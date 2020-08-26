Depuis le début de l'année 2020, 196 dirigeants d'associations, de syndicats, de mouvements indigènes et paysans, ou d'organisation de droits de l'Homme ont été assassinés en Colombie. Prés d'un assassinat par jour, et 36 massacres (plus de 3 morts) de janvier à aout 2020. Cette hécatombe continue ne diffère guère des années précédentes. Dans l'indifférence médiatique la plus totale, ces hommes et femmes ont été massacrés pour avoir osé défendre leurs droits face au narco État colombien. Alors que le système médiatique s'évertue à inventer des fakes news contre le Venezuela voisin, la situation en Colombie n'éveille guère l'intérêt des multinationales des droits de l'Homme comme Amnesty ou Human Right Watch et la myriade d'ONG qui attaque le Venezuela habituellement. 

Ces dirigeants assassinés ont une identité, un nom, un prénom, une famille. Ces êtres humains que les médias dominants plongent dans l'oublie ont osé résister contre un système injuste et mafieux. Voici la liste des personnes assassinées et leur domaine de lutte jusqu'au 25 août inclus. A cette liste macabre, il faut rajouter les 41 exguérilleros, signataires des accords de paix de 2016, assassinés eux aussi en 2020. Les 2 Rives

 

Nom Date Lieu Département Domaine de lutte
1 CARLOS ANDRES CARDONA RUIZ 02/01/2020 ITUANGO ANTIOQUIA SINDICAL
2 JOHN EDINSON OCAMPO 04/01/2020 CORINTO CAUCA INDÍGENA
3 FERNEY ESTIVEN CARMONA 05/01/2020 CORINTO CAUCA INDÍGENA
4 RUBEN DARÍO CARMONA 05/01/2020 CORINTO CAUCA INDÍGENA
5 ANUAR ROJAS ISARAMÁ 05/01/2020 NUQUI CHOCO INDÍGENA
6 GLORIA ISABEL OCAMPO 07/01/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
7 VIRGINIA SILVA 07/01/2020 PAEZ CAUCA INDÍGENA
8 OSCAR QUINTERO VALENCIA 08/01/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
9 GENTIL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 08/01/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
10 EMILIO CAMPAÑA 08/01/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
11 MIREYA HERNÁNDEZ GUEVARA 08/01/2020 ALGECIRAS HUILA COMUNAL
12 HENRY WILSON CUELLO VILLAREAL 10/01/2020 CHIRIGUANA CESAR COMUNAL
13 SERGIO NARVÁEZ TAPIAS 10/01/2020 TURBO ANTIOQUIA CIVICO
14 NELSON ENRIQUE MENESES QUILES 10/01/2020 INZA CAUCA CAMPESINO – COMUNAL
15 AMPARO GUEJIA MESTIZO 10/01/2020 CALOTO CAUCA INDIGENA
16 JUAN PABLO DICUE GUEJIA 10/01/2020 CALOTO CAUCA INDÍGENA
