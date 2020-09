La publication récente d’ un rapport publié par la Mission indépendante pour déterminer les faits au Venezuela du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (ONU) a été largement amplifiée, dans le spectre médiatique et dans l’opinion internationale, en raison de ses remarques sur la situation de droits de l’homme au Venezuela.

Ce rapport traite, avec une grande spécificité, des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des détentions arbitraires, de la torture « et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants commis depuis 2014 ».

La mission a été approuvée par la résolution 42/25 du 27 septembre 2019, et votée par une infime partie des pays du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, et rejetée par le ministère vénézuélien des Affaires étrangères en décembre 2019.

Les pays qui ont voté pour la résolution sont: Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Brésil, Bulgarie, République tchèque (République tchèque), Chili, Croatie, Danemark, Slovaquie, Espagne, Hongrie, Irlande du Nord, Islande, Italie, Japon, Pérou, Royaume-Uni et Ukraine.

La résolution qui a donné naissance à cette commission a été rejetée par le Venezuela à l’époque et aujourd’hui elle bafoue les instruments de collaboration que le Venezuela a ratifiés avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, dirigé par Michelle Bachelet, qui a un bureau dans le pays et a présenté à ce jour deux rapports qui présentent des différences évidentes avec celui qui a été publié actuellement.

Le Venezuela travaille en coordination avec le Haut-Commissariat dans le cadre de la lettre d’accord signée en septembre 2019 , conformément aux dispositions de la résolution A / HRC / 42/4, adoptée par le Conseil de Droits de l’homme à sa 42e session.

Il est important de souligner que, malgré les bons offices et les auspices du Haut-Commissariat et du gouvernement vénézuélien, l’existence de cette commission parallèle et non ratifiée par le Venezuela illustre les contradictions de l’échafaudage institutionnel du système des Nations Unies. Ces contradictions détruisent les efforts du bureau du Haut Commissaire des efforts que les pays mènent seuls, même s’ils font partie du Conseil des droits de l’homme.

Ce mécanisme inconnu du Venezuela aurait été articulé par un groupe de pays qui, en 2019, étaient pleinement alignés sur la stratégie américaine de construction d’un faux dossier contre le Venezuela, dans le programme ouvert de destitution et la construction d’un gouvernement et d’une diplomatie « parallèles » qui, encore aujourd’hui et jusqu’à aujourd’hui, a tenté d’isoler les institutions légitimes du pays.

Le rapport issu de cette Commission parallèle ett répétons le, non ratifié par le Venezuela, a sa marque d’origine dans les efforts du gouvernement des États-Unis, mais aussi dans ceux de l’Organisation des États américains (OEA) et du Groupe de Lima, exemples qui ont joué un rôle clé dans la criminalisation des institutions vénézuéliennes et du gouvernement bolivarien.

L’équipe de recherche et d’analyse de Misión Verdad a procédé à un examen détaillé de ce rapport et décrit ci-dessous ses incohérences les plus marquantes.

L’objectif politique du rapport

Dans son contexte, le rapport est publié en prélude aux prochaines élections législatives au Venezuela. Il a été ratifié par le Groupe de contact international organisé par l’Union européenne (UE) pour faire face à la crise politique au Venezuela et, après sa publication, l’UE a ratifié sa position de ne pas observer et accompagner les prochaines élections dans le pays.

Avec ce rapport, l’UE se débarrasse du prétexte vague de ne pas se rendre aux élections au Venezuela en raison du « manque de temps » pour organiser sa mission dans le pays. Ceci malgré le fait que l’invitation du Venezuela a été faite des mois à l’avance. L’UE avait pris ses distances avec les élections vénézuéliennes, déclarant qu’elle serait inefficace pour organiser une mission trois mois à partir du 6 décembre de cette année, et maintenant ses représentants diplomatiques déclarent que les conditions des droits de l’homme dans le pays excluent une telle possibilité.

