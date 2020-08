Depuis le début de l'année 2020, 196 dirigeants d'associations, de syndicats, de mouvements indigènes et paysans, ou d'organisation de droits de l'Homme ont été assassinés en Colombie. Prés d'un assassinat par jour, et 36 massacres (plus de 3 morts) de janvier à aout 2020. Cette hécatombe continue ne diffère guère des années précédentes. Dans l'indifférence médiatique la plus totale, ces hommes et femmes ont été massacrés pour avoir osé défendre leurs droits face au narco État colombien. Alors que le système médiatique s'évertue à inventer des fakes news contre le Venezuela voisin, la situation en Colombie n'éveille guère l'intérêt des multinationales des droits de l'Homme comme Amnesty ou Human Right Watch et la myriade d'ONG qui attaque le Venezuela habituellement.

Ces dirigeants assassinés ont une identité, un nom, un prénom, une famille. Ces êtres humains que les médias dominants plongent dans l'oublie ont osé résister contre un système injuste et mafieux. Voici la liste des personnes assassinées et leur domaine de lutte jusqu'au 25 août inclus. A cette liste macabre, il faut rajouter les 41 exguérilleros, signataires des accords de paix de 2016, assassinés eux aussi en 2020. Les 2 Rives

N° Nom Date Lieu Département Domaine de lutte 1 CARLOS ANDRES CARDONA RUIZ 02/01/2020 ITUANGO ANTIOQUIA SINDICAL 2 JOHN EDINSON OCAMPO 04/01/2020 CORINTO CAUCA INDÍGENA 3 FERNEY ESTIVEN CARMONA 05/01/2020 CORINTO CAUCA INDÍGENA 4 RUBEN DARÍO CARMONA 05/01/2020 CORINTO CAUCA INDÍGENA 5 ANUAR ROJAS ISARAMÁ 05/01/2020 NUQUI CHOCO INDÍGENA 6 GLORIA ISABEL OCAMPO 07/01/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL 7 VIRGINIA SILVA 07/01/2020 PAEZ CAUCA INDÍGENA 8 OSCAR QUINTERO VALENCIA 08/01/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL 9 GENTIL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 08/01/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL 10 EMILIO CAMPAÑA 08/01/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL 11 MIREYA HERNÁNDEZ GUEVARA 08/01/2020 ALGECIRAS HUILA COMUNAL 12 HENRY WILSON CUELLO VILLAREAL 10/01/2020 CHIRIGUANA CESAR COMUNAL 13 SERGIO NARVÁEZ TAPIAS 10/01/2020 TURBO ANTIOQUIA CIVICO 14 NELSON ENRIQUE MENESES QUILES 10/01/2020 INZA CAUCA CAMPESINO – COMUNAL 15 AMPARO GUEJIA MESTIZO 10/01/2020 CALOTO CAUCA INDIGENA 16 JUAN PABLO DICUE GUEJIA 10/01/2020 CALOTO CAUCA INDÍGENA 17 TULIO CESAR SANDOVAL CHIA 