On savait que Cuba en matière de santé publique occupait une place de choix dans le monde y compris par rapport aux pays occidentaux ou dits riches. L’OMS a souvent relevé l’excellence et l’efficacité du système sanitaire cubain étroitement lié à la recherche et au développement en cycle fermé.

Malgré l’étranglement économique décrété par le puissant voisin depuis plus de 60 ans, malgré un blocus renforcé avec les dernières mesures adoptées par Trump, malgré les restrictions dans la vie quotidienne de la population, Cuba a réussi à construire et à maintenir un système de santé basé sur la médecine préventive, à installer jusque dans le plus petit village des dispensaires, à former médecins et infirmières en nombre et de qualité capables, aussi, pendant la pandémie d’aller porter secours dans plus de 30 pays.

Taux de mortalité infantile à Cuba ? 4,2 pour mille. Le meilleur indicateur du continent et du Tiers-Monde. Le taux de mortalité infantile de Cuba est même inférieur à celui des Etats-Unis et se situe parmi les plus bas au monde.

Espérance de vie ? 78 ans. Un des meilleurs élèves du continent américain et du Tiers-monde, avec un indicateur similaire à celui des nations les plus développées. En moyenne, les Cubains vivent 30 ans de plus que leurs voisins haïtiens. En 2025, Cuba disposera de la plus grande proportion de personnes de plus de 60 ans d’Amérique latine.

La pandémie mondiale frappe sauvagement l’Amérique latine et les Caraïbes. Des morts jusque dans les rues comme en Equateur ou au Pérou, des cadavres à ne plus savoir où les enterrer au Brésil, ou dans une ville comme Manaus ne disposant plus d’oxygène sauf celui que lui livre le Venezuela voisin.

Le virus a aussi frappé Cuba. Sauf que l’Ile a limité les retombées, en prenant des mesures drastiques de confinement et surtout en mobilisant tout son personnel soignant jusqu’aux étudiants en médecine qui chaque jour vont directement à la rencontre des familles.

Cuba annonce pour les semaines prochaines la production de 100 millions de doses de vaccin « Souveraineté 02 » et un objectif de vaccination de toute la population avant l’été prochain. Alors que les pays développés comme la France disposant d’industries pharmaceutiques vont acheter ailleurs des vaccins, un pays de dimension modeste, disposant de peu de ressources naturelles trouve en lui même la force et les intelligences pour affronter la pandémie. Qui fait mieux ?

Il faut souhaiter que Cuba puisse rapidement commercer librement, échanger librement, vivre librement, débarrassé enfin des mesures criminelles visant son épuisement.

Le nouveau président des Etats-Unis, John Biden, a déjà et va signer plusieurs décrets rétablissement notamment la participation de son pays à l’OMS. Il devrait en ajouter un : celui levant immédiatement le blocus imposé à Cuba.

José FORT