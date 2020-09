Une cour de cassation de la Cour nationale de justice (CNJ) de l'Équateur a rendu un arrêt qui annule définitivement la possibilité de la candidature de l'ancien président Rafael Correa à la vice-présidence du pays.

La décision de la Cour contre l'ancien président et plus de 21 fonctionnaires équatoriens confirme également une peine de huit ans de prison pour l'ancien vice-président Jorge Glas pour sa participation présumée à l'affaire dite de corruption au cours des années 2012 et 2016 pour corruption aggravée.

Avec deux voix pour et une contre, la sentence de la Cour de cassation disqualifie définitivement l'ancien chef de l'Etat de sa candidature à la vice-présidence du mouvement de la Révolution citoyenne, en alliance avec le parti du Centre démocratique.

La décision établit également 21 ans de proscription politique pour Correa, comme le stipule le Code organique national de l'Équateur, ce qui signifie que l'ancien président ne peut exercer ses droits politiques pendant cette période.

Les acteurs politiques et juridiques ont remis en question l'urgence avec laquelle le processus a été conclu et la sentence prononcée, en moins d'un an alors que d'autres processus de cassation dans le pays ont duré jusqu'à 20 ans, comme celui contre l'ancien président équatorien Jorge Jamil Mahuad.

Les réactions à la décision de la Cour n'ont pas tardé, y compris de la part de Rafael Correa lui-même, qui a posté sur son profil Twitter : "Ils l'ont finalement fait. En un temps record, ils ont rendu une décision "finale" me disqualifiant comme candidat", a-t-il écrit.

"Ils ne comprennent pas que tout ce qu'ils font, c'est accroître le soutien populaire. Donnez toute la solidarité aux personnes persécutées là-bas. Souvenez-vous : la seule chose à laquelle ils nous condamnent est la victoire", a ajouté l'ancien chef d'État.

Source: Telesur - Traduction: Romain Migus