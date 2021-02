Depuis un an maintenant, les médias dominants nous prédisent une catastrophe sanitaire au Venezuela qui pourtant n'arrive jamais. Mieux l'ONU félicite le gouvernement bolivarien pour sa très bonne gestion sanitaire alors que des pays de la région sont parmi les plus touchés au monde (Pérou, Équateur, Chili, Brésil). Au 12 février 2021, le Venezuela compte 131.828 contaminés, pour seulement 1260 morts, ce qui donne un chiffre de morts par millions d'habitants les plus bas de la planète (pour exemple le Venezuela est à 44 morts par millions d'habitants, la France à 1205). Les médias vous ont donc, une fois de plus, pris pour des buses. Maurice LEMOINE nous propose une rétrospective en images des mensonges médiatiques qui prétendent alterner notre jugement. Les 2 Rives

A l'attention des médias: "Franchement, c’est pas facile, mais ne désespérez pas, ça va bien finir par arriver !"

El Pais (Espagne), "Le Covid au Venezuela: le tremblement de terre qui va arriver"

11 février 2021

Le Monde (France), "Coronavirus: au Venezuela, la menace d'une tragédie sanitaire et humanitaire"

24 avril 2020

Human Right Watch (États-Unis), "une explosion de coronavirus au Venezuela serait une catastrophe régionale"

8 avril 2020

Diario Las Americas (États-Unis), "L'épicentre de la catastrophe du Covid-19 se trouve au Venezuela"

31 mars 2020

Courrier International (France), "Le Venezuela au temps du coronavirus, une catastrophe annoncée"

27 mars 2020

Le Point (France), "Coronavirus: le Venezuela, au bord d'un "désastre" sanitaire"

27 mars 2020

Le journal de Montréal (Québec), "Lits: le virus fait craindre un désastre sanitaire au Venezuela"

17 mars 2020

Pendant ce temps là, l'ONU nous informe...ne rigolez pas !

ONU, "Le Venezuela a évité, grâce à un modèle sanitaire propre, les catastrophes liés au Covid qu'on lui prédisait pourtant",

23 septembre 2020

Maurice LEMOINE