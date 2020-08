Le Groupe d’entreprises BioCubaFarma et la société britannique SG Innovations Limited ont annoncé la création d'une nouvelle entreprise, BioFarma Innovations, dont l'objectif est d'accélérer le développement et l'accessibilité en Europe et dans le Commonwealth britannique de médicaments innovants et de pointe dans le monde entier, selon une déclaration commune des deux entreprises, à laquelle Granma a eu accès.

Le nouveau partenariat vise à donner accès à un portefeuille de produits biopharmaceutiques de BioCubaFarma, protégés par brevet, qui comprend l’ensemble des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques établies à Cuba.

S'appuyant sur une science de premier plan au niveau mondial, le groupe d’entreprises cubain a mis au point une large gamme de médicaments, dont des découvertes innovantes pour répondre aux besoins médicaux.

Au milieu de la crise mondiale actuelle et de la menace pour la santé publique, BioFarma Innovations va étendre ses réseaux de distribution et accroître l'accessibilité de ces produits à un plus grand nombre de personnes dans le monde, notamment dans la lutte contre la COVID-19.

Les essais cliniques de plusieurs produits mis au point par BioCubaFarma pour le traitement du nouveau coronavirus ont donné des résultats encourageants et prometteurs dans plusieurs pays.

BioFarma Innovations permettra l'évaluation de ces produits et d'autres produits de son portefeuille en Europe et dans le Commonwealth britannique.

La stratégie de BioFarma Innovations est axée sur le développement et la commercialisation, en Europe et dans le Commonwealth, d'un portefeuille de produits biopharmaceutiques brevetés et ciblés :

Donner accès à l'expérience mondiale de BioCubaFarma et à son vaste portefeuille de produits mis au point dans ses installations de production et de ses laboratoires de Recherche et Développement.

Permettre l'investissement dans le développement de nouveaux produits, y compris les essais cliniques et le lancement de nouveaux médicaments en Europe et dans le Commonwealth.

BioFarma Innovations sera basée au Royaume-Uni. Lord David Triesman, qui prendra la présidence de la nouvelle société, a plus de 40 ans d'expérience au sein du Service national de santé, en tant que ministre responsable de la qualité de l'enseignement supérieur, de l'innovation et des brevets, vice-président de l'autorité sanitaire de la région de Kensington, Chelsea et Westminster, ainsi que secrétaire général de l'Association des professeurs d'université, qui regroupe d'importantes facultés universitaires de recherche médicale et biochimique.

Selon le communiqué, l'actuel président de BioFarma Innovations a déclaré : « à un moment où les exigences imposées à l'industrie des soins de santé n'ont jamais été aussi grandes et où le besoin de nouveaux médicaments est le plus urgent, je suis extrêmement enthousiaste quant à la contribution que cette nouvelle entreprise peut apporter, certainement transformatrice, maintenant et dans les années à venir. »

À cet égard, le Dr Eduardo Martinez Diaz, président de BioCubaFarma, a ajouté : « conformément à notre mission de donner la priorité à la santé publique, nous proposons une approche dynamique et ouverte de la collaboration avec des sociétés pharmaceutiques mondiales et des organismes de la Santé publique en Europe et dans le Commonwealth, allant de la concession de licences à des accords de développement et de recherche conjoints.

« Nous avons constitué un large portefeuille de produits et nous voulons garantir l'accès à de nouveaux médicaments pour aider à répondre aux demandes non satisfaites au niveau mondial », a-t-il déclaré.

PRÉCISIONS

SG INNOVATIONS LIMITED

SG Innovations est une société britannique créée par Lord David Triesman et Martin Bellamy, PDG du Grupo Salamanca, dans le but de collaborer avec BioCubaFarma afin d’accroître la commercialisation des produits biopharmaceutiques innovants mis au point à Cuba. Lord David Triesman entretient des liens étroits avec Cuba depuis plus de 40 ans, et a établi avec succès des collaborations anglo-cubaines.

BIOCUBAFARMA, UN GROUPE COMMERCIAL VISANT LE BIEN-ÊTRE HUMAIN

BioCubaFarma est le groupe des industries pharmaceutiques et biotechnologiques de Cuba, qui se consacre à la recherche, au développement et à la fabrication de médicaments, de moyens de diagnostic et d'équipements médicaux, en vue d’améliorer la santé de la population.

Il s’agit de l’une des industries cubaines stratégiques, qui fournit des produits et des technologies répondant aux normes internationales les plus élevées du secteur.

Une puissante combinaison d'expertise scientifique et de technique nationale, ainsi que le soutien important du gouvernement cubain pour l'investissement dans l'industrie, ont permis à BioCubaFarma de se hisser au rang de leader mondial grâce à la diversité de ses actifs et à son vaste portefeuille de brevets. À ce jour, ce groupe d'entreprises cubain a obtenu plus de 2 400 brevets.

Il compte 32 entreprises employant plus de 20 000 personnes, dont près de 1 500 sont titulaires d’un titre de docteur ou de master ès sciences (M.Sc.), qui collaborent pour optimiser l'impact de leurs programmes de recherche et de développement dans le secteur biotechnologique et pharmaceutique.

Source: Granma