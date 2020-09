La candidature du banquier milliardaire Guillermo Lasso à l'élection présidentielle du 7 février a été contestée devant le Conseil national électoral en raison de ses liens avec des sociétés offshore, en violation expresse de la loi du Pacte éthique de 2017. Dans les 13 pages de son argumentation, le juriste de l'Alliance Union pour l'Espoir, Joseph Santiago Diaz Asque, cite l'enquête sur Cynthia Garcia publiée par Pagina/12 en 2017 ainsi que les cas rapportés par ce journal dans le cadre du réseau labyrinthique d'entreprises dans les paradis fiscaux que le candidat du Mouvement pour la Création d'Opportunités (CREO) a mis en place ces dernières décennies.

Fidèle au nom de son mouvement, Lasso a créé pendant des décennies des opportunités pour ses sociétés d'échapper à l'impôt dans le monde offshore. Le candidat de la droite équatorienne a commencé sa fortune et ses liens avec le monde offshore à la fin des années 1970, mais le grand saut a été fait dans les années 1990 avec la création de la Banque de Guayaquil et sa nomination en tant que président de l'Association des banques privées de l'Équateur, qui a contribué à la libéralisation du secteur financier du pays qui a conduit à la faillite bancaire (corralito) et à la dollarisation de 1999-2000.

La Banque de Guayaquil est la pieuvre financière qui a mis Lasso sur le devant de la scène et qui, si la contestation aboutit, pourrait le traduire en justice, à condition que ce dernier s'en tienne à la loi, ce qui est plus que douteux en cette époque en Équateur. Parmi les documents présentés par Guillermo Lasso pour enregistrer sa candidature figure une déclaration sous serment devant un notaire selon laquelle il ne possède pas de biens dans des paradis fiscaux, puisque la loi du Pacte éthique l'interdit. Selon le défi, Lasso a violé cette loi et sa propre déclaration sous serment par le biais de trois mécanismes : la création de trusts, un réseau de 49 sociétés offshore basées à Miami et même un testament.

L'une des sociétés historiques de la Banque de Guayaquil est Banisi Holding S.A., basée au Panama, et un réseau de 49 sociétés offshore qui ont permis à Lasso de faire des bénéfices allant jusqu'à 3 000 % de 2015 à ce jour. Comme nous l'avons signalé, il a ses deux enfants dans l'organigramme. Juan Emilio Lasso Alcívar est inscrit en tant que directeur et chef de la direction. Santiago Lasso Alcívar est directeur et président du conseil d'administration.

Lasso est un père de famille. Un nouveau bras de la pieuvre apparaît dans la nouvelle accusation, Brother's Investment LTD, également basé au Panama, enregistré au nom de sa femme Maria de Lourdes Alcívar. Une partie du patrimoine du candidat de CREO est enregistrée au nom de la Brother's investistment : sa maison à Samborondón, une maison de plage et le parc automobile de la famille. Une autre société nommée dans l'accusation est Andean Investment Ltd. dans les îles Caïmans.

Andean Investment Ltd. a connu une croissance des capitaux propres de 1 million de dollars à 31 millions de dollars entre 1999 et 2002, période de la vacance monétaire et de la polarisation. Bien avant la fermeture de l'Andean Investment LTD, Lasso a transféré ses actifs à un trust, dont le fiduciaire est Morgan & Morgan. La plainte a d'abord été publiée dans les révélations de novembre 2017, qui contenaient des millions de documents opérant dans des paradis fiscaux. Dans des déclarations faites par le candidat de CREO et largement diffusées dans la presse équatorienne, il a expliqué que dans le testament du fiduciaire était inclus l'obligation de payer des impôts sans se rendre compte ainsi, peut-être tellement habitué à l'impunité, qu'il a reconnu dans un addendum qu'il violait la loi du Pacte éthique. "Là, je dis que lorsque je mourrai, la moitié appartiendra à ma femme, Maria de Lourdes, et l'autre moitié à mes cinq enfants", a-t-il dit.

