. A cet égard, l'ancien employé de Facebook regrette que "des dizaines de décès aient été causés".

Équateur

Dans le même ordre d'idées, la spécialiste souligne qu'elle a trouvé "une activité inauthentique de soutien au gouvernement de l'époque", en référence à la présidence de Lenín Moreno, mais a décidé "de ne pas la prioriser".

Cette ancienne employée se demande également si la gestion de la crise du coronavirus qui a suivi aurait été différente, si elle avait agi à temps sur les réseaux sociaux.

États-Unis, Espagne et Brésil : cas où une intervention a été faite

Selon les révélations citées par les médias américains, Zhang ajoute : "Nous avons fini par éliminer 10,5 millions de fausses réactions et de partisans de politiciens de haut niveau au Brésil et aux États-Unis lors des élections de 2018".

Ainsi, au Brésil, Facebook a été obligé de répondre à des campagnes illégitimes de "politiciens de toutes tendances", alors qu'aux États-Unis, les protocoles sur les dirigeants "de niveau inférieur" ont été appliqués.

Officiellement, la société avait publié la même année que des politiques étaient appliquées au Brésil contre les "faux comptes créés pour semer la division et partager la désinformation".

D'autre part, en Espagne, Zhang prétend avoir collaboré à l'élimination de 672 000 "faux comptes de mauvaise qualité", qui auraient été utilisés pour diffuser des contenus du ministère de la santé liés à la pandémie de coronavirus, ce que nie le gouvernement de Pedro Sanchez.

"Mains tachées de sang"

Dans son texte, Sophie Zhang indique que la société considère certains pays comme plus prioritaires pour la mise en œuvre de ses politiques de contrôle : "Nous nous concentrons sur les régions endommagées et prioritaires telles que les États-Unis et l'Europe occidentale".

Par conséquent, elle affirme que dans d'autres territoires, moins considérés par Facebook, elle aurait fait les meilleures déterminations possibles, mais avec moins de ressources disponibles.

"Bien que j'aie pris la meilleure décision possible sur la base des connaissances disponibles à l'époque, c'est finalement moi qui ai pris la décision de ne pas pousser plus fort ou de ne pas donner plus de priorités dans chaque cas, et je sais que mes mains sont déjà tachées de sang", avoue-t-il.

Enfin, la spécialiste a nié l'idée que la multinationale ait de mauvaises intentions ou des objectifs politiques, mais que des "accidents fortuits et imprudents" se produisent.

Source: RT - Traduction: Romain Migus