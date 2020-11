Le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a remercié les sénateurs pour les modifications en matière de juridiction constitutionnelle approuvées hier, qu'il a qualifiées d'historiques.

AMLO a déclaré : "remercier les sénateurs car l'initiative de lever l'immunité présidentielle qui a été approuvée est un fait historique, le président en exercice ne pouvait être jugé pour aucun crime, seulement pour trahison et cela signifiait une immunité".

Dans sa conférence de presse "matinale", Lopez Obrador a expliqué qu'avec cette réforme de la Constitution, il sera possible de juger le président pour n'importe quel crime comme n'importe quel citoyen.

"Cela a été établi dans la Constitution de 1857 et maintenu en 1917, et jusqu'à présent le privilège présidentiel a été supprimé. Nous parlons de 150 ans de maintien de ce privilège pour le président.

Le président López Obrador a souligné qu'il s'agit d'une grande avancée, qui a déjà été approuvée par l'Assemblée et le Sénat et qui ne doit plus être approuvée que par 17 congrès locaux pour entrer en vigueur.

"Dans la moitié plus une des législatures locales, dans 17, il n'y aura pas de problème et avant la fin de l'année, cette réforme constitutionnelle entrera en vigueur".

Le Sénat a approuvé hier le retrait de la compétence au Président de la République et le décret sera envoyé aux congrès des états qui, avec la ratification de 17 d'entre eux, seront finalement reflétés dans la Constitution mexicaine.

Ainsi, le procès-verbal de la Chambre des députés a avancé, qui stipule à l'article 108 que le Président de la République peut être jugé dans ses fonctions pour trahison, corruption et délits électoraux, ainsi que pour tout autre crime.

Source: Informador - Traduction: Romain Migus