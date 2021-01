L'ALBA-TCP est un organisation de coopération régionale composée de Cuba, du Venezuela, du Nicaragua, de la Bolivie, de la Dominique, d'Antigua-et-Barbuda, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de Sainte-Lucie, de Saint-Christophe-et-Niévès et de la Grenade. Les 2 Rives

Le Conseil Social de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique – Accord commercial entre les Peuples (ALBA-TCP) s’est réuni mardi dernier 19 pour coordonner les efforts visant à garantir un accès massif et gratuit au vaccin contre le covid-19 et à d’autres médicaments pour les peuples des pays membres.

Dirigée par son nouveau secrétaire exécutif, le Bolivien Sacha Llorenti, la réunion a répondu à la proposition des présidents actuels du Venezuela et de Cuba, Nicolás Maduro Moros et Miguel Díaz-Canel Bermúdez, respectivement, sur la création d’un fonds de vaccins pour les pays de l’ALBA-TCP.

Ce point faisait également partie des sujets abordés lors de la visite à Cuba de la vice-présidente exécutive vénézuélienne Delcy Rodríguez, qui a élaboré un programme de travail intense avec les autorités cubaines.

Lors d’une évaluation de la situation de la pandémie de covid-19 au Venezuela dimanche dernier, le président Maduro a insisté sur la nécessité de répondre aux besoins en médicaments des nations d’Amérique latine et des Caraïbes, étant donné l’inégalité existante dans l’accès à ces intrants au niveau mondial.

Le président a rappelé que le projet avait vu le jour lors du 18è sommet de l’ALBA-TCP en décembre, comme un moyen d’atténuer le monopole « injuste et inégal » exercé par un petit groupe de gouvernements dans l’acquisition de la plupart des doses de vaccins pour répondre à l’urgence sanitaire dans leurs pays respectifs.

Ce bloc de pays est né le 14 décembre 2004 à La Havane, lorsque les présidents de Cuba et du Venezuela de l’époque, Fidel Castro et Hugo Chávez, ont signé la Déclaration conjointe pour la création de l’Alternative bolivarienne pour les Amériques (ALBA), inspirée des idées de Bolívar et Martí.

Au-delà d’un slogan : « Unis contre covid-19 ».

Bien que cela puisse sembler un simple slogan chargé de bonnes vibrations, il est exceptionnel de s’unir contre le fléau le plus important que le monde ait connu jusqu’à présent au cours de ce siècle, en particulier dans une région comme l’Amérique latine, où la vague néolibérale qui a pris le pouvoir dans plusieurs pays a défiguré toutes les initiatives d’intégration régionale proposées au cours des années précédentes.

Des gouvernements tels que ceux du Brésil, du Pérou, de la Colombie, du Chili, du Honduras, du Paraguay, de l’Équateur et de la Bolivie, dont le coup d’État a été renversé, ont laissé leurs peuples à l’abandon face à une pandémie qui révèle chaque jour la fragilité dans laquelle ils vivent. Les politiques centrées sur le marché mises en œuvre par ces gouvernements sont à l’origine des chiffres alarmants que l’Amérique latine et les Caraïbes présentent aujourd’hui face au covid.

À cet égard, Llorenti a passé en revue la situation du covid-19 dans les Amériques et dans le monde, en soulignant la létalité de la maladie. Il a souligné qu’en moyenne, plus de 11 900 personnes sont mortes chaque jour, soit un décès toutes les 8 secondes.

Il a souligné que, bien que des institutions internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) aient averti que seule la solidarité garantirait le succès de la lutte contre le covid-19, le système néolibéral a tenté de faire face à la pandémie en suivant les règles du marché.

À cette critique, il a ajouté que cette situation est perçue de manière particulièrement brutale par rapport aux vaccins qui sont déjà à la disposition de la communauté internationale. Il a décrit comment « 95 % des vaccins sont entre les mains de dix pays dans le monde ? Les pays riches accumulent les vaccins, jusqu’à neuf fois plus que leurs citoyens. Qui décide où va le vaccin ? C’est le marché qui décide ».

