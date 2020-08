Malgré l'évidence des faits Washington et ses alliés idéologiques accusent le Venezuela d'être un Narco État. Face à ce déferlement d'"infaux", il est nécessaire pour se forger une opinion de les confronter aux faits que nous exposons sur Les 2 Rives à propos des multiples saisis de chargement de drogue (voir ici et ici ) et la destruction de laboratoires clandestins à la frontière avec la Colombie . Un lutte acharné reconnu récemment par l'ONU dans le Rapport mondial sur les drogues de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), présenté le vendredi 25 juin 2020.