10/01/2020 TIBU NORTE DE SANTANDER CAMPESINO – COMUNAL – PNIS 18 JHON FREDDY ÁLVAREZ 11/01/2020 ALGECIRAS HUILA CAMPESINO – COMUNAL 19 JORGE LUIS BETANCOURT ORTEGA 13/01/2020 MONTELIBANO – PUERTO LIBERTADOR CORDOBA CAMPESINO 20 JAIBER ALEXANDER QUITUMBO ASCUE 14/01/2020 TORIBIO CAUCA INDIGENA 21 SAMUEL FEDERICO PEÑALOSA 16/01/2020 NOVITA CHOCO CAMPESINO – COMUNAL 22 NEIVAN YORDAN TOBAR 16/01/2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL 23 EDISON IPIA RIVERA 17/01/2020 MIRANDA CAUCA INDÍGENA 24 WILMAR ALEXANDER SAN PEDRO POSADA 17/01/2020 TARAZA ANTIOQUIA CAMPESINO – PNIS 25 CARLOS ANDRÉS CHAVARRIA POSADA 17/01/2020 TARAZA ANTIOQUIA CAMPESINO – PNIS 26 LUIS DARIO RODRIGUEZ NARVAEZ 17/01/2020 TIERRA ALTA CORDOBA CAMPESINO – COMUNAL 27 HERNANDO HERRERA 21/01/2020 SONZON ANTIOQUIA CAMPESINO – COMUNAL 28 MODESTO VEGA TORREGROSA 25/01/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL 29 JOSÉ ANTONIO RIASCOS 25/01/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE 30 JOHN ALEXANDER ULCUE MESA 25/01/2020 CALOTO CAUCA INDIGENA 31 FERNANDO QUINTERO MENA 26/01/2020 CONVENCION NORTE DE SANTANDER CAMPESINO – COMUNAL 32 BAYRON RUEDA RUÍZ 29/01/2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL 33 JHONATAN BORJA PÉREZ 30/01/2020 PALMIRA VALLE DEL CAUCA CIVICO 34 IVÁN GIRALDO FUQUEME 30/01/2020 PALMIRA VALLE DEL CAUCA CIVICO 35 SEGUNDO MARTIN GIRÓN ZAMBRANO 01/02/2020 TUMACO NARIÑO AFRODESCENDIENTE 36 JAVIER GIRÓN TRIVIÑO 02/02/2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA INDIGENA 37 FELIPE BASTO MOSQUERA 02/02/2020 MIRANDA CAUCA INDÍGENA 38 JOHAN SEBASTIÁN MUÑOZ RESTREPO 03/02/2020 REMEDIOS ANTIOQUIA MINERO 39 LIBARDO ARCINIEGAS 04/02/2020 COCUY BOYACA CAMPESINO – COMUNAL 40 ELIECER GAÑAN 04/02/2020 SUPIA CALDAS INDIGENA 41 FELIPE DEIGOBER GAÑAN 04/02/2020 SUPIA CALDAS INDIGENA 42 FREIMAN SALAZAR 05/02/2020 CALOTO CAUCA INDIGENA 43 YAMITH ALONSO SILVA TORRES 06/02/2020 COCUY BOYACA CAMPESINO – COMUNAL 44 EFREN DE JESUS PABON 08/02/2020 TIBU NORTE DE SANTANDER CAMPESINO – COMUNAL – PNIS 45 SANDRA MAYERLY BAQUERO 08/02/2020 ARAUCA ARAUCA SINDICAL 46 RAFAEL MANOTAS 09/02/2020 PUEBLO NUEVO CORDOBA COMUNAL 47 FELIPE ANGUCHO YUNDA 09/02/2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA INDIGENA 48 ISMAEL ANGUCHO YUNDA 09/02/2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA INDIGENA 49 JAIME TOSCANO FERNANDEZ 10/02/2020 SAN JOSE DE URE CORDOBA CAMPESINO – PNIS 50 JEOVANNY ALIRIO OLIVEROS MAYORGA 11/02/2020 CUNDAY TOLIMA