Bien que l’UE ait ouvert des négociations pour une éventuelle observation et ratification des élections législatives, sa politique étrangère s’est à nouveau tournée en faveur de l’agenda américain qui vise la continuité de la crise politique au Venezuela et le maintien improvisé de l’actuelle Assemblée nationale (AN ).

Josep Borell

La position de l’UE est en accord clair avec ce qui a été dit par le secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro, qui, immédiatement après la publication du rapport, s’est aligné contre les élections vénézuéliennes, déclarant qu’en raison de ces prétendues conditions de droits de l’homme , les élections ne doivent pas être organisées et ne doivent pas être reconnues.

Le rapport devient désormais un instrument non seulement de criminalisation des autorités vénézuéliennes, mais aussi un tournant dans le compromis institutionnel international visant à nier la légitimité des élections vénézuéliennes et leur qualité de solution politique.

Il en résultera des gestes d’ignorance des élections par les pays et, dans ce scénario, la crise induite dans le pays et le gouvernement superposé de Juan Guaidó se perpétueraient encore cinq ans, artificiels et inexistants en fait, mais une composante essentielle pour la continuité du blocus économique contre le pays.

D’autre part, le document fait référence à des allégations de violations «systématiques» des droits de l’homme et de «crimes contre l’humanité» qui seraient commises en «pleine connaissance» du président Nicolás Maduro et de son gouvernement. L’objectif est d’établir un faux bilan à long terme de la non-prescription des crimes contre l’humanité. Il n’a d’autre but que de créer un pseudo-précédent juridique à caractère criminel contre les autorités vénézuéliennes.

Le rapport rejoint d’autres éléments sur la table, comme les efforts du procureur général des États-Unis, William Barr, il y a des mois pour mettre un prix sur la capture du président vénézuélien et d’une partie de son cabinet civil et militaire, à cette époque, bien sûr « narco-terrorisme », Un fait analysé par Mision Verdad à l’époque.

Sur la fiabilité du rapport

Comme le document le dit, le rapport est basé sur des entretiens avec des acteurs politiques anti-Chavez et n’a pas été réalisé sur le terrain. Cela remet en cause le titre même du rapport, car il ne peut y avoir de «détermination des faits» sans croisement de témoignages sur le terrain.

1. Aux points 41 , 42 et 43 correspondant à la première partie du rapport, la Mission indépendante pour déterminer les faits au Venezuela du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, encore une fois non reconnue par le gouvernement bolivarien, révèle quelques lacunes initiales au niveau méthodologique.

Sur la base de ces points, il construit les catégories générales dans lesquelles il cherche à tort à lier le président de la République Nicolás Maduro, et d’autres hauts fonctionnaires de l’État vénézuélien, dans des crimes présumés contre l’humanité.

Sur ces trois points, le rapport de la Mission établit que la privation de liberté de certains individus a été fondée sur un schéma de persécution d’idées et d’opinions politiques, blanchissant leur participation à des actes d’agitation publique, de violation des droits de l’homme, d’attaques contre les institutionnalité et ordre public.

Partant du principe que, soi-disant, l’État vénézuélien persécute les personnalités de l’opposition pour leurs opinions, il est destiné à blanchir un ensemble d’actions nuisibles à la paix du pays auxquelles les forces de sécurité ont dû répondre.

Sur ces points, le rapport indique également que des crimes contre l’humanité ont été commis à la suite des soi-disant détentions arbitraires, traitements cruels et inhumains et autres pratiques illégales attribuées à l’État vénézuélien.

L’utilisation du concept de crime contre l’humanité est abusée dès le départ, entrainant une erreur méthodologique qui, en plus d’affaiblir la crédibilité technique du rapport, montre toutes ses intentions politiques.

Les actes qui peuvent être considérés comme des crimes contre l’humanité sont stipulés dans les articles du Statut de Rome , le document directeur de la Cour pénale internationale. Le concept clé de l’article 7, où reposent les prémisses fondamentales des crimes contre l’humanité, est «l’extermination», entendue comme des actions intentionnelles visant à éliminer progressivement une population en raison de son appartenance politique, ethnique ou religieuse. Il est fallacieux de concevoir qu’au Venezuela il existe des pratiques généralisées d’extermination des secteurs politiques ou sociaux.

