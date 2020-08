Des représentants de la Chambre de commerce de la République de Cuba ont tenu une réunion en ligne avec des membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Magdebourg, en Allemagne, au cours de laquelle les stratégies d'exportation et d'investissement des deux pays ont été analysées.

Selon le compte Twitter officiel de la Chambre de commerce cubaine, les secteurs prioritaires sont la santé, les technologies de l'information, les communications, l'agriculture et les services d'enseignement technique.

Au cours de la réunion, de nouvelles opportunités commerciales entre l'île révolutionnaire et la nation européenne ont également été identifiées et la continuité des projets déjà en cours a été assurée.

Ramón Ripoll Díaz, ambassadeur de Cuba en Allemagne et des spécialistes du Bureau pour la promotion du commerce et des investissements allemands à Cuba ont participé à la réunion.

Cuba et l'Allemagne ont ratifié à plusieurs reprises la volonté de travailler ensemble au renforcement du dialogue politique, de la coopération et des échanges dans des domaines d'intérêt commun, et ont également noté le potentiel de développement des liens commerciaux et économiques.



Source: Granma - Traduction: Romain Migus