La clause finale de l'article 4 de la loi sur le Pacte éthique permet de contourner l'interdiction pour les fonctionnaires ou les candidats à une fonction publique d'avoir des liens avec les paradis fiscaux : le transfert de propriété au conjoint ou aux enfants. "La propriété des biens ou du capital est présumée dans les cas où le conjoint, la personne avec laquelle il ou elle entretient une union de fait, ou les enfants non émancipés de la personne obligée, sont les propriétaires des biens ou du capital, conformément aux dispositions du présent article", indique le paragraphe.

Traduite dans le langage courant, cette présomption signifie que le propriétaire continue à être Lasso parce que ses enfants ne sont pas "émancipés", une figure juridique qui, en Équateur, signifie qu'ils n'ont pas rejeté la fortune ou les biens des parents. Cette clause est le talon d'Achille de Lasso.

On ne sait pas si, par négligence de son équipe juridique ou par un sentiment d'impunité absolue, les magouilles qu'il a créées pour contourner le droit du Pacte éthique ne contournent pas les dispositions de l'article 4.

Effacer les indices

C'est la troisième candidature de Lasso à la présidence. En 2013, il a perdu contre Rafael Correa qui a obtenu 57,1% des voix contre 22,68 pour CREO : une différence abyssale. En 2017, il a réduit cet écart face au successeur de Correa, Lénin Moreno, qui est devenu par la suite un traître. Lasso a atteint le deuxième tour où il a été battu par une marge beaucoup plus faible : trois points.

Le nettoyage du labyrinthe offshore a commencé quelques années avant sa première défaite. Le candidat de CREO s'est évaporé de Andean Investment Ltd. par la formation de huit trusts établis en Équateur au nom de sa sœur, de ses enfants et de hauts fonctionnaires du Banco de Guayaquil. Avec ces trusts, il a créé des sociétés offshore à Dellaware, aux États-Unis, ce qui a encore brouillé les pistes.

Comme nous le savons, les chemins du Seigneur sont sinueux : dans le cas de Lasso, ils mènent toujours à lui. Les huit trusts font partie du paquet d'actions de la société offshore MultiBG qui est actionnaire majoritaire de la Banco de Guayaquil, la société mère de la fortune du banquier.

L'accusation se concentre sur l'un des Trusts, le GLM, qui crée la société Positano LLC, détenue par Guillermo Lasso. Avec l'approbation de la loi du Pacte éthique en 2017, le GLM arme les sociétés GeneraTrust et GTSA S.A. Trust administrées par les fils de Guillermo Lasso Mendoza. Le labyrinthe ne s'arrête pas là. M. Lasso a des sociétés et des actifs enregistrés par sa famille et ses hommes de paille au Panama et aux États-Unis, qu'il s'agisse d'intérêts immobiliers comme 29 entreprises offshore en Floride qui ont profité de l'effondrement financier de 2008 comme entités financières fictives, tel que Banisi SA au Panama.

Au centre de leur fortune et de leur pouvoir se trouve la banque de Guayaquil qui a été l'un des principaux bénéficiaires d'un système financier qui étouffe la croissance économique nationale. La rentabilité de ce système est quatre fois supérieure à celle des banques européennes ou nord-américaines et est dominée par cinq entités qui concentrent 84 % des actifs.

En 2019, l'une des pires années de l'histoire récente d'un pays soumis à une série de crises traumatisantes, la Banque de Guayaquil a augmenté ses bénéfices de 17 %. La pandémie n'a pas affecté ses bilans. Au cours des huit premiers mois de 2020, ses revenus par les taux d'intérêts ont augmenté de 26 % par rapport au record de l'année précédente.

Lasso rêve que la troisième nomination soit celle qui unira son pouvoir financier à son pouvoir politique. Le premier obstacle qu'il devra surmonter est l'accusation portée au Conseil national électoral. Le second est celui des candidats de la coalition de Correa, l'Union pour l'espoir, dirigée par Andres Arauz, un jeune et brillant économiste qui s'est notamment spécialisé dans la lutte et la dénonciation des paradis fiscaux.

Source: Marcelo Justo / Pagina12 - Traduction: Romain Migus