Llorenti a présenté les exemples de Cuba et du Venezuela face à cette façon d’agir des pays en faveur du néolibéralisme, les deux pays ont soutenu avec du personnel et des moyens de nombreux peuples dans toutes les régions du monde.

Autres expressions :

« Celui qui paie le plus cher se fait vacciner en premier. Les plus riches se font vacciner en premier. Ceux qui peuvent se le permettre se font vacciner », a-t-il déclaré, ajoutant que cela montre comment fonctionne le néolibéralisme.

« Pas même les plus vulnérables, les agents de santé, ne peuvent être vaccinés en premier », a-t-il dit, critiquant le fait que les services de base sont transformés en marchandise ou en privilège pour ceux qui ont plus d’argent.

« Les pays qui thésaurisent les vaccins ne sont-ils pas les mêmes qui attaquent l’Organisation mondiale de la santé (OMS) », a-t-il demandé, faisant remarquer que le multilatéralisme est en crise et sous la menace permanente de la destruction.

Pour cette raison, il a assuré que seul « un État fort, un système multilatéral renforcé, avec des services publics compris comme des droits de l’homme » pourra aller de l’avant.

Sacha Llorenti, secrétaire exécutif de l’ALBA-TCP (Photo : ministère vénézuélien des affaires étrangères)

Il convient de noter que les Nations Unies (ONU) ont reproché aux dirigeants d’un groupe de pays riches d’ignorer les besoins des nations moins développées et de se faire concurrence pour acheter des lots de vaccins contre le virus 19. « Nous voyons maintenant les vaccins se précipiter vers les pays riches et les pays pauvres n’en recevoir aucun », a averti le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, qui a appelé à la solidarité et à des efforts mondiaux conjoints pour surmonter la pandémie.

Les mains visibles de la solidarité : expériences, réalisations et défis

Les pays membres ont ensuite partagé leurs expériences, leurs réalisations et leurs défis, parmi lesquels ils ont souligné les stratégies de gestion et de contrôle de la santé axées sur la participation communautaire, les avancées technologiques axées sur les droits socio-économiques de la population, l’envoi de brigades internationales dans les pays qui leur ont demandé de soutenir la lutte contre la pandémie, et les mécanismes de coopération internationale dans lesquels une vision multipolaire a prévalu.

Le gouvernement vénézuélien, par la voix de son ministre de la santé, Carlos Alvarado, a fait part de la manière dont l’attention précoce, les mesures drastiques et rapides (confinement, utilisation de masques), les protocoles de biosécurité et la création d’hôpitaux sentinelles ont défini le succès qui se reflète dans les faibles chiffres de contagion et de mortalité. « Il est important de surmonter le blocus », a-t-il déclaré. « Le Venezuela dispose de plus de 30 milliards de dollars dans les banques internationales que nous ne pouvons même pas utiliser pour l’accès au vaccin », faisant référence aux mesures coercitives unilatérales que les États-Unis et l’Union européenne maintiennent contre le Venezuela et qui ont été prolongées pendant les neuf premiers mois de la pandémie. M. Alvarado a conclu en disant que l’ALBA-TCP « devrait être un exemple de la manière de faire face à une menace commune ».

Pour leur part, les autorités sanitaires cubaines ont exprimé leur volonté d’intégration en déclarant : « Nous n’avons pas renoncé au principe de solidarité, 56 brigades Henry Reeve ont été déployées dans le monde entier ; malgré le blocus, nous nous sommes engagés à apporter la santé aux peuples ». Elles ont également souligné la surveillance aux points d’entrée du pays, le respect des protocoles sanitaires établis par l’OMS, les centres et postes de santé préparés pour la détection et la prise en charge des cas de covid-19.

La représentation nicaraguayenne a souligné que son modèle est basé sur le rôle de la famille et de la communauté organisée, tandis que le représentant bolivien a assuré qu’ils travaillent dur pour acquérir des médicaments, des équipements et des vaccins pour la prise en charge des patients contre une telle maladie contagieuse.