17 TULIO CESAR SANDOVAL CHIA 10/01/2020 TIBU NORTE DE SANTANDER CAMPESINO – COMUNAL – PNIS
18 JHON FREDDY ÁLVAREZ 11/01/2020 ALGECIRAS HUILA CAMPESINO – COMUNAL
19 JORGE LUIS BETANCOURT ORTEGA 13/01/2020 MONTELIBANO – PUERTO LIBERTADOR CORDOBA CAMPESINO
20 JAIBER ALEXANDER QUITUMBO ASCUE 14/01/2020 TORIBIO CAUCA INDIGENA
21 SAMUEL FEDERICO PEÑALOSA 16/01/2020 NOVITA CHOCO CAMPESINO – COMUNAL
22 NEIVAN YORDAN TOBAR 16/01/2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
23 EDISON IPIA RIVERA 17/01/2020 MIRANDA CAUCA INDÍGENA
24 WILMAR ALEXANDER SAN PEDRO POSADA 17/01/2020 TARAZA ANTIOQUIA CAMPESINO – PNIS
25 CARLOS ANDRÉS CHAVARRIA POSADA 17/01/2020 TARAZA ANTIOQUIA CAMPESINO – PNIS
26 LUIS DARIO RODRIGUEZ NARVAEZ 17/01/2020 TIERRA ALTA CORDOBA CAMPESINO – COMUNAL
27 HERNANDO HERRERA 21/01/2020 SONZON ANTIOQUIA CAMPESINO – COMUNAL
28 MODESTO VEGA TORREGROSA 25/01/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
29 JOSÉ ANTONIO RIASCOS 25/01/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE
30 JOHN ALEXANDER ULCUE MESA 25/01/2020 CALOTO CAUCA INDIGENA
31 FERNANDO QUINTERO MENA 26/01/2020 CONVENCION NORTE DE SANTANDER CAMPESINO – COMUNAL
32 BAYRON RUEDA RUÍZ 29/01/2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
33 JHONATAN BORJA PÉREZ 30/01/2020 PALMIRA VALLE DEL CAUCA CIVICO
34 IVÁN GIRALDO FUQUEME 30/01/2020 PALMIRA VALLE DEL CAUCA CIVICO
35 SEGUNDO MARTIN GIRÓN ZAMBRANO 01/02/2020 TUMACO NARIÑO AFRODESCENDIENTE
36  JAVIER GIRÓN TRIVIÑO 02/02/2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA INDIGENA
37 FELIPE BASTO MOSQUERA 02/02/2020 MIRANDA CAUCA INDÍGENA
38 JOHAN SEBASTIÁN MUÑOZ RESTREPO 03/02/2020 REMEDIOS ANTIOQUIA MINERO
39 LIBARDO ARCINIEGAS 04/02/2020 COCUY BOYACA CAMPESINO – COMUNAL
40 ELIECER GAÑAN 04/02/2020 SUPIA CALDAS INDIGENA
41 FELIPE DEIGOBER GAÑAN 04/02/2020 SUPIA CALDAS INDIGENA
42 FREIMAN SALAZAR 05/02/2020 CALOTO CAUCA INDIGENA
43 YAMITH ALONSO SILVA TORRES 06/02/2020 COCUY BOYACA CAMPESINO – COMUNAL
44 EFREN DE JESUS PABON 08/02/2020 TIBU NORTE DE SANTANDER CAMPESINO – COMUNAL – PNIS
45 SANDRA MAYERLY BAQUERO 08/02/2020 ARAUCA ARAUCA SINDICAL
46 RAFAEL MANOTAS 09/02/2020 PUEBLO NUEVO CORDOBA COMUNAL
47 FELIPE ANGUCHO YUNDA 09/02/2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA INDIGENA
48 ISMAEL ANGUCHO YUNDA 09/02/2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA INDIGENA
49 JAIME TOSCANO FERNANDEZ 10/02/2020 SAN JOSE DE URE CORDOBA CAMPESINO – PNIS
50 JEOVANNY ALIRIO OLIVEROS MAYORGA 11/02/2020 CUNDAY TOLIMA CIVICO