2. Le rapport élabore une chronologie détaillée qui tente de résumer les dernières années marquées par le conflit politique au Venezuela. Dans l’analyse des événements politiques fondamentaux du cycle qui a débuté avec la présidence de Nicolás Maduro en 2013, le rapport montre de fortes doses de parti pris politique. Cela se reflète dans l’intention de transférer la responsabilité au Gouvernement bolivarien en tant qu’architecte des crises politiques et institutionnelles de ces dernières années, couvrant les agendas de la violence, de la poursuite des coups d’État et des bouleversements politiques propagés par les acteurs de l’opposition vénézuélienne.

Un point précis démontre l’intentionnalité politique de la chronologie. Au numéro 87, il mentionne Óscar Pérez, un responsable du CICPC qui, en juin 2017, a volé un hélicoptère de la base aérienne de La Carlota et survolé des institutions publiques situées dans le centre de Caracas, sur lesquelles il a tiré des rafales de mitrailleuses et il a frappé avec des grenades fragmentaires, mettant en danger la vie de civils et même de mineurs. Le rapport ne classe pas cela comme une attaque à caractère terroriste, mais se réduit à faire une mention concise et peu détaillée.

Le rapport n’examine pas non plus avec suffisamment de force et d’importance un autre événement important qui a impliqué Oscar Pérez. En décembre 2017, Pérez a joué dans un assaut contre le commandement de la Garde nationale bolivarienne (GNB) située à San Pedro de Los Altos , dans la municipalité de Guaicaipuro de l’État de Miranda. Après avoir bâillonné plusieurs militaires et volé des armes et des munitions, Pérez a publié la scène sur les réseaux sociaux pour renforcer l’impact de l’assaut. L’action armée et irrégulière a été encadrée par la formation d’une cellule paramilitaire dirigée par lui-même dans le but de déclencher un conflit d’usure de faible intensité contre les institutions et les forces de sécurité vénézuéliennes.

Un autre signe de partialité politique est lié aux entretiens avec Cristopher Figuera, qui a été directement impliqué dans la tentative de coup d’État militaire en avril 2019 («Opération Libertad» -Guaidó-López) et est maintenant un protégé du gouvernement américain. Tout au long du rapport, le blanchiment de sa figure en faveur de l’utilisation politique de son discours en tant qu’acteur qui fournit des «informations privilégiées» est notable.

Au point 1987 , un Figuera candide est décrit qui n’a jamais été impliqué dans les actes de criminalisation du rapport, donnant au personnage en question une image d’équanimité qui contraste avec la nature criminelle présumée du gouvernement de Nicolás Maduro:

«Le général Figuera a déclaré à la Mission que lorsqu’il a été nommé directeur général de SEBIN fin 2018, il avait pris des mesures pour changer les pratiques au sein de l’organisme de renseignement. Il a déclaré à la Mission qu’il avait enquêté sur des plaintes spécifiques de torture, renvoyé un fonctionnaire qui, selon lui, était impliqué dans des violations et obtenu la libération de certains détenus, entre autres mesures3534. La Mission n’a pas eu connaissance de plaintes de torture pendant la période où il était directeur. De même, il ne dispose pas d’informations selon lesquelles des enquêtes pénales ont été menées sur les plaintes pour torture au SEBIN ou sur les sanctions contre les responsables".

3. Au point 262, le rapport indique:

« La Mission trouve des motifs raisonnables de croire que des détentions arbitraires ont été utilisées pour attaquer des personnes en raison de leur affiliation politique, de leur participation, de leurs opinions, opinions ou expression pendant la période considérée. »

En ce sens, la Mission révèle son incohérence puisque les personnes n’ont pas été détenues pour leurs opinions ou points de vue, mais pour leur implication dans des opérations de coup d’État et la violation de la stabilité interne qui ont fait des centaines de victimes civiles. innocents, comme en témoigne le cycle des révolutions de couleur / guarimbas en 2014 et 2017.