CIVICO 51 WILSON MESA 11/02/2020 TORIBIO CAUCA INDIGENA 52 LUIS ALBERTO PARRA LOZADA 12/02/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL 53 JADER ALBERTO PARRA 12/02/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL 54 PEDRO YUNDA 12/02/2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA INDIGENA 55 EMILIO DAUQUI 15/02/2020 BUENOS AIRES CAUCA INDIGENA 56 FLORENTINO YOSANDO MESTIZO 16/02/2020 BUENOS AIRES CAUCA INDIGENA 57 ALBEIRO SILVA MOSQUERA 17/02/2020 MIRANDA CAUCA INDIGENA 58 LUIS HUGO SILVA MOSQUERA 17/02/2020 MIRANDA CAUCA INDIGENA 59 MIGUEL ANGEL MARIN ARANGO 17/02/2020 MEDELLIN ANTIOQUIA CIVICO 60 JORGE HUMBERTO ALPALA 18/02/2020 CUMBAL NARIÑO INDIGENA 61 CRISTOBAL ANAYA GONZALEZ 20/02/2020 LEBRIJA SANTANDER CIVICO 62 LUIS MARIO TALAGA WALLIS 20/02/2020 PUERTO TEJADA CAUCA AFRODESCENDIENTE 63 YURI ALEXANDRA ORTIZ MORENO 21/02/2020 SEGOVIA ANTIOQUIA CIVICO 64 MARCO TULIO CHOCUE 23/02/2020 CORINTO CAUCA INDIGENA 65 DIDIAN ARLEY AGUDELO 29/02/2020 CAMPAMENTO ANTIOQUIA CAMPESINO – COMUNAL 66 AMADO TORRES 29/02/2020 SAN JOSE DE APARTADO ANTIOQUIA CAMPESINO – COMUNAL 67 JULIO GUTIERREZ AVILES 02/03/2020 CAMPOALEGRE HUILA CAMPESINO – COMUNAL 68 ARLEY HERNÁN CHALÁ 04/03/2020 CALI VALLE DEL CAUCA SINDICAL 69 WILLIAM RAMIRO MONTOYA GARCIA 03/03/2020 TARAZA ANTIOQUIA CAMPESINO – COMUNAL 70 JORGE MACANA 07/03/2020 EL TAMBO CAUCA CAMPESINO – COMUNAL 71 DARWIN ANDREY VITONCO JEMBUEL 07/03/2020 TORIBÍO CAUCA INDÍGENA 72 LUZ ENEIDA IPIA CHOCUE 08/03/2020 BUENOS AIRES CAUCA INDIGENA 73 CRISTIAN ADRIAN ANGULO 08/03/2020 CALI VALLE DEL CAUCA CIVICO 74 ALEXIS VERGARA 10/03/2020 PUERTO TEJADA CAUCA SINDICAL 75 HUMBERTO GUZMAN MORALES 11/03/2020 ALGECIRAS HUILA CIVICO 76 ILARIO MECHA PEDROZA 15/03/2020 BOGOTA DC BOGOTA DC INDIGENA 77 LAUREANO ALBERTO TRÓCHEZ MENZA 15/03/2020 CALOTO CAUCA INDIGENA 78 YILBER ANDRES YATACUÉ MÉNDEZ 15/03/2020 TORIBIO CAUCA INDIGENA 79 LUIS ALBERTO YULE 16/03/2020 EL TAMBO CAUCA INDÍGENA 80 IVO HUMBERTO BRACAMONTE QUIROZ 19/03/2020 PUERTO SANTANDER SANTANDER CIVICO 81 MARCO LEOPOLDO RIVADENEIRA 19/03/2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL 82 ANGEL OVIDIO QUINTERO GONZALEZ 19/03/2020 SAN FRANCISCO ANTIOQUIA MINERO 83 OMAR GUASIRUMA NACABERA 23/03/2020 BOLIVAR VALLE DEL CAUCA INDIGENA 84 ERNESTO GUASIRUMA NACABERA 23/03/2020 BOLIVAR VALLE DEL CAUCA INDIGENA 85 CARLOTA ISABEL SALINAS 24/03/2020 SAN PABLO BOLIVAR CAMPESINO 86 WILDER GARCIA 26/03/2020 BARBACOAS NARIÑO INDIGENA 87 ALEJANDRO CARVAJAL 