51 WILSON MESA 11/02/2020 TORIBIO CAUCA INDIGENA
52 LUIS ALBERTO PARRA LOZADA 12/02/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
53 JADER ALBERTO PARRA 12/02/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
54 PEDRO YUNDA 12/02/2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA INDIGENA
55 EMILIO DAUQUI 15/02/2020 BUENOS AIRES CAUCA INDIGENA
56 FLORENTINO YOSANDO MESTIZO 16/02/2020 BUENOS AIRES CAUCA INDIGENA
57 ALBEIRO SILVA MOSQUERA 17/02/2020 MIRANDA CAUCA INDIGENA
58 LUIS HUGO SILVA MOSQUERA 17/02/2020 MIRANDA CAUCA INDIGENA
59 MIGUEL ANGEL MARIN ARANGO 17/02/2020 MEDELLIN ANTIOQUIA CIVICO
60 JORGE HUMBERTO ALPALA 18/02/2020 CUMBAL NARIÑO INDIGENA
61 CRISTOBAL ANAYA GONZALEZ 20/02/2020 LEBRIJA SANTANDER CIVICO
62 LUIS MARIO TALAGA WALLIS 20/02/2020 PUERTO TEJADA CAUCA AFRODESCENDIENTE
63 YURI ALEXANDRA ORTIZ MORENO 21/02/2020 SEGOVIA ANTIOQUIA CIVICO
64 MARCO TULIO CHOCUE 23/02/2020 CORINTO CAUCA INDIGENA
65 DIDIAN ARLEY AGUDELO 29/02/2020 CAMPAMENTO ANTIOQUIA CAMPESINO – COMUNAL
66 AMADO TORRES 29/02/2020 SAN JOSE DE APARTADO ANTIOQUIA CAMPESINO – COMUNAL
67 JULIO GUTIERREZ AVILES 02/03/2020 CAMPOALEGRE HUILA CAMPESINO – COMUNAL
68 ARLEY HERNÁN CHALÁ 04/03/2020 CALI VALLE DEL CAUCA SINDICAL
69 WILLIAM RAMIRO MONTOYA GARCIA 03/03/2020 TARAZA ANTIOQUIA CAMPESINO – COMUNAL
70 JORGE MACANA 07/03/2020 EL TAMBO CAUCA CAMPESINO – COMUNAL
71 DARWIN ANDREY VITONCO JEMBUEL 07/03/2020 TORIBÍO CAUCA INDÍGENA
72 LUZ ENEIDA IPIA CHOCUE 08/03/2020 BUENOS AIRES CAUCA INDIGENA
73 CRISTIAN ADRIAN ANGULO 08/03/2020 CALI VALLE DEL CAUCA CIVICO
74 ALEXIS VERGARA 10/03/2020 PUERTO TEJADA CAUCA SINDICAL
75 HUMBERTO GUZMAN MORALES 11/03/2020 ALGECIRAS HUILA CIVICO
76 ILARIO MECHA PEDROZA 15/03/2020 BOGOTA DC BOGOTA DC INDIGENA
77 LAUREANO ALBERTO TRÓCHEZ MENZA 15/03/2020 CALOTO CAUCA INDIGENA
78  YILBER ANDRES YATACUÉ MÉNDEZ 15/03/2020 TORIBIO CAUCA INDIGENA
79 LUIS ALBERTO YULE 16/03/2020 EL TAMBO CAUCA INDÍGENA
80 IVO HUMBERTO BRACAMONTE QUIROZ 19/03/2020 PUERTO SANTANDER SANTANDER CIVICO
81 MARCO LEOPOLDO RIVADENEIRA 19/03/2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
82 ANGEL OVIDIO QUINTERO GONZALEZ 19/03/2020 SAN FRANCISCO ANTIOQUIA MINERO
83 OMAR GUASIRUMA NACABERA 23/03/2020 BOLIVAR VALLE DEL CAUCA INDIGENA
84 ERNESTO GUASIRUMA NACABERA 23/03/2020 BOLIVAR VALLE DEL CAUCA INDIGENA
85 CARLOTA ISABEL SALINAS 24/03/2020 SAN PABLO BOLIVAR CAMPESINO
86 WILDER GARCIA 26/03/2020 BARBACOAS NARIÑO INDIGENA
