Le député étatsunien Gregory W. Meeks, président de la commission des affaires étrangères du Congrès, a salué la publication d'un rapport qui examine l'impact des sanctions américaines sur l'économie vénézuélienne. Le rapport indique que les sanctions américaines ont exacerbé la crise économique du Venezuela.

Le député Andy Levin a déclaré: "Ce rapport montre clairement que les sanctions imposées par les États-Unis ont aggravé une situation déjà désastreuse. De plus, l'administration Trump a élargi les sanctions sans se soucier de l'impact qu'elles pourraient avoir sur les personnes qu'elles prétendaient secourir - les mêmes personnes, il faut le noter, à qui elles ont refusé le statut de protection temporaire dans notre pays. Avec cette nouvelle administration, nous avons la possibilité de mener une politique étrangère guidée par nos valeurs. Prenons à cœur les leçons de ce rapport et utilisons-les pour élaborer une approche plus réfléchie, plus humaine et plus efficace pour aller de l'avant".

Le pourvoir législatif des USA qui, dès décembre 2014 avait été à l'origine de l'architecture du blocus contre le Venezuela, semble vouloir changer de stratégie.

Source: Les 2 Rives