26/03/2020 SARDINATA NORTE DE SANTANDER CAMPESINO 88 LUIS SOTO 27/03/2020 PUERTO LIBERTADOR CORDOBA CIVICO 89 MARLLY FERNANDA QUINA CAMPO 27/03/2020 TOTORO CAUCA INDIGENA 90 HAMILTON GASCA ORTEGA 04/04/2020 PIAMONTE CAUCA CAMPESINO 91 JAIRO BELTRAN BECERRA 15/04/2020 BOGOTA DC BOGOTA DC CIVICO 92 TEODOMIRO SOTELO ANACONA 17/04/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE 93 ANDRES CANSIMANCE BURBANO 18/04/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE 94 MARIO CHILHUESO CRUZ 19/04/2020 BUENOS AIRES CAUCA CAMPESINO 95 GILDARDO ACHICUÉ 19/04/2020 TORIBÍO CAUCA INDÍGENA 96 JESÚS ALBEIRO RIASCOS 22/04/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE 97 SABINO ANGULO 22/04/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE 98 ÁNGEL ARTEMIO NASTACUAS VILLARREAL 22/04/2020 TUMACO NARIÑO INDIGENA 99 HUGO DE JESÚS GIRALDO LÓPEZ 22/04/2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA CAMPESINO 100 ALEJANDRO LLINÁS SUÁREZ 24/04/2020 SANTA MARTA MAGDALENA CAMPESINO 101 FLORO SAMBONI GOMEZ 24/04/2020 ALMAGUER CAUCA CAMPESINO – COMUNAL 102 JAIRO DE JESUS JIMENEZ 28/04/2020 ABEJORRAL ANTIOQUIA SINDICAL 103 ALVARO NARVAEZ DAZA 29/04/2020 MERCADERES CAUCA CAMPESINO – COMUNAL 104 WENCESALAO GUERRERO 30/04/2020 MERCADERES CAUCA CAMPESINO – COMUNAL 105 JOHNIS ELIAN JIMENEZ 30/04/2020 CACERES ANTIOQUIA INDIGENA 106 CARLOS ANDRES SANCHEZ VILLA 05/05/2020 TIBÚ NORTE DE SANTANDER COMUNAL 107 DEIRO ALEXANDER PÉREZ BISBICÚS 06/05/2020 BARBACOAS NARIÑO INDIGENA 108 EDUARDO MEDINA 07/05/2020 SUAREZ CAUCA INDÍGENA 109 TEYLOR CRUZ GIL 13/05/2020 CACERES ANTIOQUIA COMUNAL 110 JULIO CESAR HERNÁNDEZ 13/05/2020 TARAZÁ ANTIOQUIA CAMPESINO 111 HENRY JULIÁN BLANCO OROZCO 14/05/2020 BARRANQUILLA ATLANTICO CAMPESINO 112 JAVIER GARCIA GUAGUARABE 15/05/2020 CARTAGO VALLE DEL CAUCA INDIGENA 113 JORGE ENRIQUE ORAMAS 16/05/2020 CALI VALLE DEL CAUCA CAMPESINO AMBIENTALISTA 114 FREDDY ANGARITA MARTINEZ 16/05/2020 CÚCUTA NORTE DE SANTANDER COMUNAL 115 EMERITO DIGNO BUENDÍA MARTÍNEZ 18/05/2020 CÚCUTA NORTE DE SANTANDER CAMPESINO COMUNAL 116 ALIRIO GUSTAVO GARCÍA 18/05/2020 RICAURTE NARIÑO INDÍGENA 117 ARAMIS ARENAS BAYONA 19/05/2020 BECERRIL CESAR COMUNAL 118 ORIOLFO SANCHEZ 20/05/2020 ANORÍ ANTIOQUIA CAMPESINO 119 OLGA LUCÍA HERNÁNDEZ 21/05/2020 CUMARIBO VICHADA COMUNAL 120 CRISTIAN CONDA 23/05/2020 CALOTO CAUCA INDÍGENA 121 MANUEL GUILLERMO MARRIAGA MARTÍNEZ 23/05/2020 SAN JOSÉ DE URÉ CÓRDOBA CÍVICO 122 EDINSON SALAZAR CHICO 23/05/2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA