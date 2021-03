La réponse répressive du gouvernement paraguayen

C’est près de la cathédrale de l’urbanisation de Concepción que Benjamin Valiente me donne rendez-vous. Coordinateur du département diocésain de la Pastorale sociale de l’Eglise, il est accompagné du prêtre Pablo Cáceres, figure militante reconnue dans la région. Les deux hommes sont de petite taille, aux silhouettes fragiles, presque comme deux moineaux. A eux deux, ils forment une équipe chargée de l’assistance aux populations rurales dans la circonscription ecclésiastique. Ils sont également les auteurs du livre « Relatos que parecen cuentos » (Des récits qui ressemblent à des fables) dans lequel ils dénoncent les crimes commis par les forces de l’ordre en « el Norte » (le Nord). Une critique qui englobe également une dénonciation sévère des agissements de la guérilla. «Le problème, c’est que l’EPP utilise notre langage - explique Benjamin Valiente - lorsque nous condamnons par exemple l’expansion des territoires voués à la culture du soja, ils font de même et cela nous met en porte-à-faux, ça effraie les gens alors que nos revendications sont légitimes».

Consolidé durant l’époque dictatoriale, le modèle agro-exportateur domine l’économie paraguayenne et a livré les campagnes aux appétits féroces des propriétaires terriens (dont beaucoup de Brésiliens). La production de soja, prédominante, mais également celle de maïs, d’eucalyptus ou encore l’élevage intensif, ont redessiné le paysage au détriment des économies familiales de petits producteurs. Environ 2% de la population du pays détient 85% des terres agricoles selon l’ONG Oxfam[1]. Une situation qui a favorisé l’émergence de conflits qui se sont régulièrement traduits par des occupations de parcelles et des procédures judiciaires à l’encontre de grands propriétaires. «L’EPP surgit dans ce contexte, mais il y entre avec violence» argumente Benjamin. «Ils brûlent des tracteurs, ils attaques les ranch, les infrastructures d’exploitation de soja..». Des méthodes qui, aux yeux des deux religieux, donnent prétexte à l’intervention armée de l’Etat.

Surtout, elles donnent l’opportunité à la droite paraguayenne de stigmatiser le mouvement paysan. Briser ces irréductibles qui s’obstinent à défendre leur habitat face à la fumigation massive de produits agro-chimiques, aux déforestations et à la pollution des aquifères, conséquences de l’agriculture intensive. Pablo Cáceres n’a aucun doute: «la répression touche des gens impliqués dans les mouvements de lutte». Intimidation, harcèlement et même assassinat, les populations rebelles du nord deviennent la cible des autorités. Celles-ci n’hésitent pas non plus à camoufler des exécutions en affrontement avec la guérilla, des « faux positifs ». Il cite le cas du jeune Agustín Ledesma, 17 ans, abattu en 2012 dans un bosquet où il cueillait des mandarines. Il fut sur le moment présenté comme un membre de l’EPP par les policiers. «Sauf que c’était un sourd-muet» lâche le prêtre avec dépit.

En 2013, une unité spéciale composée de policiers et militaires est mise sur pied par le président Horacio Cartes (2013-2018) afin de traquer le groupe subversif: la FTC (Force de travail commun, Fuerza de Tarea Conjunta). Sa création est une entorse au droit constitutionnel comme le rappelle sans cesse les associations de défense des droits de l’homme et d’autres acteurs politiques. Car selon la Constitution du Paraguay, seule la police peut être en charge de la sécurité intérieur, et non pas l’armée. Selon Troupe de choc, la FTC se crée rapidement une aura sulfureuse qui s’ajoute à une image d’incompétente. «14 millions de dollars! Ils reçoivent 14 millions de dollars par an!» s’insurge Pablo Cáceres, se référant au budget annuel de l’unité. «Et tout cet argent pour des résultats quasi nuls! ils n’ont jamais libéré un seul otage, les seules libérations ont été l’oeuvre des propres ravisseurs! Les membres de la FTC agissent d’une manière qui, pour nous, est dénuée de toute intelligence, ils ont torturé, saccagé des maisons, tripoté des femmes, etc.».

Un sombre bilan qui est venu s’alourdir le 2 septembre 2020 lorsque la FTC annonça avoir participé à un affrontement dans la zone nord-orientale du pays, près de Yby Yau. Un campement de l’EPP y fut localisé et attaqué. Claironnant une opération menée avec « succès », le président Mario Abdo se déplaça immédiatement sur les lieux et confirma que deux membres de la guérilla avaient été abattus. Deux femmes. Au bout de quelques heures, l’information devint plus précise: il s’agissait de deux mineurs, deux jeunes filles âgées de 11 et 12 ans. L’affaire fit grand bruit car les deux victimes furent identifiées comme étant des citoyennes argentines, provoquant une réaction diplomatique de Buenos Aires. Un scandale auquel vint s’ajouter toute une série d’irrégularités concernant le traitement des dépouilles, comme le dénonça l’ONG Human Rights Watch: «les autorités paraguayennes ont détruit des preuves fondamentales relatives à la mort de deux petites filles argentines (…) violant autant son propre protocole que les règles internationales de droits de l’homme»[2].

Que faisait ces deux enfants dans un campement de l’EPP? Les réponses divergent. Pour certains, elles étaient en train d’être entraînées pour devenir des membres du groupe, pour d’autres, elles visitaient simplement des parents membres de la guérilla. Maria del Carmen Villalba et Lilian Villalba, étaient toutes deux les nièces de la prisonnière Carmen Villalba. La mère de Lilian, Miriam Villalba, avocate basée en Argentine, a affirmé dans la presse que les deux enfants vivaient dans le pays voisin en raison des persécutions dont elles auraient souffert au Paraguay à cause de la parenté avec les insurgés. Selon elle, les deux cousines se seraient alors retrouvées coincées sur place suite à la fermeture des frontières pour cause de Covid[3]. Enième rebondissement dans l’affaire, au mois de janvier 2021, des témoignages de rescapées (deux autres jeunes filles) sont entendus en Argentine et présentés à l’ONU. Selon ces dernières, Maria del Carmen et Lilian auraient été arrêtées vivantes par des soldats et assassinée ensuite[4].

A ce feuilleton sanglant s’ajoute la disparition d’une troisième mineure: Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 ans, et qui serait la fille d’Alcides Oviedo et de Carmen Villalba. Cette dernière aurait été blessée suite à l’attaque menée par la FTC et aurait errée plusieurs jours dans les bois en compagnie de sa tante, Laura Villalba. Séparées à un moment donné, L’adulte se serait perdu et n’aurait pas su retrouver l’enfant. C’est durant ses recherches qu’elle affirme s’être faite arrêtée par les autorités, le 23 décembre 2020[5]. Depuis, une campagne est lancée par la gauche (essentiellement paraguayenne et argentine) afin de retrouver la jeune Carmen Elizabeth dont certains témoins affirment qu’elle aurait été récupérée vivante par des militaires.

Loïc RAMIREZ

Source: Les 2 Rives

