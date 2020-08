La Commission nationale de l'éducation du Nicaragua a fait la présentation officielle du Centre national d'innovation et de technologie, une plateforme dont la mission est de contribuer à la consolidation du modèle d'économie créative et entrepreneuriale, en générant un impact positif sur les différents secteurs socio-productifs du pays.

Milton Ruiz, coordinateur de la Jeunesse sandiniste, a souligné lors de l'événement les efforts importants déployés par le gouvernement nicaraguayen pour promouvoir les politiques publiques auprès de la jeunesse nicaraguayenne, notamment dans le domaine des sciences et des technologies.

"C'est un événement qui se présente comme une nouvelle opportunité pour les jeunes qui pourront disposer de plus d'outils pour innover et entreprendre, afin que les jeunes puissent faire valoir leurs capacités et leurs aptitudes dans d'autres parties du monde", a-t-il déclaré.

Pour sa part, Loyda Barreda, présidente exécutive de Tecnológico Nacional, a déclaré que la nouvelle plateforme est le résultat de la somme des actions qui ont été développées au cours des trois dernières années par le Hackathon, en se basant sur le talent, les compétences et l'enthousiasme des jeunes dans le développement des technologies éducatives.

"Nous allons promouvoir certaines solutions technologiques aux différents défis du pays, il s'agit d'un saut évolutif dans lequel nous travaillerons avec 3 composantes telles que l'incubation d'entreprises technologiques, la certification des compétences et la continuité dans la promotion du Hackathon Nicaragua. Nous allons compléter les capacités de nos institutions, de nos entrepreneurs et de nos entreprises et obtenir une présence aux niveaux national et international", a-t-il déclaré.

Pour Aarón Peralta, directeur de la chaîne 6 de la télévision nationale, il a souligné qu'en tant qu'institution, ils continueront à travailler à partir de la commission afin que les recherches soient publiées depuis la plateforme, ainsi que l'impulsion des télé-classes et le développement des projets promus depuis le centre d'innovation.

Source: El19 - Traduction: Romain Migus