INDÍGENA 123 SAUL ROJAS GONZALEZ 25/05/2020 ALGECIRAS HUILA COMUNAL 124 EDWIN COSTA OCHOA 26/05/2020 TIQUISIO BOLIVAR LIDER SOCIAL – MINERO 125 CARLOS MONROY 27/05/2020 ALGECIRAS HUILA COMUNAL 126 MARIA NELLY CUETIA DAGUA 29/05/2020 CORINTO CAUCA INDÍGENA 127 PEDRO ANGEL MARÍA TROCHEZ 29/05/2020 CORINTO CAUCA INDÍGENA 128 JOEL VILLAMIZAR 31/05/2020 CHITAGÁ NORTE DE SANTANDER INDÍGENA 129 HERNANDO ENRIQUE TERÁN CABANA 31/05/2020 EL RETÉN MAGDALENA CÍVICO 130 HERMES LOAIZA 01/06/2020 FLORIDA VALLE COMUNAL 131 ARCANGEL PANTOJA 01/06/2020 PUERTO LIBERTADOR CÓRDOBA CAMPESINO 132 OMAR AGUDELO 01/06/2020 PUERTO LIBERTADOR CÓRDOBA CAMPESINO 133 JULIO HUMBERTO MORENO ARCE 03/06/2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA CAMPESINO 134 DIEGO ALEJANDRO NÚÑEZ 03/06/2020 PUERTO ASÍS PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL – PNIS 135 GUILLERMO JOJOA JAMIOY 04/06/2020 VALLE DEL GUAMUÉZ PUTUMAYO INDÍGENA 136 OSCAR DICTO DOMICÓ DOMICÓ 04/06/2020 TIERRALTA CÓRDOBA INDÍGENA 137 EDINSON LEON PEREZ 08/06/2020 SAN MIGUEL PUTUMAYO CAMPESINO COMUNAL 138 PIRANGELLY HUGUETH ENRÍQUEZ 08/06/2020 CIÉNAGA MAGDALENA CIVICO 139 LEIDER BERNABE CAMPO CAMAYO 12/06/2020 MORALES CAUCA INDÍGENA 140 JESÚS ANTONIO RIVERA 13/06/2020 TORIBÍO CAUCA INDÍGENA 141 EDIER LOPERA 15/06/2020 TARAZÁ ANTIOQUIA CAMPESINO 142 JORGE MANUEL ORTÍZ 16/06/2020 BARRANCO DE LOBA BOLÍVAR CÍVICO 143 JOSE ERNESTO CORDOBA 16/06/2020 SAMANIEGO NARIÑO COMUNAL 144 HERNANDO RODIGUEZ 16/06/2020 SAMANIEGO NARIÑO SINDICAL 145 GRACELIO MICOLTA MANCILLA 17/06/2020 GUAPI CAUCA AFRODESCENDIENTE 146 CARMEN ANGEL ANGARITA 23/06/2020 CONVENCIÓN NORTE DE SANTANDER COMUNAL 147 JAVIER URAGAMA CHAMORRO 25/06/2020 BAJO BAUDÓ CHOCÓ INDÍGENA 148 DUVAN ALDANA 26/06/2020 SOACHA CUNDINAMARCA CÍVICO 149 OVIDIO BAENA 27/06/2020 MACAYEPO BOLÍVAR SINDICAL 150 SALVADOR JAIME DURÁN 27/06/2020 TEORAMA NORTE DE SANTANDER CAMPESINO 151 YOANNY YEFFER VANEGAS 27/06/2020 SAN JOSE DEL GUAVIARE GUAVIARE CAMPESINO 152 ROSALBINA BECOCHE YANDI 27/06/2020 MORALES CAUCA CAMPESINA 153 ANTONIO CUERO 27/06/2020 MORALES CAUCA CAMPESINO 154 EDGAR HERNEY GUEJIA DIZU 27/06/2020 FLORENCIA CAQUETÁ CAMPESINO 155 LUIS JUVENCIO GÓMEZ 29/06/2020 PASTO NARIÑO SINDICAL 156 SEGUNDO AGUSTÍN IMBACHÍ 29/06/2020 EL TAMBO CAUCA CAMPESINO 157 EDUCARDO ALEMEZA PAPAMIJA 03/07/2020 PUERTO ASÍS PUTUMAYO CAMPESINO 158 RUBILIO PAPELITO LIMÓN 04/07/2020 BAJO BAUDÓ CHOCÓ INDÍGENA 159 MATEO LÓPEZ MEJÍA 04/07/2020 CIRCASIA QUINDÍO