Qu'est-ce que l'Ejercito del Pueblo Paraguayo?

Au début, on n’y prête pas attention. On ne les voit pas. Puis une fois que vous en avez remarqué un, vous les remarquez tous. Accrochés aux fenêtres, aux portes, aux poteaux et jusque sur les arbres. Partout, se distinguent des rubans blancs dans les rues ensoleillées de la ville de Concepción, située dans le nord du Paraguay. Ils symbolisent le soutien des habitants à l’égard d’Oscar Denis, ancien vice-président de la République, enlevé le 9 septembre 2020 par un groupe d’hommes armés dans le district de Yby Yau, dans le département limitrophe d’Amambay. «La solidarité a été forte dans tout le pays» affirme Beatriz Denis, fille du disparu. «Mais depuis plusieurs mois nous n’avons aucune nouvelle des ravisseurs, nous avons pourtant respecté toutes les exigences, réparti tous les vivres».

Revendiqué par l’Armée du peuple paraguayen (l’EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo), l’enlèvement de cet ancien sénateur de 74 ans, natif de la région, s’est accompagné d’un message laissé sur une carte mémoire que contenait un sac abandonné à destination de la famille. Sur celle-ci, un fichier word regroupait les revendications précises de l’organisation: la famille Denis devait répartir de la nourriture et des jouets pour enfants, à hauteur de 2 millions de dollars, dans plusieurs communautés. Cela devait être effectué dans un délai de huit jours, sous peine d’exécution de l’otage.

«Nous ne savions même pas où étaient ces communautés indiquées dans leur texte, nous avons dû faire appel aux autorités pour qu’elles nous aident» indique mon interlocutrice. «Certaines ont refusé la nourriture, ce qui nous obligeait à en chercher une autre, car la condition était celle-ci: répartir la totalité des vivres». La voix douce, dissimulant avec politesse sa fatigue et son inquiétude, elle ajoute: « dans celles qui ont accepté, certaines personnes nous disaient qu’elles étaient désolées pour nous, de notre situation, mais que la faim et la nécessité étaient réelles».

Plusieurs médias ont refusé d’apporter une couverture médiatique aux distributions, bien que cela ait été une autre exigence de l’EPP. «Nous comprenons qu’ils refusent, leur politique est de ne pas leur faire de publicité, nous nous en sommes donc chargé nous-mêmes à travers les réseaux sociaux». Le rapt d’Oscar Denis est venu s’ajouter à celui de deux autres personnes, toujours portées disparues: le policier Edelio Morinigo, enlevé le 5 juillet 2014, et du propriétaire de ranch Felix Urbieta, enlevé le 12 octobre 2016 (dans son cas, l’action a été revendiquée par le groupe de guérilla Armée du Maréchal Lopez - Ejército Mariscal Lopez - né d’une scission avec l’EPP). Jusqu’à aujourd’hui, aucun d’entre eux n’a été retrouvé.

Apparue en mars 2008, l’Armée du peuple paraguayen (EPP) est une énigme. Groupe de guérilla le plus jeune du continent sud-américain, renouant avec une tradition de lutte emblématique de l’histoire contemporaine de la région, il surgit quand la plupart de ses homologues ont disparu. Porteur d’un discours de gauche classique de défense des intérêts du peuple contre l’oligarchie, l’EPP affirme être une organisation marxiste-léniniste inspirée par l’épopée nationaliste du Maréchal Francisco Solano Lopez (dirigeant du Paraguay de 1862 jusqu’à sa mort, en 1870, durant la guerre de la Triple alliance). Selon les observateurs sur place, il est peu probable que son noyau dur dépasse la trentaine de membres. Le plus grand nombre recensé sur une de leur vidéo de propagande est de 19 personnes en armes. Le groupe n’est actif que dans la partie nord du pays, dans les départements de San Pedro et de Concepción, au sud de la frontière brésilienne. Il ne contrôle aucun territoire, mais semble tenir en échec les forces de l’ordre qui le traquent depuis plus d’une dizaine d’années.