4. Plus tard, le rapport établit que le SEBIN et la DGCIM ont commis des actes de torture et de violation des droits de l’homme des personnes privées de liberté. Ces accusations sont étayées par des entretiens anonymes impossibles à contraster. Parce que l’exécutif vénézuélien ne reconnaît pas la légitimité de cette mission, puisqu’elle a été érigée en commission «fantôme» ( le ministre des Affaires étrangères Arreaza dixit ) parallèle à celle mise en place par la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, échappe au dialogue avec les responsables des deux institutions, puisque le rapport a été fait à l’extérieur du pays, bien qu’il insiste sur le fait qu ‘ »il n’y a pas eu de réponse » de l’Etat vénézuélien.

Une grande partie de cet argument repose sur les accusations portées par l’ancien directeur de SEBIN Cristopher Figuera. Figuera a fui le Venezuela après l’échec de l ‘«opération Libertad» en avril 2019, et depuis lors, il est devenu une «source» pour attaquer le gouvernement bolivarien. Le rapport, nous le répétons, donne une grande crédibilité aux opinions de Figuera, connaissant sa partialité politique et sa participation à une tentative de coup d’État, ce qui affaiblit les accusations portées contre SEBIN et la DGCIM.

5. Le rapport fait référence au cas emblématique de Leopoldo López. S’appuyant sur le récit de son avocat (Juan Carlos Gutiérrez) et sur des descriptions peu détaillées ou peu démontrables, la Mission considère que López a été victime de «torture et de traitements ou châtiments cruels», même s’il n’y a pas d’exemples ou de registres qui le confirment. Le rapport fonde cette accusation sur les fouilles nocturnes, la périodisation de la période de visite et d’autres éléments d’anticipation et de sécurité face à d’éventuels projets d’évasion de la prison de Ramo Verde.

Compte tenu du traitement de cette affaire, il est à noter qu’il y a un blanchiment des faits promu par les opérateurs du coup d’État au Venezuela. Il n’y a pas d’explication contextuelle de la raison pour laquelle López a été arrêté (promoteur d’une révolution de couleur / guarimba / coup d’État), la déclaration de Diosdado Cabello sur l’intention d’assassiner López que sa même famille a dénoncée est ignorée et le des données froides qui prouvent soi-disant sa « détention arbitraire », ce qui n’explique rien. La même chose se produit avec le reste des cas des politiciens emprisonnés (certains graciés à la fin du mois d’août dernier), il ne vaut donc pas la peine de s’étendre sur le reste des cas.

6. Plus loin, le rapport mentionne les cas d’Antonio Ledezma, Gilber Caro et Steyci Escalona. Dans cette section, le rapport cherche à submerger d’une cascade de déclarations qui découlent d’une version biaisée de leurs détentions, incorporant des éléments confus et difficiles à vérifier pour démontrer la thèse des détentions arbitraires et de l’humiliation des droits humains de ces personnes privées de liberté en raison de leur participation à des comploteurs de coup d’État.

Dans le cas de Ledezma, le récit des événements fait voir l’ancien maire comme un héros de la liberté qui a réussi à «échapper» (pas à échapper) à son assignation à résidence, après avoir été impliqué dans un plan de coup d’État et d’insurrection contre le République (le soi-disant «coup d’État bleu» de 2015).

7. Au point 470 , visant à saper les plans de sécurité du gouvernement, il utilise le témoignage de personnes non identifiées, impliquées dans des mauvais traitements et des violations des droits de l’homme. Ce récit est l’un des plus bruyants de tout le rapport et fait douter que la méthodologie des déclarations est utilisée sous couvert d’anonymat.

De nombreux témoignages font allusion au fait que les détenus au moment de l’interrogatoire ont été « contraints » de déclarer des liens ou des faits prétendument inexistants. Le blanchiment des opérateurs du coup d’État continu au Venezuela est absolu.

