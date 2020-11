Le président Alberto Fernandez a appuyé sur le bouton vert [en référence au foulard vert des manifestants pour l'avortement, NdT] et a annoncé qu'il enverrait à la Chambre des députés le projet de dépénalisation et de légalisation de l'avortement ainsi que le plan dit des 1000 jours, pour accompagner la maternité en situation de vulnérabilité et jusqu'aux trois premières années de vie des enfants.

Le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse de l'exécutif, promis par le président dans sa campagne, reflète le consensus du débat de 2018 et sera discuté avec d'autres initiatives qui font référence à la question, comme la campagne nationale pour le droit à un avortement légal, sûr et gratuit, présentée huit fois l'année dernière.

Il est prévu qu'il soit rapidement traité en plénière des commissions qui devraient dicter et qui seraient : Législation générale, Santé et action sociale, Femmes et diversité et Législation pénale, toutes présidées par des députés "verts" du Front de tous.

Comme en 2018, les votes de l'Assemblée nationale semblent acquis. Au Sénat, où le vote sera plus serré, la volonté politique de la Casa Rosada de faire sortir l'avortement de l'ombre sera un facteur clé pour obtenir le soutien nécessaire ou obtenir quelques abstentions opportunes.

Le rôle que la vice-présidente Cristina Fernandez veut jouer gravitera certainement autour de la possibilité pour l'Argentine de devenir un phare pour la marée verte en Amérique latine. Ce Noël, le petit arbre pourrait briller plus vert que jamais.

Source: Pagina12 - Traduction: Romain Migus