«L’EPP commence en 1992» corrige d’emblée le journaliste Andrés Colmán, salarié du journal Ultima Hora. Dans les locaux de la rédaction, situés dans le vieux centre d’Asunción, il nous résume la genèse du groupe armé auquel il a consacré un livre. «À l’époque, c’était un projet de guérilla qui se voulait le bras armé du ‘Courant patrie libre’ (Corriente Patria Libre) qui deviendra plus tard le parti ‘Patrie libre’ (Patria Libre), expression d’une gauche radicale née durant la dictature[1]». Dirigé par Juan Arrom, le nouveau mouvement Patrie Libre se revendique des idéaux révolutionnaires marxistes et prône l’instauration du socialisme. La décision de mettre sur pied une organisation politico-militaire reste floue quant à ses réels commanditaires, beaucoup au sein du parti ayant affirmé ne pas avoir été au courant. Deux protagonistes se démarquent nettement dans le récit de M. Colmán: Alcides Oviedo et Carmen Villalba. Membres du parti politique, mari et femme, le couple décide, en 1997, de voler une banque dans la petite ville de Choré (département de San Pedro) afin de financer la future organisation armée. Le plan consistait à creuser un tunnel qui mènerait les intéressés jusqu’aux coffres. Découverts, ils sont arrêtés par la police locale et emprisonnés.

«Ils sont libérés pour bonne conduite au bout d’à peine trois ans et, une fois dehors, poursuivent leur entraînement, ils avaient auparavant réussi à établir des contacts avec des groupes armés chiliens» détaille le journaliste. «C’est peu après que se produit le premier enlèvement, celui de Maria Edith de Debernardi, membre d’une famille de l’oligarchie paraguayenne». Survenu le 16 novembre 2001, le rapt de Mme de Debernardi accélère les évènements. Celle-ci est libérée le 19 janvier 2002 suite au paiement d’une rançon. Deux jours avant, Juan Arrom et Anuncio Martí, les deux dirigeants du parti Patrie libre, sont enlevés à Asunción par des agents de police. Ces derniers sont convaincus que des liens unissent les ravisseurs à l’organisation politique et souhaitent faire main basse sur l’argent du butin. Torturés dans une maison située en banlieue, les deux hommes sont retrouvés par des proches au bout de deux semaines de captivité. Un épisode qui dévoilera aux yeux de toute la gauche le caractère criminel de l’Etat paraguayen et de son appareil policier.

Craignant pour leurs vies et menacés de poursuites judiciaires dans l’affaire du rapt, MM Arrom et Martí quittent le pays en 2003. La même année, Carmen Villalba est arrêtée. Puis vient le tour d’Alcides Oviedo, en 2004. Les deux sont condamnés à de longues peines pour l’enlèvement de Mme de Debernardi ainsi que pour tentative d’homicide dans le cas d’affrontements armés avec la police. «Depuis, de nouvelles charges sont venues alourdir les condamnations et cela à chaque fois qu’ils étaient sur le point de purger leur peine» conclut M.Colmán.

Bien qu’enfermés entre quatre murs lors de l’apparition de l’EPP, Alcides Oviedo et Carmen Villalba sont considérés comme les fondateurs historiques de celui-ci. Parmi les liens les plus significatifs qui les relient on retrouve la question de la parenté. Osvaldo Villalba, petit frère de Carmen Villalba, est considéré comme l’actuel dirigeant du groupe armé. Avec lui, visible sur plusieurs vidéos, habillée en uniforme vert olive, on reconnaît également son autre soeur, Liliana Villalba. Tous deux sont activement recherchés par les autorités. Un autre, Lucio Silva, était un compagnon de longue date de la famille Villalba. Présenté par la presse comme un membre ‘historique’ de la guérilla, paysan d’origine et militant politique, il avait participé à la tentative de vol de la banque de Choré, en 1997. Il est tué le 23 novembre 2020, à l’âge de 62 ans, dans une attaque de l’armée paraguayenne. Ces profils nourrissent les spéculations autour d’hypothétiques directives données au groupe par Alcides Oviedo et Carmen Villalba, depuis leur cellule.

[1] Dictature militaire d’Alfredo Stroessner , de 1954 à 1989.

Loïc RAMIREZ

Source: Les 2 Rives

Prochaine partie : La réponse répressive du gouvernement paraguayen