Dans le cas de Juan Carlos Requesens, pour ne montrer qu’un exemple, selon des proches et des avocats, le gouvernement a « induit » par la drogue l’aveu de sa part d’avoir été un lien pour la tentative d’assassinat de 2018.

Il convient de noter que, de même, il y a trop de condescendance dans le rapport pour caractériser la tentative d’assassinat en août 2018 contre le président Nicolás Maduro et des membres du haut commandement militaire. Il ne le qualifie même pas d ‘«assassinat».

8. Il en va de même pour Víctor Navarro, dirigeant de la Fondation Corazón Valiente, soutenu par les États-Unis dans un contexte de violente déstabilisation pour renverser le gouvernement bolivarien. Les témoignages recueillis révèlent que Navarro a été insulté après avoir été arrêté en 2018, menacé d’être violé, entre autres moyens de pression présumés pour générer des aveux, des situations que le rapport tient pour acquises et qui constituent des actes de torture.

9. Dans le cas de l’Opération Libération du Peuple (OLP) et de l’Opération Libération Humanitaire du Peuple (OLHP), le rapport déborde de déclarations et de témoignages basés sur des témoins oculaires, des déclarations des familles des victimes et sur des récits qui profil de sensibilisation pour blanchir certaines confrontations.

Le rapport souligne que le président Nicolás Maduro a activé certaines corrections face à différentes plaintes de police excessive dans le cadre de ces dispositifs de sécurité. Le Bureau du Procureur général de la République a également exécuté une série d’actes d’accusation et ouvert plusieurs enquêtes pour poursuivre les policiers impliqués dans des crimes.

Cependant, la mission met en évidence ces éléments comme des intentions cycliques et ne leur donne pas un poids objectif. En ce sens, il choisit de submerger d’histoires et de témoignages qui projettent l’image d’un gouvernement et d’institutions judiciaires imprudentes devant les plaintes qui, soi-disant, auraient collaboré, dirigé et coordonné les violations des droits humains suggérées par le rapport.

10. Il est à noter l’utilisation d’erreurs et d’informations sans contexte quand il est dit, au point 127 , que « l’Assemblée nationale constituante est illégitimeme » pour ne pas avoir consulté la population, alors que la Constitution vénézuélienne prévoit que le Président de la République bolivarienne peut convoquer à une Assemblée nationale constituante (article 348).

Au point 145 , il est dit: « L’exécutif utilise prétendument les cartes pour distribuer une aide basée sur la loyauté envers le parti au pouvoir. » Un fait notoirement faux: quiconque vit au Venezuela peut témoigner contre ce canular.

De même, le point 147 dit :

«La "Zone de développement stratégique de l’arc minier de l’Orénoque" a été créée en 2016 par décret présidentiel. Il a été créé sans mener les études d’impact social et environnemental requises par la Constitution. Il comprend une superficie de près de 112 000 kilomètres carrés autour du fleuve Orénoque qui englobe les États d’Amazonas et de Bolívar, grâce à des concessions expropriées à des entreprises internationales. Le crime organisé et les groupes armés illégaux, engagés dans des activités minières illégales et diverses activités criminelles connexes, y compris la contrebande, se sont infiltrés dans la région. De nombreuses violations correspondant au mandat de la Mission ont été signalées dans la région d’Arco Minero. La mission n’a pas été en mesure d’enquêter sur eux en raison de contraintes de temps et de ressources, comme indiqué ci-dessus."

C’est aussi une erreur car l’Arco Minero est un projet qui a été planifié sous la présidence d’Hugo Chávez et mis en pratique sous le gouvernement de Nicolás Maduro, précisément pour empêcher les groupes miniers criminels de cesser de commettre des actes illicites (économiques, souverain et écologique) dans la zone circonscrite à l’Arc.

