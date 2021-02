Différents sondages de diverses entreprises ont été rendus publiques, et presque tous ont convenu que le favori pour gagner la présidence de la République est Andres Arauz, le candidat de Correa.

La seule chose qui est discutée en ce moment est de savoir si Arauz va gagner au premier tour. Les chiffres se rapprochent de plus en plus de cette possibilité, puisque la grande majorité d'entre eux le placent au-dessus de 37% des votes valables, à moins de 3 points de 40 et avec une différence de plus de 10 points par rapport au banquier [Lasso, NdT].

La moyenne des 9 instituts de sondage montre que 37,4 % des votes valides sont en faveur du candidat progressiste Andres Arauz Galarza.

Arauz est en tête, à quelques points seulement de la victoire au premier tour, malgré toutes les persécutions et l'interdiction de Correa et de ses alliés.

Source: Confirmado.net - Traduction: Romain Migus