87 ALEJANDRO CARVAJAL 26/03/2020 SARDINATA NORTE DE SANTANDER CAMPESINO
88 LUIS SOTO 27/03/2020 PUERTO LIBERTADOR CORDOBA CIVICO
89 MARLLY FERNANDA QUINA CAMPO 27/03/2020 TOTORO CAUCA INDIGENA
90 HAMILTON GASCA ORTEGA 04/04/2020 PIAMONTE CAUCA CAMPESINO
91 JAIRO BELTRAN BECERRA 15/04/2020 BOGOTA DC BOGOTA DC CIVICO
92 TEODOMIRO SOTELO ANACONA 17/04/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE
93 ANDRES CANSIMANCE BURBANO 18/04/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE
94 MARIO CHILHUESO CRUZ 19/04/2020 BUENOS AIRES CAUCA CAMPESINO
95 GILDARDO ACHICUÉ 19/04/2020 TORIBÍO CAUCA INDÍGENA
96 JESÚS ALBEIRO RIASCOS 22/04/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE
97 SABINO ANGULO 22/04/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE
98 ÁNGEL ARTEMIO NASTACUAS VILLARREAL 22/04/2020 TUMACO NARIÑO INDIGENA
99 HUGO DE JESÚS GIRALDO LÓPEZ 22/04/2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA CAMPESINO
100 ALEJANDRO LLINÁS SUÁREZ 24/04/2020 SANTA MARTA MAGDALENA CAMPESINO
101 FLORO SAMBONI GOMEZ 24/04/2020 ALMAGUER CAUCA CAMPESINO – COMUNAL
102 JAIRO DE JESUS JIMENEZ 28/04/2020 ABEJORRAL ANTIOQUIA SINDICAL
103 ALVARO NARVAEZ DAZA 29/04/2020 MERCADERES CAUCA CAMPESINO – COMUNAL
104 WENCESALAO GUERRERO 30/04/2020 MERCADERES CAUCA CAMPESINO – COMUNAL
105 JOHNIS ELIAN JIMENEZ 30/04/2020 CACERES ANTIOQUIA INDIGENA
106 CARLOS ANDRES SANCHEZ VILLA 05/05/2020 TIBÚ NORTE DE SANTANDER COMUNAL
107 DEIRO ALEXANDER PÉREZ BISBICÚS 06/05/2020 BARBACOAS NARIÑO INDIGENA
108 EDUARDO MEDINA 07/05/2020 SUAREZ CAUCA INDÍGENA
109 TEYLOR CRUZ GIL 13/05/2020 CACERES ANTIOQUIA COMUNAL
110 JULIO CESAR HERNÁNDEZ 13/05/2020 TARAZÁ ANTIOQUIA CAMPESINO
111 HENRY JULIÁN BLANCO OROZCO 14/05/2020 BARRANQUILLA ATLANTICO CAMPESINO
112 JAVIER GARCIA GUAGUARABE 15/05/2020 CARTAGO VALLE DEL CAUCA INDIGENA
113 JORGE ENRIQUE ORAMAS 16/05/2020 CALI VALLE DEL CAUCA CAMPESINO AMBIENTALISTA
114 FREDDY ANGARITA MARTINEZ 16/05/2020 CÚCUTA NORTE DE SANTANDER COMUNAL
115 EMERITO DIGNO BUENDÍA MARTÍNEZ 18/05/2020 CÚCUTA NORTE DE SANTANDER CAMPESINO COMUNAL
116 ALIRIO GUSTAVO GARCÍA 18/05/2020 RICAURTE NARIÑO INDÍGENA
117 ARAMIS ARENAS BAYONA 19/05/2020 BECERRIL CESAR COMUNAL
118 ORIOLFO SANCHEZ 20/05/2020 ANORÍ ANTIOQUIA CAMPESINO
119 OLGA LUCÍA HERNÁNDEZ 21/05/2020 CUMARIBO VICHADA COMUNAL
120 CRISTIAN CONDA 23/05/2020 CALOTO CAUCA INDÍGENA
121 MANUEL GUILLERMO MARRIAGA MARTÍNEZ 23/05/2020 SAN JOSÉ DE URÉ CÓRDOBA CÍVICO
122 EDINSON SALAZAR CHICO 23/05/2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA INDÍGENA