LGBTI 160 GENTIL PASOS LIZCANO 05/07/2020 ALGECIRAS HUILA COMUNAL 161 POLA DEL CARMEN MENA 05/07/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE 162 ARMANDO SUAREZ RODRÍGUEZ 05/07/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE 163 RODRIGO SALAZAR 09/07/2020 TUMACO NARIÑO INDÍGENA 164 FLORENTINO TOCONÁS MENSA 08/07/2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA INDÍGENA 165 DANIEL STIVEN MOLINA 09/07/2020 TORIBÍO CAUCA INDÍGENA 166 WILSON EDUARDO BAICUE QUIGUANAS 11/07/2020 PUERTO CAICEDO PUTUMAYO INDÍGENA 167 MAURICIO SANDOVAL 14/07/2020 BARAYA HUILA CAMPESINO 168 SIGIFREDO GUTIERREZ 17/07/2020 MORALES CAUCA COMUNAL 169 ERNESTO AGUILAR BARRERAS 18/07/2020 TIBÚ NORTE DE SANTANDER CAMPESINO 170 AURELIANO ÁCALO PILCUÉ 18/07/2020 CALDONO CAUCA INDÍGENA 171 JOSÉ OLIVER MAYA GOYES 20/07/2020 VILLAGARZÓN PUTUMAYO INDÍGENA 172 JOSE GUSTAVO ARCILA RIVERA 26/07/2020 CORINTO CAUCA CAMPESINO 173 JAMES CANTICUS ORTIZ 27/07/2020 BARBACOAS NARIÑO INDÍGENA 174 FABIO ALFONSO GUANGA GARCIA 27/07/2020 BARBACOAS NARIÑO INDÍGENA 175 SONIA BISBICUS ORTIZ 27/07/2020 BARBACOAS NARIÑO INDÍGENA 176 LUIS CARLOS GÓMEZ 30/07/2020 CIMITARRA SANTANDER COMUNAL 177 BRAYAN STIVEN GUETIO IPIA 02/08/2020 SANTANDER CAUCA INDÍGENA 178 MANUEL DAVID LARRAHONDO 02/08/2020 SANTANDER CAUCA INDÍGENA 179 LIZARDO COLLAZOS FINDO 02/08/2020 SANTANDER CAUCA INDÍGENA 180 LUISA AVILA HENAO 03/08/2020 BUGA VALLE LGBTIQ+ 181 ALVARO MENZA PEÑA 04/08/2020 PITALITO HUILA CAMPESINO – COMUNAL 182 MARCOS ARMANDO BISBICUS 04/08/2020 TUMACO NARIÑO INDÍGENA 183 ERMINSO TROCHEZ ILAMO 05/08/2020 CALOTO CAUCA CAMPESINO – COMUNAL 184 LIBARDO ROSERO 06/08/2020 PIAMONTE CAUCA CAMPESINO 185 JOSE VICENTE CALDERON RODRIGUEZ 08/08/2020 LA ARGENTINA HUILA LGBTIQ+ 186 PATROCINIO BONILLA 11/08/2020 ALTO BAUDÓ CHOCÓ AFRODESCENDIENTE 187 JOHAN RIVERA 13/08/2020 CORINTO CAUCA INDÍGENA 188 ABELARDO LIZ CUETIA 13/08/2020 CORINTO CAUCA PERIODISTA INDÍGENA 189 ALBERTO RUÍZ 13/08/2020 ARGELIA CAUCA CAMPESINO 190 UBERNEY MUÑOZ DAZA 13/08/2020 ARGELIA CAUCA CAMPESINO 191 LUMAR LEONEL GUANGA 18/08/2020 RICAURTE NARIÑO INDÍGENA 192 JOHN KEVIN GUANGA NASTACUÁZ 18/08/2020 RICAURTE NARIÑO INDÍGENA 193 EIDER SEBASTIÁN GUANGA 18/08/2020 RICAURTE NARIÑO INDÍGENA 194 JAIME MONGE 18/08/2020 CALI VALLE DEL CAUCA AMBIENTALISTA 195 FABIO ANDRÉS GÓMEZ GRANDE 18/08/2020 ARGELIA CAUCA CAMPESINO -COMUNAL 196 EDIS CARE 25/08/2020 RIOSUCIO CHOCÓ AFRODESCENDIENTE

Source: Institution de Estudios para el desarrollo y la paz