11. Au point 216 , les «collectifs» sont désignés pour la première fois, les délimitant comme des «groupes armés» et des «criminels» (en prenant Insight Crime comme source ), alors que dans la plupart des cas ils ne prennent pas ce profil: ce sont des organisations sociales. et / ou populaires qui travaillent à la base dans des communautés de différents types (productifs, organisationnels, culturels, sanitaires, etc.). En ce sens, les communautés organisées, qu’il s’agisse de conseils communaux, de communes, de Comités locaux d’approvisionnement et de production (CLAP) ou de collectifs / organisations sociales et populaires, sont soumises à une criminalisation par le rapport, identifiées comme complices des «crimes» décrits. . Ainsi, le Chavisme à la base est soumis à la criminalisation.

12. Le rapport souligne que le Venezuela a ratifié le Statut de Rome le 7 juin 2000, ce qui laisse entendre d’emblée que les crimes qu’il examine et décrit et dont il tient le gouvernement vénézuélien responsable sont susceptibles d’être jugés devant la Cour pénale. International.

Mais plus tard, le rapport clarifie au point 1977 :

«Il est important de se rappeler à ce stade que les conclusions de la mission reposent sur un critère de preuve particulier: la mission considère que les faits sont établis s’il existe des motifs raisonnables de les affirmer. Ce critère est inférieur à la fois au critère requis pour une condamnation pénale (condamnation hors de tout doute raisonnable) et au critère de la balance ou de la probabilité en matière civile (ce qui signifie que quelque chose est plus susceptible de se produire). Les conclusions de la Mission n’équivalent pas à une condamnation pénale et les informations présentées ici sont, à bien des égards, inférieures à ce qui serait nécessaire pour obtenir une condamnation pénale.. La détermination de la responsabilité pénale individuelle des personnes mentionnées dans cette section doit être effectuée par les autorités judiciaires compétentes »(les caractères gras sont les nôtres).

Cette incohérence montre clairement que le rapport tente de biaiser l’opinion publique vénézuélienne et mondiale en faveur des objectifs de la Mission (dans un contexte de siège et d’étouffement croissants par des facteurs internes et externes, ainsi que par le contexte électoral).

13. À la fin du rapport, dans les «recommandations à la République bolivarienne du Venezuela», le point 59 dit :

Coopérer avec les organes de l’Organisation des États américains. Respectez les mesures conservatoires émises par la Commission interaméricaine et les mesures conservatoires émises par la Cour interaméricaine. Appliquer les arrêts de la Cour interaméricaine relatifs au Venezuela ».

La phrase résume ce que le Venezuela doit faire pour que les accusations portées contre ses dirigeants cessent d’avoir effet, ou expirent dans une non-prescription qui est la prérogative de ceux qui promeuvent cette Mission: se permettre d’être protégés de manière chantage sous le compte des droits de l’homme par le les institutions qui sont directement contrôlées par les États-Unis ou qui ont une influence directe ou indirecte de manière évidente.

14. Dans les «recommandations à la communauté internationale», le rapport déclare:

« 63. Les États devraient envisager la possibilité d’engager des poursuites judiciaires contre les personnes responsables des violations et des crimes identifiés dans ce rapport, conformément à leur législation interne pertinente ».

Ce qui précède peut être considéré comme un appel au Groupe de Lima et aux autres pays de l’orbite anglo-impériale d’influence à adhérer à la stratégie d’étranglement de la population et du gouvernement vénézuéliens et même à approfondir la pression déjà exercée par un bon nombre de pays de la région et autres latitudes continentales.

De même, et pour mettre fin à ces «observations» de la Mission, il est dit: «65. Que le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale tienne compte de la nécessité de rendre justice en temps opportun aux victimes des crimes sur lesquels la Mission a enquêté et à ceux dont elle est saisie », ce qui conclut l’objectif ultime à long terme , de ce rapport: tentative de faire juger Nicolás Maduro, Diosdado Cabello et d’autres ministres qui sont tenus responsables des crimes contre l’humanité présumés devant La Haye.

Les incohérences du rapport sont partout, à condition de prendre une lentille qui ne soit pas lésée par la rhétorique soutenue par le gouvernement américain autour du conflit vénézuélien.

Source: Mision Verdad - Traduction: Louise de Lannoy