123 SAUL ROJAS GONZALEZ 25/05/2020 ALGECIRAS HUILA COMUNAL
124 EDWIN COSTA OCHOA 26/05/2020 TIQUISIO BOLIVAR LIDER SOCIAL – MINERO
125 CARLOS MONROY 27/05/2020 ALGECIRAS HUILA COMUNAL
126 MARIA NELLY CUETIA DAGUA 29/05/2020 CORINTO CAUCA INDÍGENA
127 PEDRO ANGEL MARÍA TROCHEZ 29/05/2020 CORINTO CAUCA INDÍGENA
128 JOEL VILLAMIZAR 31/05/2020 CHITAGÁ NORTE DE SANTANDER INDÍGENA
129 HERNANDO ENRIQUE TERÁN CABANA 31/05/2020 EL RETÉN MAGDALENA CÍVICO
130 HERMES LOAIZA 01/06/2020 FLORIDA VALLE COMUNAL
131 ARCANGEL PANTOJA 01/06/2020 PUERTO LIBERTADOR CÓRDOBA CAMPESINO
132 OMAR AGUDELO 01/06/2020 PUERTO LIBERTADOR CÓRDOBA CAMPESINO
133 JULIO HUMBERTO MORENO ARCE 03/06/2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA CAMPESINO
134 DIEGO ALEJANDRO NÚÑEZ 03/06/2020 PUERTO ASÍS PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL – PNIS
135 GUILLERMO JOJOA JAMIOY 04/06/2020 VALLE DEL GUAMUÉZ PUTUMAYO INDÍGENA
136 OSCAR DICTO DOMICÓ DOMICÓ 04/06/2020 TIERRALTA CÓRDOBA INDÍGENA
137 EDINSON LEON PEREZ 08/06/2020 SAN MIGUEL PUTUMAYO CAMPESINO COMUNAL
138 PIRANGELLY HUGUETH ENRÍQUEZ 08/06/2020 CIÉNAGA MAGDALENA CIVICO
139 LEIDER BERNABE CAMPO CAMAYO 12/06/2020 MORALES CAUCA INDÍGENA
140 JESÚS ANTONIO RIVERA 13/06/2020 TORIBÍO CAUCA INDÍGENA
141 EDIER LOPERA 15/06/2020 TARAZÁ ANTIOQUIA CAMPESINO
142 JORGE MANUEL ORTÍZ 16/06/2020 BARRANCO DE LOBA BOLÍVAR CÍVICO
143 JOSE ERNESTO CORDOBA 16/06/2020 SAMANIEGO NARIÑO COMUNAL
144 HERNANDO RODIGUEZ 16/06/2020 SAMANIEGO NARIÑO SINDICAL
145 GRACELIO MICOLTA MANCILLA 17/06/2020 GUAPI CAUCA AFRODESCENDIENTE
146 CARMEN ANGEL ANGARITA 23/06/2020 CONVENCIÓN NORTE DE SANTANDER COMUNAL
147 JAVIER URAGAMA CHAMORRO 25/06/2020 BAJO BAUDÓ CHOCÓ INDÍGENA
148 DUVAN ALDANA 26/06/2020 SOACHA CUNDINAMARCA CÍVICO
149 OVIDIO BAENA 27/06/2020 MACAYEPO BOLÍVAR SINDICAL
150 SALVADOR JAIME DURÁN 27/06/2020 TEORAMA NORTE DE SANTANDER CAMPESINO
151 YOANNY YEFFER VANEGAS 27/06/2020 SAN JOSE DEL GUAVIARE GUAVIARE CAMPESINO
152 ROSALBINA BECOCHE YANDI 27/06/2020 MORALES CAUCA CAMPESINA
153 ANTONIO CUERO 27/06/2020 MORALES CAUCA CAMPESINO
154 EDGAR HERNEY GUEJIA DIZU 27/06/2020 FLORENCIA CAQUETÁ CAMPESINO
155 LUIS JUVENCIO GÓMEZ 29/06/2020 PASTO NARIÑO SINDICAL
156 SEGUNDO AGUSTÍN IMBACHÍ 29/06/2020 EL TAMBO CAUCA CAMPESINO
157 EDUCARDO ALEMEZA PAPAMIJA 03/07/2020 PUERTO ASÍS PUTUMAYO CAMPESINO
158 RUBILIO PAPELITO LIMÓN 04/07/2020 BAJO BAUDÓ CHOCÓ INDÍGENA
159 MATEO LÓPEZ MEJÍA 04/07/2020 CIRCASIA QUINDÍO LGBTI