Raul Li Causi, président du Banco del Alba, a reconnu et félicité les décisions prises par les gouvernements de la région qui ont permis de maîtriser la pandémie, tout en annonçant que l’institution financière soutiendra les États membres pour l’achat de vaccins. Il a ajouté que « depuis le Banco del Alba, en coordination avec la compagnie aérienne vénézuélienne Conviasa, nous offrons un pont aérien pour le transfert de vaccins ou de traitements ».

Le ministre des affaires étrangères Jorge Arreaza était présent à la réunion du Conseil social de l’ALBA-TCP (Photo : ministère vénézuélien des affaires étrangères).

Ainsi, le bloc cherche activement des moyens de mettre à la disposition des peuples des outils pour surmonter l’écueil d’une pandémie qui a exacerbé les contradictions et les mythes tels que la « main invisible du marché ».

Des accords qui sont des étapes stratégiques

Les accords conclus lors de cette réunion spéciale ne sont pas seulement des décisions visant à faire face à la conjoncture de la pandémie mondiale, mais sont des mesures stratégiques pour s’opposer fermement à un ordre mondial imposé par la ploutocratie. Il s’agit d’un effort visant à prévenir l’effondrement d’États forts dans la région, qui a permis aux élites mondiales d’intensifier le pillage et la spoliation et leur permet de renflouer un système décadent.

Une décision clé a été la création d’un Fonds Humanitaire, initialement financé à hauteur de deux millions de dollars, pour mettre en place une Banque de médicaments et de vaccins qui contribuera à améliorer l’accès aux fournitures médicales, aux tests rapides et aux tests PCR, éléments essentiels dans la lutte contre la pandémie. Cette mobilisation de ressources serait particulièrement ciblée sur les pays des Caraïbes orientales.

Autres accords :

Accélérer l’échange de bonnes pratiques pour la lutte contre la covid-19, permettant de partager les expériences en fonction des mesures et des traitements mis en œuvre par les systèmes de santé des pays membres.

Renforcer la participation des pays de l’ALBA-TCP dans les processus de négociation existants pour le développement d’un mécanisme plus efficient et efficace pour l’achat conjoint de vaccins et de médicaments contre la maladie.

Promouvoir la recherche de ressources financières et humaines plus importantes pour la lutte contre la pandémie, ainsi que pour favoriser le transfert de technologie et la diffusion d’informations scientifiques et techniques entre les pays de l’ALBA-TCP.

Renforcer la coordination entre la santé et l’enseignement supérieur pour la gestion des programmes de formation des professionnels dans divers domaines cliniques et de santé publique.

Renforcer la capacité de réponse des services hospitaliers (…) avec la réhabilitation des infrastructures des réseaux hospitaliers, avec la réorganisation et l’extension des services liés au covid-19.

Faire progresser la couverture universelle et complète des services de soins pour les cas de covid-19, en mettant l’accent sur la détection précoce, le diagnostic rapide, l’isolement immédiat et le traitement en temps utile.

Assurer des mécanismes de financement et d’allocation de ressources pour la réalisation des plans et projets liés à la situation de pandémie, selon les principes d’échange équitable, de complémentarité, d’intégration et de solidarité.

Il a également été rappelé la nécessité d’un soutien impératif de l’OMS pour que les États membres de l’ALBA-TPC aient un accès équitable au vaccin et l’intérêt de constituer un inventaire avec des informations sur les laboratoires publics et les producteurs biologiques en Amérique latine et dans les Caraïbes afin de connaître les capacités techniques de recherche et de production de vaccins a été souligné.

Les étapes stratégiques qui sont la clé de la multipolarité

Le ministre vénézuélien des affaires étrangères, Jorge Arreaza, a assuré qu’une négociation conjointe sera établie avec les pays membres du bloc, en soulignant que « nous devons nous rappeler que notre alliance est fondée sur la solidarité, qui repose sur les principes d’union les plus sensibles qui puissent exister » et en insistant sur la nécessité de créer « un gouvernement multilatéral qui apporte le plus grand bonheur à nos peuples. Nous espérons voir les résultats de cette réunion dans un délai très court ».

