Le député Francisco Sagasti (Parti Morado - droite) assumera la présidence de la République après que le Congrès de la République a approuvé les nouvelles autorités du Parlement qu'il a dirigé et qui est complétée par les parlementaires Mirtha Vásquez (Frente Amplio- gauche) à la première vice-présidence et Luis Roel (Acción Popular-droite) et Matilde Fernández (Somos Perú-droite) aux deuxième et troisième vice-présidences, respectivement.

Ainsi, Francisco Sagasti assumera la présidence de la République après la démission de Manuel Merino. Pendant ce temps, Mirtha Vásquez occupera la présidence du Parlement et Luis Roel et Matilde Fernández la première et la deuxième vice-présidence, respectivement.

Le membre du Congrès Gino Costa, porte-parole du parti Morado, a souligné le consensus atteint pour la création de cette liste multipartite. " (...) Pour marquer l'intérêt de notre parti à continuer de nommer Francisco Sagasti à la présidence du Congrès. Nous avons présenté une liste multipartite", a-t-il déclaré.

M. Costa a également souligné le consensus atteint entre les différentes forces politiques et a déclaré qu'il espérait avoir le soutien du Congrès pour obtenir son approbation et aider à surmonter la crise politique que traverse le pays après la vacance du président Martín Vizcarra et la récente démission du président en charge, Manuel Merino.

Source: RPP - Traduction: Romain Migus