160 GENTIL PASOS LIZCANO 05/07/2020 ALGECIRAS HUILA COMUNAL
161 POLA DEL CARMEN MENA 05/07/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE
162 ARMANDO SUAREZ RODRÍGUEZ 05/07/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE
163 RODRIGO SALAZAR 09/07/2020 TUMACO NARIÑO INDÍGENA
164 FLORENTINO TOCONÁS MENSA 08/07/2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA INDÍGENA
165 DANIEL STIVEN MOLINA 09/07/2020 TORIBÍO CAUCA INDÍGENA
166 WILSON EDUARDO BAICUE QUIGUANAS 11/07/2020 PUERTO CAICEDO PUTUMAYO INDÍGENA
167 MAURICIO SANDOVAL 14/07/2020 BARAYA HUILA CAMPESINO
168 SIGIFREDO GUTIERREZ 17/07/2020 MORALES CAUCA COMUNAL
169 ERNESTO AGUILAR BARRERAS 18/07/2020 TIBÚ NORTE DE SANTANDER CAMPESINO
170 AURELIANO ÁCALO PILCUÉ 18/07/2020 CALDONO CAUCA INDÍGENA
171 JOSÉ OLIVER MAYA GOYES 20/07/2020 VILLAGARZÓN PUTUMAYO INDÍGENA
172 JOSE GUSTAVO ARCILA RIVERA 26/07/2020 CORINTO CAUCA CAMPESINO
173 JAMES CANTICUS ORTIZ 27/07/2020 BARBACOAS NARIÑO INDÍGENA
174 FABIO ALFONSO GUANGA GARCIA 27/07/2020 BARBACOAS NARIÑO INDÍGENA
175 SONIA BISBICUS ORTIZ 27/07/2020 BARBACOAS NARIÑO INDÍGENA
176 LUIS CARLOS GÓMEZ 30/07/2020 CIMITARRA SANTANDER COMUNAL
177 BRAYAN STIVEN GUETIO IPIA 02/08/2020 SANTANDER CAUCA INDÍGENA
178 MANUEL DAVID LARRAHONDO 02/08/2020 SANTANDER CAUCA INDÍGENA
179 LIZARDO COLLAZOS FINDO 02/08/2020 SANTANDER CAUCA INDÍGENA
180 LUISA AVILA HENAO 03/08/2020 BUGA VALLE LGBTIQ+
181 ALVARO MENZA PEÑA 04/08/2020 PITALITO HUILA CAMPESINO – COMUNAL
182 MARCOS ARMANDO BISBICUS 04/08/2020 TUMACO NARIÑO INDÍGENA
183 ERMINSO TROCHEZ ILAMO 05/08/2020 CALOTO CAUCA CAMPESINO – COMUNAL
184 LIBARDO ROSERO 06/08/2020 PIAMONTE CAUCA CAMPESINO
185 JOSE VICENTE CALDERON RODRIGUEZ 08/08/2020 LA ARGENTINA HUILA LGBTIQ+
186 PATROCINIO BONILLA 11/08/2020 ALTO BAUDÓ CHOCÓ AFRODESCENDIENTE
187 JOHAN RIVERA 13/08/2020 CORINTO CAUCA INDÍGENA
188 ABELARDO LIZ CUETIA 13/08/2020 CORINTO CAUCA PERIODISTA INDÍGENA
189 ALBERTO RUÍZ 13/08/2020 ARGELIA CAUCA CAMPESINO
190 UBERNEY MUÑOZ DAZA 13/08/2020 ARGELIA CAUCA CAMPESINO
191 LUMAR LEONEL GUANGA 18/08/2020 RICAURTE NARIÑO INDÍGENA
192 JOHN KEVIN GUANGA NASTACUÁZ 18/08/2020 RICAURTE NARIÑO INDÍGENA
193 EIDER SEBASTIÁN GUANGA 18/08/2020 RICAURTE NARIÑO INDÍGENA
194 JAIME MONGE 18/08/2020 CALI VALLE DEL CAUCA AMBIENTALISTA
195 FABIO ANDRÉS GÓMEZ GRANDE 18/08/2020 ARGELIA CAUCA CAMPESINO -COMUNAL
196 EDIS CARE 25/08/2020 RIOSUCIO CHOCÓ AFRODESCENDIENTE

Source: Institution de Estudios para el desarrollo y la paz