Le diplomate a ensuite appelé le secteur privé à rejoindre le pont aérien qui sera établi avec Conviasa pour le transfert de vaccins, de traitements, de patients et d’autres fournitures. En outre, il a insisté sur la promotion de la recherche de ressources financières et humaines plus importantes pour la lutte contre la pandémie, soulignant l’urgence de promouvoir le transfert de technologie ainsi que l’information scientifique et technique entre les pays de l’ALBA-TCP.

L’échange d’expériences permettrait, comme l’indique l’Institut Samuel Robinson pour une Pensée Originale, de projeter le bloc régional comme la seule organisation internationale ayant son propre modèle de confinement des virus, grâce à la formule vénézuélienne réussie de flexibilisation contrôlée, de soins primaires et de détection des cas à l’aide des outils Big Data (Sistema Patria), ainsi qu’aux progrès des quatre vaccins candidats à Cuba.

Il convient de rappeler que ce bloc a été partiellement détruit par la droite mondiale lorsque ses gouvernements ont démantelé l’Union des nations sud-américaines (Unasur) sur la base d’artifices idéologiques. En 2018, l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Pérou et le Paraguay ont décidé de se retirer du groupe, tout comme l’Équateur en 2019 et l’Uruguay en 2020, sous l’effet de pressions ploutocratiques.

L’Unasur est un organisme d’intégration sud-américain fondé en 2008 pour « construire une identité et une citoyenneté sud-américaines et développer un espace régional intégré », mais sa participation est suspendue depuis avril 2018 en raison de la soumission des gouvernements de certains de ses pays membres à la diplomatie extrémiste de l’ancienne administration Trump. Actuellement, seuls quatre pays restent membres.

Dans sa conception interne, l’Unasur comprenait différentes structures telles que l’Institut sud-américain des gouvernements pour la santé (ISAGS), qui cherchait à atteindre un consensus sur les positions, à mener des recherches et à conseiller en permanence les autorités sanitaires des douze pays membres.

A l’aube d’une autre géopolitique possible

L’ALBA-TCP réunit les pays les plus performants dans la maîtrise de la pandémie à l’échelle de l’hémisphère, consolidant pas à pas un modèle de travail commun à résonance mondiale, selon l’Institut Samuel Robinson. Cela contraste avec la performance d’autres gouvernements latino-américains qui ont commencé à prendre des mesures de manière asynchrone et hétérogène dans chaque territoire, chacun se basant sur ses propres expériences épidémiologiques, sur des recherches provenant d’autres continents, ou simplement en appliquant des mesures de manière improvisée.

Le résultat est évident : le Brésil est devenu le deuxième pays au monde (après les États-Unis) quant au nombre de cas de cette maladie, avec plus de trois millions de cas. Le Venezuela en proie à un blocus lui a apporté son soutien face à une crise sanitaire provoquée dans la ville de Manaus par le manque d’oxygène dans le réseau hospitalier, qui a provoqué le sarcasme de colère du président brésilien Jair Bolsonaro.

Des camions transportant de l’oxygène en provenance du Venezuela traversent la frontière à Manaus (Brésil) (Photo : AFP)

En outre, la Colombie, l’Équateur, le Chili, le Pérou et la Bolivie vivent des scènes dramatiques face à des systèmes de santé publique et des services de santé privés précaires qui profitent de la maladie pour profiter de la vie des plus vulnérables.

Une réunion comme celle du Conseil social renforce également l’esprit de bloc avec lequel l’ALBA-TCP est née en 2004, dont le fondement réside dans le renforcement du pouvoir et des capacités de négociation de la région face au réarrangement géopolitique des puissances occidentales, contexte dans lequel, en ce moment, la question du vaccin est devenue un champ de bataille stratégique, conclut l’instance de réflexion vénézuélienne.

Misión VERDAD

Source: Misión Verdad - Traduction: FAL 33