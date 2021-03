Guérilla fantôme ou gauchisme?

L’épouvantail de la guérilla n’est pas seulement utilisé contre les organisations paysannes mais est également agité afin de décrédibiliser la gauche institutionnelle. Ce fut le cas surtout lors de l’arrivée au pouvoir du président Fernando Lugo, en 2008. Affublé du titre de « père de l’EPP» par ses détracteurs, figure de la gauche modérée, M. Lugo représenta une menace suffisante pour l’oligarchie paraguayenne, qui réussit à le destituer en 2012 suite à une occupation de terre qui se solda par un sanglant affrontement entre policiers et manifestants.

«L’EPP est un problème pour la gauche» déclare sans hésiter Hugo Richer, sénateur pour le Frente Guasú (alliance électorale de gauche créée en 2010, dont Fernando Lugo est également un membre aujourd’hui). Nous accueillant dans son bureau au Congrès de la république, situé au centre de la capitale, il nous expose les difficultés auxquelles se confronte sa formation politique: «Une partie importante de notre base sociale se trouve dans les zones rurales où malheureusement existent la peur de la guérilla, la peur de l’Etat, la peur des narcotrafiquants… tout cela ne permet pas le développement des débats, des discussions ou des mobilisations ». Dans ce sens, il regrette que l’EPP soit finalement « utile » à la droite. «Il est le prétexte pour fermer ces espaces d’expressions auxquels nous, nous croyons et que nous voulons approfondir». Une complémentarité si efficace que beaucoup en sont venu à mettre en doute la véracité des informations concernant la guérilla.

«L’EPP existe-t-il?». A cette question, Hugo Pereira répond d’abord par l’esquive: «la violence dans la région de Concepción, personne ne peut la nier». Journaliste et enseignant chercheur, il est sans doute l’une des figures intellectuels les plus actives dans la défense de la thèse suivante: l’EPP est une ‘guérilla fantôme’. «Quand vous parlez avec les paysans, personne ne les a jamais vu, personne n’a de contact avec eux» assure cet homme brun, doté d’une voix grave et puissante. «Ils se présentent comme des révolutionnaires mais sont dans une logique assistencialiste, ils exigent une distribution d’aliments à l’une des familles les plus riches de la zone (NDLR: la famille Denis), où est la révolution là-dedans?».

Auteur d’un livre dont le titre ne laisse aucun doute sur son opinion («Extractivisme armée à Concepción: ’EPP’ la fantomatique quérilla qui ‘lutte’ pour l’expansion du capital international dans le Nord), l’universitaire considère que toutes les actions de l’EPP sont systématiquement favorables au discours sécuritaire de l’Etat et bénéficient aux grands propriétaires terriens. A commencer par sa propre apparition: en mars 2008, le petit village de Kurusu de Hierro (département de Concepción) est partie prenante d’un litige judiciaire qui l’oppose à son voisin, producteur de soja, Nabor Both. Celui-ci répand sur son exploitation des produits agro-chimiques qui se diffusent jusque dans la commune et cause des intoxications.

Alors que la justice avait donné raison aux habitants de Kuruzu de Hierro, le 12 mars 2008, un groupe d’inconnus brûlent les machines agricoles appartenant à l’exploitant. Un tract est retrouvé sur place avec le message suivant: « Armée du peuple paraguayen, Comando Germán Aguayo. La terre aux paysans paraguayens. Ceux qui tuent le peuple avec des agrotoxiques le paieront de cette manière». Ce fut la première apparition publique de l’EPP. Une action qui entraîna une réponse répressive et mit au second plan les mesures de réparation en faveur des villageois. Depuis, «tout paysan qui proteste contre la fumigation ou réclame de la terre est désormais assimilé à la guérilla» s’insurge M.Pereira. Bien sûr, le chercheur originaire de Concepción ne s’aventure pas jusqu’à affirmer que la guérilla soit directement téléguidée par un cabinet obscur situé dans le palais présidentiel ou depuis l’Etat major de l’armée. Mais «ce qui est certain, c’est que des intérêts se joignent».

Pour le criminologue et ancien avocat Juan Martens, l’absence de résultat dans la lutte contre l’EPP s’explique surtout par « une combinaison de facteurs ». Parmi ceux-là, l’incompétence des autorités ne peut pas être écartée. «Quel que soit le bout par lequel on le prend, l’Etat paraguayen est fragile, il prend l’eau de partout» argumente le spécialiste; «la lutte contre l’EPP n’est pas une exception séparée du fait que les hôpitaux soient saturés, qu’il n’y ait pas assez de gants, que la nourriture manque dans les prisons… c’est ce même Etat inefficace, corrompu et en manque de moyens, qui lutte contre la guérilla». Auteur d’une longue enquête de terrain, M. Martens a récolté plusieurs témoignages de personnes dans les zones rurales de la région et assure qu’il existe un soutien à l’égard de ceux qu’on mentionne parfois comme « Ka’aguy gua » (ceux de la forêt, en guarani). «Résultat de la coercition ou de la sympathie politique, mais réel». Un réseau d’appui qu’il m’a été impossible à détecter. «C’est normal - explique M. Martens - beaucoup vont te dire que l’EPP est un fantôme ou alors ne rien dire, c’est une stratégie de survie face aux inconnus». Des mesures de précaution auquel s’additionneraient plusieurs obstacles: la cohabitation de plusieurs groupes armés illégaux (principalement des narcotrafiquants) qui alimentent une culture du silence et l’usage du guarani (langage amérindien), majoritairement utilisé dans les campagnes, comme barrière linguistique à l’égard des étrangers. Quant aux hypothèses mentionnant un groupe fabriqué de toute pièce, le criminologue les balaye d’un revers de la main: «les grands propriétaires terriens sont tout-puissants dans le Nord, ils n’ont pas besoin de s’auto-séquestrer pour faire de l’EPP un allié objectif de l’oligarchie».

Opaque, l’EPP continue d’échapper à la police et aux certitudes. Un ovni dans le paysage insurrectionnel qui suscite de nombreuses interrogations quant à sa stratégie et son fonctionnement. En face, l’Etat paraguayen semble, lui, s’enfoncer dans une spirale répressive barbare démesurée par rapport à la faible menace que représente le groupe armé. Si celle-ci peut bénéficier à court terme aux grandes familles possédantes (pour museler l’opposition de gauche) elle peut aussi, à moyen terme, se retourner contre elles en légitimant la violence comme expression politique. Et la clandestinité comme moyen de survie.

Loïc RAMIREZ

Source: Les 2 Rives

